Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)

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Он-лайн калькулятор ТСО рассчитывает стоимость владения большинства модификаций легковых автомобилей, присутствующих на рынке.
В расчете используются следующие параметры:
1. Характеристики автомобилей:
- Наименование моделей;
- Технические характеристики:
2. Минимальные розничные цены на автомобили, регламентированные производителем (руб.).
3. Регламентированное обязательное техническое обслуживание:
4. Стоимость комплекта зимних шин.
5. Информация по транспортному налогу, платежам, стоимости полисов ОСАГО и КАСКО.
6. Стоимость топлива в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре.
7. Остаточная стоимость автомобилей исследуемых моделей.
8. Совокупная стоимость владения.
Отражение результатов:
- за весь период/в месяц/на километр пробега
- в системе/PDF/Excel
Существуют возможности дополнить систему необходимыми параметрами, например: