База компаний, предоставляющих услугу по мойке автомобилей

В отчете по автомойкам РФ представлена база, состоящая из 27 605 организаций. Эти организации распределены по 2 340 населенным пунктам в 82 регионах РФ. Всем организациям присвоен: Статус мойки

Тип мойки

Вид мойки. В базе содержится: 9 866 моек в составе организаций;

17 739 независимых автомоек;

1 118 грузовых моек;

26 487 легковых моек;

23 993 обычных моек;

3 192 моек самообслуживания;

420 роботизированных моек. Актуальность базы – август 2022 года.

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