«АВТОСТАТ» представляет вашему вниманию новый маркетинговый отчет: «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев», который базируется на результатах онлайн-опроса более 13000 респондентов – участников панели автовладельцев «АВТОСТАТ» и пользователей сайта Авто Mail.Ru, имеющих на момент опроса действующее водительское удостоверение. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2020 года.

Первая часть отчета посвящена отношению потребителей к альтернативным видам транспорта, таким как такси, каршеринг и автомобиль по подписке. Кроме того, респонденты рассказали, как часто они пользуются личным автомобилем и какие виды транспорта используют в качестве альтернативы.

Раздел дополнен информацией по 7 брендам автомобилей, которыми на момент опроса владели респонденты (объем выборки не менее 100 анкет на бренд), так же составлены портреты автовладельца и потенциального автовладельца.

Все показатели в отчете рассчитаны как в целом по выборке, а также и в зависимости от пола и региона проживания респондентов. Кроме того, по некоторым показателям представлена дополнительная детализация в зависимости от статуса респондента (владеет личным автомобилем/не владеет личным автомобилем).

Вторая часть исследования посвящена мнению экспертов автомобильного рынка об особенностях и перспективах развития альтернативных видов транспорта в России. Экспертами выступили:

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»

Андрей Державец, генеральный директор сервиса подписки на личные автомобили Anytime Prime

Виталий Шония, директор по маркетингу компании «РОЛЬФ»

Александр Мигаль, управляющий директор компании «Киа Моторс Россия и СНГ»

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»

Елена Бехтина, генеральный директор компании «Делимобиль»

Сергей Хуражев, директор департамента корпоративных продаж ГК «АвтоСпецЦентр»

Павел Кулешов, директор департамента развития новых направлений бизнеса ГК «БИЗНЕС КАР».