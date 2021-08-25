Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев

Дата выхода: 25.08.21
Формат: PDF, 18 стр.
39 000 руб.
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Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев», который базируется на результатах онлайн-опроса более 3000 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Исследование проводилось в июле 2021 года и было посвящено предпочтениям в выборе и эксплуатации автомобиля с пробегом. В опросе принимали участие автовладельцы, которые купили или планируют покупать автомобиль с пробегом в ближайшие 1,5 года.

Отчет содержит информацию о причинах выбора именно подержанного автомобиля, местах покупки, цене, источниках финансирования покупки, планируемом сроке эксплуатации автомобиля, оценке удовлетворенности покупкой и многое другое. Кроме того, в исследовании рассмотрены следующие темы: знание спецпрограмм по автомобилям с пробегом и отношение к ним потребителей, использование сервисов по подбору автомобиля и платных сервисов проверки истории автомобиля при его покупке, готовность потребителей к покупке подержанного автомобиля онлайн.

Все показатели в отчете представлены по группам автовладельцев (купили автомобиль с пробегом, планируют покупку). Последний раздел исследования посвящен портрету покупателя подержанного автомобиля, в котором представлены следующие показатели: пол, возраст, образование, семейное и финансовое положение автовладельцев.

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