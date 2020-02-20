Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" предлагает вашему вниманию новый маркетинговый отчет - "Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка".

Отчет состоит из шести частей. В первом разделе содержится информация по производству, импорту, продажам и парку китайских легковых автомобилей в РФ. Помимо структуры, сегментации и динамики рынка, здесь также описываются его ценовые параметры. В качестве отдельных страниц представлены динамика и география дилерских сетей китайских марок. Кроме того, в этом разделе приводится подробная характеристика основных китайских марок автомобилей, представленных на российском рынке (Brilliance, Changan, Chery, Dong Feng, FAW, Foton, Geely, Haval, Hawtai, JAC, Lifan и Zotye).

Остальные разделы подготовлены на основе данных онлайн-опроса дилеров и российских автовладельцев, а также непосредственно владельцев китайских автомобилей. Обработка этих данных позволила выявить потребительские предпочтения владельцев китайских автомобилей. Вместе с тем удалось оценить отношение российских автовладельцев к китайским автомобилям и степень удовлетворенности дилеров работой с китайскими брендами.

Потребительская оценка представлена как в целом по выборке, так и в отношении отдельных брендов китайских автомобилей.

Во втором разделе производилась оценка удовлетворенности российских дилеров работой с китайскими брендами по следующим параметрам:

- плюсы и минусы работы с китайскими марками;

- факторы успеха и барьеры для развития продаж китайских автомобилей на российском рынке;

- индекс удовлетворенности российских дилеров работой с китайскими брендами (по целому ряду показателей).

Отношению российских автовладельцев к автомобилям из КНР посвящен третий раздел отчета, состоящий из следующих тем:

- узнаваемости брендов китайских автомобилей (с подсказкой и без подсказки);

- мнение автовладельцев о марках китайских автомобилей;

- характеристика и конкуренты китайских автомобилей;

- готовность стать владельцем «китайца» и причины отказа от покупки.

В четвертом разделе отчета уделяется внимание причинам выбора китайских автомобилей автовладельцами, проблемам технического характера, возникающим в процессе эксплуатации автомобиля, а также рассчитываются следующие индексы: оправданности ожиданий, удовлетворенности автомобилем, потребительской лояльности (NPS) и повторной покупки.

Пятый раздел посвящен обслуживанию в сервисном центре дилера, а именно удовлетворенности обслуживанием и проблемам, связанным с обслуживанием автомобиля.

В шестом разделе отчета представлена информация о предпочтениях в выборе китайских автомобилей российскими автовладельцами и портрет владельца автомобиля китайской марки в разбивке по следующим брендам:

- Changan

- Chery

- Geely

- Great Wall

- HAVAL

- Lifan

Маркетинговый отчет "Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка" подготовлен методами кабинетного и полевого исследований. Основными источниками информации являются данные опросов, АЕБ, ФТС, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.