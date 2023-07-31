Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет следующую волну исследования «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», которое базируется на результатах онлайн-опроса (июнь 2023 года) более 2400 российских автовладельцев - пользователей сайта Авто Mail.Ru.

В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. В этом году традиционный отчет был дополнен данными о предпочтениях автолюбителей в выборе автомоек и использовании услуг шиномонтажа, а также информацией о том, сталкивались ли в 2023 году автовладельцы с проблемами при ремонте и обслуживании автомобиля, в том числе с покупкой контрафактных запасных частей.

Один из разделов отчета посвящен обслуживанию гарантийных автомобилей: удовлетворенности обслуживанием у официального дилера, доверию дилеру, опасениям, возникающим при обращении в сервисный центр дилера, а также экономии на обслуживании гарантийных машин. Кроме того, автовладельцев, обслуживающих у дилера гарантийный автомобиль, просили озвучить свои планы по месту обслуживания после окончания гарантии: почему останутся у дилера, почему уйдут от дилера?

В следующем разделе отчета подробно рассматриваются предпочтения автолюбителей в обслуживании постгарантийного автомобиля: место обслуживания, причины выбора того или иного места для ТО и ремонта, параметры выбора независимой СТО в качестве основного места обслуживания, а также сравниваются параметры обслуживания постгарантийных автомобилей на СТО и на сервисе официального дилера.

Отчет дополнен информацией в формате Excel по всем основным показателям в разрезе гарантийных и негарантийных автомобилей по ряду брендов.

Гарантийные автомобили: Chery, Hyundai, KIA, LADA, NISSAN, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen.

Негарантийные автомобили: Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, KIA, LADA, Mazda, Mitsubishi, NISSAN, Opel, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen.