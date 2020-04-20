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Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)

Дата выхода: 20.04.20
Формат: Годовое подключение
от 180 000 руб.
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Он-лайн калькулятор ТСО рассчитывает стоимость владения большинства модификаций легковых автомобилей, присутствующих на рынке.

В расчете используются следующие параметры:

1. Характеристики автомобилей:

- Наименование моделей;

- Технические характеристики:

  • рабочий объем двигателя (л),
  • число цилиндров/ клапанов,
  • максимальная мощность (л.с.),
  • тип трансмиссии,
  • расход топлива в городском/загородном/смешанном цикле (л/100км), рекомендованная марка топлива и т.д.

2. Минимальные розничные цены на автомобили, регламентированные производителем (руб.).

3. Регламентированное обязательное техническое обслуживание:

  • Количество ТО за полный гарантийный период;
  • Количество ТО за период владения (100000 км);
  • Регламентированное периодичность ТО (км);
  • Стоимость ТО (руб.) за 100000 км пробега (средняя по городам Москва, Самара, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар).

4. Стоимость комплекта зимних шин.

5. Информация по транспортному налогу, платежам, стоимости полисов ОСАГО и КАСКО.

6. Стоимость топлива в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре.

7. Остаточная стоимость автомобилей исследуемых моделей.

8. Совокупная стоимость владения.

Отражение результатов:

- за весь период/в месяц/на километр пробега

- в системе/PDF/Excel

 

Существуют возможности дополнить систему необходимыми параметрами, например:

  • Стоимость нормо-часа официальных дилеров
  • Затраты на приобретение автомобиля в кредит
  • Стоимость запчастей из разряда "расходников" - тормозных колодок, свечей зажигания, амортизаторов и т.д.
  • Госпошлины (при постановке автомобиля на учет, прохождение ГТО и т.д.)
  • Затраты на мойку автомобиля
  • Прочие затраты
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