АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (седьмая волна).

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1. Методика оценки и основные параметры.
2. Узнаваемость брендов автомобильных шин.
3. Выбор и эксплуатация зимних автомобильных шин.
4. Удовлетворенность автомобильными шинами.
5. Индекс потребительской лояльности.
6. Следующая покупка зимних шин (множественный и единственный выбор).
7. Предпочтения в покупке автомобильных шин (без привязки к сезону).
8. Реклама автомобильных шин.
9. Потребительские предпочтения по брендам.
16 октября 2023 года стартует седьмая волна проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2023. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами. Проект проводится ежегодно с 2017 года.
В онлайн-опросе примут участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2023 года выпуска и ранее. Доля мужчин составит 90%. Также будут установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов.
В отчете будут рассмотрены темы узнаваемости брендов автомобильных шин, а также особенности их выбора и эксплуатации по следующим показателям:
• узнаваемость брендов шин с подсказкой и без;
• бренды зимних шин, используемые в настоящее время;
• причины выбора брендов шин;
• причины выбора шипованных и фрикционных шин;
• период замены летних шин на зимние;
• последняя покупка зимних шин;
• важность параметров выбора зимних шин.
• бренды следующей покупки зимних шин;
• индекс повторной покупки;
• место последней покупки, место следующей покупки;
• рекомендации при выборе шин.
Еще одна часть отчета будет посвящена рекламе шинных брендов. Для ее подготовки в анкету будут включены вопросы о том, рекламу каких брендов респонденты видели за последнее время и в каких источниках.
Заключительная часть отчета позволит подробнее ознакомиться с показателями, рассчитанными в ходе исследования, по каждому шинному бренду (будет собрана детальная информация по маркам, которые наберут более 3% голосов респондентов).
Результаты исследования будут представлены в формате отчета PDF с дополнительной детализацией в виде таблиц XLS в разбивке по регионам и автомобилю во владении (иномарка/российский), а также исходной базы, для возможности проведения (при необходимости) дополнительной обработки.
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