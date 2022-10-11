База компаний, предоставляющих услугу по мойке автомобилей

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В отчете по автомойкам РФ представлена база, состоящая из 27 605 организаций.
Эти организации распределены по 2 340 населенным пунктам в 82 регионах РФ.
Всем организациям присвоен:
В базе содержится:
Актуальность базы – август 2022 года.
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