ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ



Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках проекта "АВТОДИЛЕР ГОДА 2016" проводит онлайн-опрос автовладельцев.

Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященном обслуживанию Вашего автомобиля, отношению и доверию сервису официального дилера. Ваше мнение поможет автодилерам выявить и устранить недочеты в их работе и повлияет, в конечном итоге, на улучшение качества обслуживания.

Примите участие в опросе, поделитесь своим мнением и опытом. Это займет не более 5 минут Вашего времени.