АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна).

7. Предпочтения в покупке автомобильных шин (без привязки к сезону).

16 октября 2023 года стартует седьмая волна проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами. Проект проводится ежегодно с 2017 года.

В онлайн-опросе примут участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2023 года выпуска и ранее. Доля мужчин составит 90%. Также будут установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.

В отчете будут рассмотрены темы узнаваемости брендов автомобильных шин, а также особенности их выбора и эксплуатации по следующим показателям:

• узнаваемость брендов шин с подсказкой и без;

• бренды зимних шин, используемые в настоящее время;

• причины выбора брендов шин;

• причины выбора шипованных и фрикционных шин;

• период замены летних шин на зимние;

• последняя покупка зимних шин;

• важность параметров выбора зимних шин.

• бренды следующей покупки зимних шин;

• индекс повторной покупки;

• место последней покупки, место следующей покупки;

• рекомендации при выборе шин.

Еще одна часть отчета будет посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету будут включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели за последнее время и в каких источниках.

Заключительная часть отчета позволит подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому шинному бренду (будет собрана детальная информация по маркам, которые наберут более 3% голосов респондентов).

Результаты исследования будут представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский), а также исходной базы, для возможности проведения (при необходимости) дополнительной обработки.