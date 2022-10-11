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База компаний, предоставляющих услугу по мойке автомобилей

База компаний, предоставляющих услугу по мойке автомобилей

Дата выхода: 11.10.22
Формат: MS Excel (xlsx)
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В отчете по автомойкам РФ представлена база, состоящая из 27 605 организаций.

Эти организации распределены по 2 340 населенным пунктам в 82 регионах РФ.

Всем организациям присвоен:

  • Статус мойки
  • Тип мойки
  • Вид мойки.

В базе содержится:

  • 9 866 моек в составе организаций;
  • 17 739 независимых автомоек;
  • 1 118 грузовых моек;
  • 26 487 легковых моек;
  • 23 993 обычных моек;
  • 3 192 моек самообслуживания;
  • 420 роботизированных моек.

 Актуальность базы – август 2022 года. 

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