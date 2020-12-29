АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)

Пятая волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени. Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. Метод исследования - онлайн-опрос. В ходе исследования мы получаем потребительскую оценку владельцев самых популярных марок в рейтинге российских продаж (30 брендов). Проект также предоставляет возможность ежегодно сравнивать изменение показателей по брендам и задать свои вопросы респондентам, участвующим в опросе. В ходе опроса оценивается: удовлетворенность автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность покупкой и обслуживанием автомобиля на сервисе официального дилера (по ряду параметров), индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS.

Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей:

- индекс удовлетворенности автомобилем,

- индекс удовлетворенности покупкой автомобиля в сервисном центре дилера,

- индекс удовлетворенности обслуживанием в сервисном центре дилера,

- индекс доверия сервисному центру дилера,

- опасения при обращении на сервис официального дилера

- индекс потребительской лояльности (NPS),

- индекс повторной покупки

- готовность автовладельцев воспользоваться в будущем сервисом «Автомобиль по подписке».

В отчете представлены страницы по каждому отдельному бренду, которые содержат подробную динамику показателей за пять лет исследования. Также по каждому бренду представлен портрет владельца:

- пол,

- возраст,

- семейное положение,

- тип занятости,

- образование,

- оценка финансового положения семьи,

- бренд предыдущего автомобиля во владении,

- марки автомобилей, которые рассматривает владелец в качестве покупки в ближайшие 2 года.