АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)

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Методика оценки и основные параметры
Удовлетворенность автомобилем
Удовлетворенность покупкой автомобиля в дилерском центре
Удовлетворенность обслуживанием в сервисном центре дилера
Индекс доверия сервисному центру официального дилера
Опасения при обращении на сервис официального дилера
Индекс потребительской лояльности (NPS)
Планы по замене текущего автомобиля (индекс повторной покупки)
Готовность автовладельцев воспользоваться в будущем сервисом «Автомобиль по подписке»
Характеристика респондентов
Потребительские предпочтения по брендам:
Audi
BMW
Chery
Citroen
Datsun
Infiniti
Ford
Geely
GENESIS
Honda
Hyundai
KIA
LADA
Land Rover
Lexus
Lifan
Mazda
Mercedes-Benz
MINI
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Renault
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Пятая волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени. Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. Метод исследования - онлайн-опрос. В ходе исследования мы получаем потребительскую оценку владельцев самых популярных марок в рейтинге российских продаж (30 брендов). Проект также предоставляет возможность ежегодно сравнивать изменение показателей по брендам и задать свои вопросы респондентам, участвующим в опросе. В ходе опроса оценивается: удовлетворенность автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность покупкой и обслуживанием автомобиля на сервисе официального дилера (по ряду параметров), индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS.
Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:
- индекс удовлетворенности автомобилем,
- индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в сервисном центре дилера,
- индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,
- индекс доверия сервисному центру дилера,
- опасения при обращении на сервис официального дилера
- индекс потребительской лояльности (NPS),
- индекс повторной покупки
- готовность автовладельцев воспользоваться в будущем сервисом «Автомобиль по подписке».
В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную динамику показателей за пять лет исследования. Также по каждому бренду представлен портрет владельца:
- пол,
- возраст,
- семейное положение,
- тип занятости,
- образование,
- оценка финансового положения семьи,
- бренд предыдущего автомобиля во владении,
- марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.