АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна).

16 октября 2023 года стартует седьмая волна проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла». Предметом исследования, как и годом ранее, станут предпочтения автовладельцев в выборе и использовании моторных масел. Проект проводится ежегодно с 2017 года.

В онлайн-опросе примут участие более 3000 российских автолюбителей, владеющих машинами 2022 года выпуска и старше. 90% из них - мужчины, так как в основном именно они являются лицами, принимающими решения по поводу ремонта и обслуживания автомобиля. Выборка будет сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитываются возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента.

В отчете будут рассмотрены темы узнаваемости брендов моторных масел без подсказки и с подсказкой, эксплуатации, замены и следующей покупки моторного масла по следующим показателям:

- бренд, тип и вязкость используемого в настоящее время масла;

- причины выбора;

- лояльность к бренду моторного масла;

- оценка качества;

- критерии для определения срока замены масла, периодичность замены;

- индекс потребительской лояльности (NPS);

- значимость различных критериев при выборе масел;

- предпочтения по виду упаковки масла;

- ценовой диапазон покупки;

- рассматриваемые марки следующей покупки (множественный и единственный выбор);

- повторная покупка (множественный и единственный выбор);

- причины смены бренда масла и др.

Еще одна часть отчета посвящена показателям, которые полезны для построения рекламной кампании брендов масел. Респонденты ответят на вопросы о том, какую рекламу они видели за последнее время и в каких источниках, а также оценят значимость различных источников информации в Интернете.

Заключительная часть отчета позволит подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому бренду моторного масла (будет собрана детальная информация по маркам, которые наберут более 3% голосов респондентов).

Результаты исследования будут представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.