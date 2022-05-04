Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию десятый выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы».



В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей и ЕМИСС. В нем содержатся характеристики экспортных и импортных поставок АКБ, дана оценка емкости первичного и вторичного рынка аккумуляторов.



Кроме того, в отчете приведена структура российского автомобильного парка, который оказывает непосредственное влияние на рынок автомобильных аккумуляторов. На основании собранных данных, а также проведенного по собственной методике анализа дается характеристика текущих тенденций рынка аккумуляторных батарей и прогноз его развития в ближайшей перспективе.



Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются ЕМИСС, Федеральная таможенная служба РФ, а также собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Все данные, представленные в отчете, четко структурированы и собраны в таблицы. Традиционно каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.



Кроме того, отчет дополнен экспертным мнением ведущих игроков рынка аккумуляторных батарей и запчастей в России:

Ольги Афанасьевой, директора по маркетингу компании «БатБаза», ГК «КАЗ»; Романа Тимашова, директора по сервисному обслуживанию АВТОDOM Алтуфьево; Ильи Иванского, руководителя сервиса сети автосалонов Fresh Auto; Алексея Землякова, директора департамента аксессуаров ГК «БИЗНЕС КАР».



Эксперты рассказали, как недавние геополитические события в стране, последовавшие за ними санкции и уход с рынка иностранных компаний, повлияли на рынок аккумуляторов и запчастей в России. С какими проблемами столкнулась отрасль, и каковы возможные пути их решения.



Заключительный раздел отчета посвящен потребительским предпочтениям автовладельцев при выборе аккумулятора. В нем представлена информация по брендам, эксплуатируемым в момент опроса, их узнаваемости, отношении к маркам АКБ, а также причинах выбора автомобильных аккумуляторов российскими автовладельцами. Кроме того, респонденты назвали марки аккумуляторов, которые они купят при необходимости, если иностранные бренды уйдут с рынка.



В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос, который проводился в апреле 2022 года. Выборка была сформирована в полном соответствии с активным парком транспортных средств РФ (было опрошено более 3000 автолюбителей).