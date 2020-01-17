АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

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Методика оценки и основные параметры
Удовлетворенность автомобилем
Удовлетворенность покупкой автомобиля в дилерском центре
Удовлетворенность обслуживанием в сервисном центре дилера
Индекс доверия сервисному центру официального дилера
Индекс потребительской лояльности (NPS)
Планы по замене текущего автомобиля (индекс повторной покупки)
Характеристика респондентов
Потребительские предпочтения по брендам:
Четвертая волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени.
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. В ходе исследования мы получаем потребительскую оценку владельцев самых популярных марок в рейтинге российских продаж (около 30 брендов).
Проект также предоставляет возможность ежегодно сравнивать изменение показателей по брендам и задать свои вопросы респондентам, участвующим в опросе. В ходе опроса оценивается: удовлетворенность автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность покупкой и обслуживанием автомобиля на сервисе официального дилера (по ряду параметров), индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS. Методом исследования был выбран онлайн-опрос.
Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:
- индекс удовлетворенности автомобилем,
- индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в дилерском центре,
- индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,
- индекс доверия сервисному центру дилера,
- индекс потребительской лояльности (NPS),
- индекс повторной покупки.
В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную динамику показателей за три года исследования. Также по каждому бренду представлена характеристика респондентов:
- пол,
- возраст,
- семейное положение,
- тип занятости,
- образование,
- оценка финансового положения семьи,
- бренд предыдущего автомобиля во владении,
- марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.