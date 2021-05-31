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1. Методика оценки и основные параметры
2. Предпочтения в выборе автомобиля
2.1. Тип и мощность двигателя
2.2. Тип кузова
2.3. Тип коробки передач
2.4. Цвет кузова
2.5. Комплектация
3. Процесс выбора автомобиля российскими автовладельцами
3.1 Принятие решения о покупке
3.2 Модели поведения человека при принятии решения о покупке
3.3 Время, затраченное на выбор автомобиля
3.4 Источники информации при выборе автомобиля
3.5 Решающие параметры выбора автомобиля
3.6 Планируемое и фактическое место покупки
4. Финансовые аспекты покупки автомобиля
4.1 Источники финансирования покупки
4.2 Бюджет покупки, причины превышения первоначального бюджета
5. Сопутствующие товары и опции при выборе автомобиля
6. Эксплуатация автомобиля
6.1. Роль автомобиля в жизни владельца
6.2. Частота использования автомобиля
6.3. Автомобиль мечты
7. Планы российских автовладельцев по смене автомобиля
8. Портрет автовладельца
8.1. Социально-демографические данные
8.2. Хобби
8.3. Сфера деятельности
8.4. Оценка финансового положения
9. Рейтинг женских и мужских марок и моделей автомобилей
Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия», который базируется на результатах онлайн-опроса более 7500 респондентов - пользователей сайта Авто Mail.Ru. Исследование проводилось в феврале 2021 года.
В ходе опроса специалисты агентства «АВТОСТАТ» определили различия в выборе и эксплуатации автомобиля между автовладельцами-мужчинами и женщинами. С этой целью респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, характеризующих процесс принятия решения о покупке, предпочтения в выборе автомобиля, особенности эксплуатации и возможные причины смены автомобиля в будущем.
Помимо разделения по гендерному признаку, все показатели в отчете представлены также и в зависимости от автомобиля во владении (новый автомобиль/автомобиль с пробегом).
Один из разделов отчета посвящен портретам автовладельцев-мужчин и женщин, в которых представлены следующие показатели: возраст, образование, семейное положение, регион проживания, стаж вождения, сфера деятельности, тип жилья, финансовое положение и хобби автовладельцев.
Кроме того, исследование дополнено рейтингами (ТОП-10) женских и мужских марок и моделей автомобилей, которые составлены по результатам масштабного исследования автовладельцев, купивших новый автомобиль в 2018-2020 году.