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1) Характеристика автопрома России
1. Производство автомобильной техники в России
2. Крупнейшие автосборочные предприятия РФ
2) Парк автомобильной техники в России
1. Парк легковых автомобилей
2. Парк легких коммерческих автомобилей
3. Парк грузовых автомобилей
4. Парк автобусов
3) Рынок автомобильных аккумуляторов в России
1. Производство аккумуляторов в РФ
2. Экспорт автомобильных аккумуляторных батарей
3. Импорт аккумуляторов в РФ
4. Структура импорта по получателям
4) Характеристика первичного рынка автомобильных аккумуляторов в РФ
1. Емкость первичного рынка аккумуляторных батарей
2. Прогноз развития первичного рынка аккумуляторов в РФ
5) Характеристика вторичного рынка автомобильных аккумуляторов в РФ
1. Емкость вторичного рынка аккумуляторных батарей
2. Тенденции и перспективы вторичного рынка аккумуляторов
3. Прогноз вторичного рынка аккумуляторов по регионам РФ
6) Экспертное мнение: проблемы и перспективы развития российского рынка стартерных аккумуляторных батарей в России
7) Потребительские предпочтения при выборе аккумулятора
1. Узнаваемость брендов автомобильных аккумуляторов
2. Выбор автомобильного аккумулятора
3. Удовлетворенность, индекс NPS, следующая покупка АКБ
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию девятый выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы». В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС. В нем содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, дана оценка емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов. Кроме того, в отчете приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов. На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа дается характеристика текущих тенденций рынка аккумуляторных батарей и прогноз его развития в ближайшей перспективе.
Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Традиционно каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.
Кроме того, отчет дополнен экспертным мнением ведущих игроков рынка аккумуляторный батарей России:
1. Андрея Кремаренко, генерального директора ООО ТД «СибЭлектроисточник»;
2. Алексея Фролова, руководителя отдела маркетинга и поставок компании «Катод»;
3. Ольги Афанасьевой, директора по маркетингу компании «БатБаза»;
4. Константина Якубова, генерального директора ООО «Клэриос Рус».
Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на их бизнес и аккумуляторную отрасль в целом, и какие новые вызовы ее ждут в 2021 году. Кроме того, специалисты высказали свои мнения о проблемах и перспективах развития химических автономных источников тока.
Заключительный раздел отчета посвящен потребительским предпочтениям автовладельцев при выборе аккумулятора. В нем представлена информация по брендам, эксплуатируемым в момент опроса, их узнаваемости, а также причинах выбора автомобильных аккумуляторов российскими автовладельцами. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос, который проводится с 16 по 26 апреля 2021 год (в опросе принимают участие более 3000 российских автовладельцев). Выборка сформирована в полном соответствии с активным парком транспортных средств РФ. Данные по опросу автовладельцев будут добавлены в отчет не позднее 20 мая 2021 г. и переданы всем покупателям.