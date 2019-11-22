АВТОСТАТ | ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ


Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках проекта "АВТОДИЛЕР ГОДА 2016" проводит онлайн-опрос автовладельцев.

Предпочтения россиян в области страхования автогражданской ответственностиУдовлетворённость обслуживанием в дилерском центре

Приглашаем Вас принять участие в опросе, посвященном обслуживанию Вашего автомобиля, отношению и доверию сервису официального дилера.  Ваше мнение поможет автодилерам выявить и устранить недочеты в их работе и повлияет, в конечном итоге, на улучшение качества обслуживания.

Примите участие в опросе, поделитесь своим мнением и опытом. Это займет не более 5 минут Вашего времени.

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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с порталом "BLAMPER.RU" проводят онлайн-опрос автовладельцев.

Предпочтения россиян в области страхования автогражданской ответственностиПредпочтения россиян в области страхования автогражданской ответственности

В какой компании застрахован Ваш автомобиль? Вы выбираете только ОСАГО или ещё и КАСКО? Что может повлиять на Ваш выбор страховой компании? Возникали ли у Вас какие-либо проблемы со страховыми компаниями?

Если Вы автолюбитель, примите участие в опросе, поделитесь своим мнением и опытом. Это займет не более 7 минут Вашего времени.

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Татьяна Малыгина

По всем вопросам обращайтесь к Татьяне Малыгиной, куратору проекта, начальнику отдела маркетинга. 

Тел.: (499) 685-01-51 (доб.13), 
(8482) 60-55-53 (доб.13)
Е-mail: tatyana@autostat.ru

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