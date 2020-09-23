8. Отношение автовладельцев к покупке автомобиля онлайн по брендам:

7. Мнение экспертов: особенности и перспективы онлайн продаж автомобилей в России

4. Дополнительные услуги и подарки при покупке автомобиля онлайн

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет новый маркетинговый отчет «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», который базируется на результатах онлайн-опроса более 2000 респондентов.

В ходе исследования потребители рассказали о своем отношении к онлайн-покупкам в целом, о товарах, которые они чаще всего покупают в Интернете, а также об их отношении к покупке автомобиля через Интернет.

Первая часть отчета посвящена отношению потребителей к покупке автомобиля через Интернет (без посещения дилерского центра), в т.ч.:

- готовности к онлайн-покупке;

- главных условиях и факторах, которые могут оказать влияние на принятие решения о покупке;

- дополнительных услугах и подарках, которые покупатели хотели бы получить вместе с автомобилем;

- размере предоплаты, которую они готовы внести за бронирование автомобиля онлайн.

Кроме того, в отчете подробно рассматриваются причины отказа от онлайн-покупки автомобиля.

Раздел дополнен детализацией основных показателей по 17 автомобильным брендам (по которым набралось более 100 результативных анкет).

Во второй части отчета представлено экспертное мнение об особенностях покупки автомобиля через Интернет и перспективах развития онлайн-продаж автомобилей в России.