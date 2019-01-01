Заказать опрос

Для заказа опроса необходимо составить примерное техническое задание в произвольной форме (возможно скачать форму технического задания (MS Word, 175 кБт) с нашего сайта), обозначив цели, задачи и объект исследования, а также сформулировать пожелание по срокам и бюджету. Окончательная договоренность достигается, как правило, путем переговоров, выяснения деталей и поиска взаимоприемлемых условий.

По всем вопросам обращайтесь к Татьяне Малыгиной, куратору проекта, начальнику отдела маркетинга. Будем рады ответить на вопросы и начать совместные проекты.



Тел.: (499) 685-01-51 (доб.13),

(8482) 60-55-53 (доб.13)

Е-mail: tatyana@autostat.ru