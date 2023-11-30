АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2023. Моторные масла: предпочтения автовладельцев (седьмая волна).

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Методика оценки и основные параметры
Узнаваемость брендов моторных масел
Эксплуатация и оценка качества моторного масла
Замена моторного масла
Индекс потребительской лояльности (NPS)
Покупка моторного масла
Реклама и продвижение моторного масла
Потребительские предпочтения по брендам.
16 октября 2023 года стартует седьмая волна проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла». Предметом исследования, как и годом ранее, станут предпочтения автовладельцев в выборе и использовании моторных масел. Проект проводится ежегодно с 2017 года.
В онлайн-опросе примут участие более 3000 российских автолюбителей, владеющих машинами 2022 года выпуска и старше. 90% из них - мужчины, так как в основном именно они являются лицами, принимающими решения по поводу ремонта и обслуживания автомобиля. Выборка будет сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитываются возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента.
В отчете будут рассмотрены темы узнаваемости брендов моторных масел без подсказки и с подсказкой, эксплуатации, замены и следующей покупки моторного масла по следующим показателям:
- бренд, тип и вязкость используемого в настоящее время масла;
- причины выбора;
- лояльность к бренду моторного масла;
- оценка качества;
- критерии для определения срока замены масла, периодичность замены;
- индекс потребительской лояльности (NPS);
- значимость различных критериев при выборе масел;
- предпочтения по виду упаковки масла;
- ценовой диапазон покупки;
- рассматриваемые марки следующей покупки (множественный и единственный выбор);
- повторная покупка (множественный и единственный выбор);
- причины смены бренда масла и др.
Еще одна часть отчета посвящена показателям, которые полезны для построения рекламной кампании брендов масел. Респонденты ответят на вопросы о том, какую рекламу они видели за последнее время и в каких источниках, а также оценят значимость различных источников информации в Интернете.
Заключительная часть отчета позволит подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому бренду моторного масла (будет собрана детальная информация по маркам, которые наберут более 3% голосов респондентов).
Результаты исследования будут представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.
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