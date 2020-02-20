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Рыночные показатели
История появления китайских марок в России. Динамика и структура продаж
Структура рынка китайских автомобилей в 2015-2019 гг.
Сегментация рынка
Ценовые параметры рынка китайских автомобилей
Региональная структура продаж
Рынок китайских автомобилей с пробегом.
Импорт китайских автомобилей. Динамика и структура
Производство китайских легковых автомобилей в России
Дилерские сети китайских марок. Динамика и география
Парк китайских легковых автомобилей в РФ
Характеристики китайских марок, присутствующих на рынке РФ:
Brilliance
Changan
Chery
Dong Feng
FAW
Foton
Geely
Haval
Hawtai
JAC
Lifan
Zotye
Удовлетворенность российских дилеров работой с китайскими марками
Отношение российских автовладельцев к автомобилям из КНР
Выбор и эксплуатация китайских автомобилей
Обслуживание на сервисе официальных дилеров китайских марок
Выбор китайских автомобилей и портрет владельца по брендам:
- Changan
- Chery
- Geely
- Great Wall
- HAVAL
- Lifan
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" предлагает вашему вниманию новый маркетинговый отчет - "Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка".
Отчет состоит из шести частей. В первом разделе содержится информация по производству, импорту, продажам и парку китайских легковых автомобилей в РФ. Помимо структуры, сегментации и динамики рынка, здесь также описываются его ценовые параметры. В качестве отдельных страниц представлены динамика и география дилерских сетей китайских марок. Кроме того, в этом разделе приводится подробная характеристика основных китайских марок автомобилей, представленных на российском рынке (Brilliance, Changan, Chery, Dong Feng, FAW, Foton, Geely, Haval, Hawtai, JAC, Lifan и Zotye).
Остальные разделы подготовлены на основе данных онлайн-опроса дилеров и российских автовладельцев, а также непосредственно владельцев китайских автомобилей. Обработка этих данных позволила выявить потребительские предпочтения владельцев китайских автомобилей. Вместе с тем удалось оценить отношение российских автовладельцев к китайским автомобилям и степень удовлетворенности дилеров работой с китайскими брендами.
Потребительская оценка представлена как в целом по выборке, так и в отношении отдельных брендов китайских автомобилей.
Во втором разделе производилась оценка удовлетворенности российских дилеров работой с китайскими брендами по следующим параметрам:
- плюсы и минусы работы с китайскими марками;
- факторы успеха и барьеры для развития продаж китайских автомобилей на российском рынке;
- индекс удовлетворенности российских дилеров работой с китайскими брендами (по целому ряду показателей).
Отношению российских автовладельцев к автомобилям из КНР посвящен третий раздел отчета, состоящий из следующих тем:
- узнаваемости брендов китайских автомобилей (с подсказкой и без подсказки);
- мнение автовладельцев о марках китайских автомобилей;
- характеристика и конкуренты китайских автомобилей;
- готовность стать владельцем «китайца» и причины отказа от покупки.
В четвертом разделе отчета уделяется внимание причинам выбора китайских автомобилей автовладельцами, проблемам технического характера, возникающим в процессе эксплуатации автомобиля, а также рассчитываются следующие индексы: оправданности ожиданий, удовлетворенности автомобилем, потребительской лояльности (NPS) и повторной покупки.
Пятый раздел посвящен обслуживанию в сервисном центре дилера, а именно удовлетворенности обслуживанием и проблемам, связанным с обслуживанием автомобиля.
В шестом разделе отчета представлена информация о предпочтениях в выборе китайских автомобилей российскими автовладельцами и портрет владельца автомобиля китайской марки в разбивке по следующим брендам:
- Changan
- Chery
- Geely
- Great Wall
- HAVAL
- Lifan
Маркетинговый отчет "Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка" подготовлен методами кабинетного и полевого исследований. Основными источниками информации являются данные опросов, АЕБ, ФТС, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.