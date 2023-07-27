«ComAuto - 2023»: мотивация и прокрастинация развития рынка грузовой техники в России (Тарас Коваль, АТЭС)

Выступая на форуме автобизнеса «ComAuto - 2023», президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АЕЭС) Тарас Коваль дал несколько конкретных практических советов перевозчикам по прохождению транспортного контроля (как избежать перегруза, чтобы проходить весовой контроль без штрафов и обезопасить водителей от смещения центра тяжести груза в дороге), рассказал о европейском подходе к размещению грузов.

Он также поделился информацией о том, как в Германии решают вопросы с утилизационным сбором и стимулируют перевод коммерческого транспорта на электротягу. В России утилизационный сбор пока введен исключительно для помощи российским автопроизводителям, и это во многом является якорем, мешающим развитию передовых технологий.

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