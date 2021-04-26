Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию девятый выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы». В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС. В нем содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, дана оценка емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов. Кроме того, в отчете приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов. На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа дается характеристика текущих тенденций рынка аккумуляторных батарей и прогноз его развития в ближайшей перспективе.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Традиционно каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.

Кроме того, отчет дополнен экспертным мнением ведущих игроков рынка аккумуляторный батарей России:

1. Андрея Кремаренко, генерального директора ООО ТД «СибЭлектроисточник»;

2. Алексея Фролова, руководителя отдела маркетинга и поставок компании «Катод»;

3. Ольги Афанасьевой, директора по маркетингу компании «БатБаза»;

4. Константина Якубова, генерального директора ООО «Клэриос Рус».

Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на их бизнес и аккумуляторную отрасль в целом, и какие новые вызовы ее ждут в 2021 году. Кроме того, специалисты высказали свои мнения о проблемах и перспективах развития химических автономных источников тока.

Заключительный раздел отчета посвящен потребительским предпочтениям автовладельцев при выборе аккумулятора. В нем представлена информация по брендам, эксплуатируемым в момент опроса, их узнаваемости, а также причинах выбора автомобильных аккумуляторов российскими автовладельцами. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос, который проводится с 16 по 26 апреля 2021 год (в опросе принимают участие более 3000 российских автовладельцев). Выборка сформирована в полном соответствии с активным парком транспортных средств РФ. Данные по опросу автовладельцев будут добавлены в отчет не позднее 20 мая 2021 г. и переданы всем покупателям.