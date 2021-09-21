Портал для партнеров VARTA – улучшенная версия

Clarios представляет новую улучшенную версию портала для партнеров VARTA® Partner Portal: расширенный функционал для экспертов по аккумуляторам. Clarios, чьи аккумуляторные батареи установлены под капотом каждого третьего автомобиля в мире, запустила обновленную версию своего онлайн-сервиса и информационной платформы VARTA® Partner Portal. Усовершенствованный портал содержит всю информацию по продукции и сервисам VARTA на одном сайте, чтобы предоставить СТО решения, выходящие за рамки знакомой и широко используемой функции подбора аккумуляторов. Он предоставляет ноу-хау по аккумуляторной тематике в подборке статей раздела Battery World Professional и позволяет клиентам быть в курсе актуальных региональных новостей о мероприятиях и рекламных акциях VARTA®. Clarios также демонстрирует на портале некоторые из будущих функций раздела электронного обучения.

Основным преимуществом нового портала VARTA® Partner Portal является то, что все услуги VARTA® теперь доступны на одном сайте. Пользователи портала найдут все знакомые инструменты в разделе Подбор аккумулятора. Независимо от того, нужно ли механикам найти подходящий аккумулятор для конкретного автомобиля, его точное местоположение или подробные инструкции по установке – раздел Подбор аккумулятора предоставит все необходимые сведения. Его база данных охватывает 99,5% или 383 миллиона зарегистрированных автомобилей и постоянно обновляется, особое внимание уделяется автомобилям с системами Start-Stop. Одна из новых функций – возможность видеть и сохранять предыдущие поисковые запросы пользователей. Раздел Battery World Professional предлагает вашему вниманию технические статьи, содержащие ценную информацию о батареях – от базовых вещей до экспертных ноу-хау. Региональные новости, события и рекламные акции теперь также доступны на новом VARTA® Partner Portal. Поддержка и ноу-хау для СТО