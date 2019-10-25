Исследования

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С января 2011 года агентство "АВТОСТАТ" осуществляет сбор и обработку розничных цен на новые легковые автомобили в России. Мониторинг охватывает порядка 3000 моделей и модификаций новых легковых автомобилей,
PRICE BOOK содержит ценовую информацию о порядка 30 тысячах модификаций легковых автомобилей 2002-2018 годов выпуска. Всего, по состоянию на 2018 год представлено 95 марок, 1100 моделей. Динамика цен - с января 2018 года. Обновление -
Начиная с 2007 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств Украины. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после обработки
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» специально для автомобильных дилеров разработали информационный пакет, который позволяет в оперативном режиме анализировать ситуацию с продажами новых и подержанных
Специальный ежемесячный обзор для участников рынка автомобилей с пробегом. Самый оперативный отчет по рынку на стол руководителю.
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" формирует базу данных цен на подержанные автомобили с 2013 года. Эти данные были получены в результате мониторинга объявлений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке на
База дает возможность оценить объемы рынка лизинга, увидеть долю каждой лизинговой компании, проанализировать потребности компаний-лизингополучателей.
Обзор содержит оперативную информацию по российскому авторынку за предыдущий месяц, статистику от начала года и динамику по отношению к аналогичным периодам прошлого года. Основные темы: *марочная и модельная
База данных юридических лиц позволит оценить ежемесячные объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.
С 2018 года мы начинаем выпускать ежемесячный обзор рынка новых коммерческих автомобилей (LCV, MCV, HCV, BUS) в России, состоящий из блоков наиболее востребованной информации. Основные темы: марочная и модельная структура
Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие
Начиная с 2014 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств в Казахстане. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная после
Начиная с сентября 2012 года мы предоставляем статистику угонов транспортных средств на территории РФ с детализацией по всем регионам России ежемесячно.