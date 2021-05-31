Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия

Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия

Дата выхода: 31.05.21
Формат: PDF, 22 стр.
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Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия», который базируется на результатах онлайн-опроса более 7500 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Исследование проводилось в феврале 2021 года.

В ходе опроса специалисты агентства «АВТОСТАТ» определили различия в выборе и эксплуатации автомобиля между автовладельцами-мужчинами и женщинами. С этой целью респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, характеризующих процесс принятия решения о покупке, предпочтения в выборе автомобиля, особенности эксплуатации и возможные причины смены автомобиля в будущем.

Помимо разделения по гендерному признаку, все показатели в отчете представлены также и в зависимости от автомобиля во владении (новый автомобиль/автомобиль с пробегом).

Один из разделов отчета посвящен портретам автовладельцев-мужчин и женщин, в которых представлены следующие показатели: возраст, образование, семейное положение, регион проживания, стаж вождения, сфера деятельности, тип жилья, финансовое положение и хобби автовладельцев.

Кроме того, исследование дополнено рейтингами (ТОП-10) женских и мужских марок и моделей автомобилей, которые составлены по результатам масштабного исследования автовладельцев, купивших новый автомобиль в 2018-2020 году.

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