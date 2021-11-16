АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2021. Моторные масла: предпочтения автовладельцев. Пятая волна

Представляем вашему вниманию "пятую волну" исследования потребительских предпочтений в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла». Предметом исследования, как и годом ранее, стали предпочтения автовладельцев в выборе и использовании моторных масел.

В опросе приняли участие более 3000 российских автолюбителей, владеющих машинами 2020 года выпуска и старше. 90% из них мужчины, так как в основном именно они являются лицами, принимающими решения по поводу ремонта и обслуживания автомобиля. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. При отборе учитывались возраст автомобиля, тип производства (иномарка/российская марка), а также регион проживания респондента.

Первый раздел отчета содержит детальное описание особенностей выборки и методики, по которой производились расчеты.

Во второй части приведены итоги опроса по теме узнаваемости брендов моторных масел без подсказки (первое упоминание, общее знание) и с подсказкой.

Третий раздел освещает широкий круг вопросов, связанных с эксплуатацией моторного масла. В нем рассматриваются следующие показатели:

- бренд, тип и вязкость используемого в настоящее время масла;

- причины выбора;

- лояльность к бренду моторного масла;

- оценка качества;

- критерии оценки качества.

В четвертом разделе представлены результаты исследования касательно замены моторного масла. В этой части анкеты участники опроса указывали, на какие критерии они опираются для определения срока замены масла, отмечали периодичность замены.

В пятой части представлены данные по индексу потребительской лояльности (NPS) в отношении брендов моторных масел.

Шестой раздел отчета полностью посвящен планам автовладельцев по покупке моторного масла в будущем и их предпочтениям на этот счет. Рассматривается следующий перечень показателей:

- места покупки;

- значимость различных критериев при выборе масел;

- предпочтения по виду упаковки масла;

- ценовой диапазон покупки;

- рассматриваемые марки;

- повторная покупка;

- причины смены бренда масла.

В седьмой части отчета рассматриваются показатели, которые полезны для построения рекламной кампании брендов масел. Респонденты отвечали на вопросы о том, какую рекламу они видели за последнее время и в каких источниках, а также давали оценку значимости различных источников информации в Интернете.

В заключительном разделе представлены более подробные данные исследования по 14 брендам моторных масел. По итогам проведенного онлайн-опроса были всесторонне изучены процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. По части вопросов в отчете представлена дополнительная детализация в разрезе одной или нескольких из следующих групп для понимания особенностей выбора респондентов из этих групп:

- сегмент автомобиля (российский, массовые иномарки, премиальные марки);

- страна происхождения бренда автомобиля (американские, европейские и т.д.);

- возраст автомобиля;

- регион проживания респондента

и некоторых других.

В будущем агентство «АВТОСТАТ» планирует продолжить проведение омнибусного исследования моторных масел на ежегодной основе, что позволит компаниям-участникам отслеживать изменение показателей во времени и корректировать стратегии продвижения. Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS.