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АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

Дата выхода:17.01.20
Формат:PDF, 76 стр.
130 000 руб.
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Четвертая волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени.

Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. В ходе исследования мы получаем потребительскую оценку владельцев самых популярных марок в рейтинге российских продаж (около 30 брендов).

Проект также предоставляет возможность ежегодно сравнивать изменение показателей по брендам и задать свои вопросы респондентам, участвующим в опросе. В ходе опроса оценивается: удовлетворенность автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность покупкой и обслуживанием автомобиля на сервисе официального дилера (по ряду параметров), индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS. Методом исследования был выбран онлайн-опрос.

Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:

- индекс удовлетворенности автомобилем,
- индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в дилерском центре,
- индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,
- индекс доверия сервисному центру дилера,
- индекс потребительской лояльности (NPS),
- индекс повторной покупки.

В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную динамику показателей за три года исследования. Также по каждому бренду представлена характеристика респондентов:

- пол,
- возраст,
- семейное положение,
- тип занятости,
- образование,
- оценка финансового положения семьи,
- бренд предыдущего автомобиля во владении,
- марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.

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