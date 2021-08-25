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1. Методика оценки и основные параметры
2. Узнаваемость спецпрограмм по автомобилям с пробегом
3. Знание преимуществ спецпрограмм по автомобилям с пробегом
4. Причины выбора автомобиля с пробегом
5. Выбор места покупки автомобиля с пробегом
6. Оценка уровня доверия спецпрограммам производителей
7. Использование сервисов по подбору автомобиля
8. Использование платных сервисов проверки истории автомобиля
9. Оценка уровня удовлетворенности покупкой (по месту покупки автомобиля)
10. Решающие факторы выбора автомобиля с пробегом
11. Оценка состояния автомобиля перед покупкой
12. Цена и источники финансирования покупки автомобиля
13. Готовность рассмотреть покупку автомобиля с пробегом онлайн
14. Сроки эксплуатации автомобиля
15. Портрет покупателя автомобиля с пробегом
Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев», который базируется на результатах онлайн-опроса более 3000 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Исследование проводилось в июле 2021 года и было посвящено предпочтениям в выборе и эксплуатации автомобиля с пробегом. В опросе принимали участие автовладельцы, которые купили или планируют покупать автомобиль с пробегом в ближайшие 1,5 года.
Отчет содержит информацию о причинах выбора именно подержанного автомобиля, местах покупки, цене, источниках финансирования покупки, планируемом сроке эксплуатации автомобиля, оценке удовлетворенности покупкой и многое другое. Кроме того, в исследовании рассмотрены следующие темы: знание спецпрограмм по автомобилям с пробегом и отношение к ним потребителей, использование сервисов по подбору автомобиля и платных сервисов проверки истории автомобиля при его покупке, готовность потребителей к покупке подержанного автомобиля онлайн.
Все показатели в отчете представлены по группам автовладельцев (купили автомобиль с пробегом, планируют покупку). Последний раздел исследования посвящен портрету покупателя подержанного автомобиля, в котором представлены следующие показатели: пол, возраст, образование, семейное и финансовое положение автовладельцев.