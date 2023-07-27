«ComAuto - 2023»: стратегии автопроизводителей (Михаил Бахтарин и Андрей Ермолаев)

Во время форума «ComAuto - 2023» в рамках сессии «Сценарии развития авторынка» Михаил Бахтарин (ГК «Современные транспортные технологии») рассказал о тенденциях и вызовах времени на рынке коммерческого транспорта. Он отметил, что на рынке новых коммерческих автомобилей происходит укрупнение бизнеса и уход некоторых частных клиентов. Происходят структурные изменения по сегментам рынка: «профессиональной доставки», е-коммерс, усиливаются сегменты оказания услуг населению. На рынке появляются новые модели потребления, новые модели владения бизнесом. Из других наблюдений: крупные клиенты стали выбирать автомобиль более профессионально - на основании анализа данных и экономических средств. У современного потребителя отмечается рост потребностей в кастомизации автомобиля и в сервисах, созданных специально под его конкретные нужды.

Андрей Ермолаев (Sollers) отметил причины, по которым рынок LCV значительно просел по сравнению с другими сегментами коммерческой техники. В первую очередь - на рынке сказалась господдержка отраслей, где требуется крупнотоннажная техника. Именно поэтому спрос на тяжелые грузовики хорошо растет. Рынок легкого коммерческого транспорта не затрагивает эти отрасли, он в основном принадлежит коммерческому бизнесу. Поэтому логично, что резкий рост цен и дефицит автомобилей привели к ограниченному спросу на них. Однако рынок LCV постепенно восстанавливается и будет расти. В том числе, за счет новых автомобилей под брендом Sollers. Пока бренд вышел на рынок коммерческого транспорта с двумя моделями - Argo и Atlant. В планах компании - глубокая модернизация и локализация производств.

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