* Список сформирован по факту проведенного опроса и представляет собой ТОП-13 марок охлаждающих жидкостей, которые указали как используемые на момент исследования не менее 50 респондентов.

«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020» Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (вторая волна) – ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества автомобильных антифризов российскими автовладельцами. В 2020 году была проведена вторая волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3200 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2020 г.в. и ранее. Доля мужчин составила 90%. Были также установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

В первом разделе отчета приведено описание выборки, а также методика, по которой были произведены расчеты.

Второй раздел полностью посвящен теме узнаваемости брендов автомобильных антифризов. В частности, респонденты указывали марки, которые вспомнились им в первую и вторую очередь (замер без подсказки: первое упоминание и общее знание). Затем они выбирали знакомые бренды из числа представленных на экране (знание с подсказкой).

Третья часть содержит информацию, посвященную выбору и эксплуатации охлаждающих жидкостей, которые респонденты использовали на момент исследования.

В нем приведены следующие показатели:

• бренды антифризов, используемые в настоящее время;

• причины выбора брендов антифризов;

• значимость критериев выбора охлаждающих жидкостей;

• определение момента замены антифриза.

В четвертом разделе приведены индексы потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам охлаждающих жидкостей, которые использовались автолюбителями в период проведения интервью.

Пятый раздел отчета содержит информацию, связанную с процессом покупки антифризов. В нем приведены следующие показатели:

• марки антифризов, рассматриваемые к покупке в будущем;

• индекс повторной покупки;

• выбор места следующей покупки автомобильных антифризов.

Шестая часть отчета посвящена медиа-предпочтениям российских автовладельцев. Для ее подготовки в анкету были включены вопросы о том, какие ТВ-каналы смотрят, радиостанции слушают и сайты по автомобильной тематике посещают российские автовладельцы.

Седьмая часть отчета позволяет подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому из конкретных 13 брендов охлаждающих жидкостей. Соответствие структуры собранных анкет активному автомобильному парку РФ позволило получить полную картину потребительских предпочтений собственников ТС при эксплуатации, выборе и покупке автомобильных антифризов.

АА «АВТОСТАТ» планирует проведение омнибусного исследования предпочтений автовладельцев по автомобильным антифризам ежегодно для получения динамики показателей с течением времени. Результаты исследования представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский).