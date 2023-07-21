«Used Cars Forum – 2023»: динамика и тренды рынка автомобилей с пробегом (Камран Гусейнов, Авито Авто)

Купить автомобиль с пробегом при помощи классифайда – уже не редкость. Только на одном из популярных сервисов подбора автомобилей – «Авито Авто» – в мае 2023 года насчитывалось свыше 1 млн объявлений о продаже подержанных машин. Об этом на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» рассказал Камран Гусейнов («Авито Авто»).

На «Авито» продавцов, которые размещают объявления о реализации подержанных машин, делят на три типа – официальные дилеры, так называемые «частники» и профессиональные продавцы – реселлеры. На долю дилеров в мае 2023 года пришлось 23% от всех предложений, однако лидирующую позицию с долей 51% продолжают занимать частные продавцы. Классифайды, подобные «Авито Авто», помогают продавцам лучше ориентироваться в рыночных ценах.

Эксперт отметил, что средняя стоимость продаваемого на «Авито Авто» автомобиля с пробегом в мае выросла на 21% по сравнению с маем 2022 года и составила около 1 млн 150 тыс. рублей. Самые низкие цены наблюдались в ноябре – тогда автомобили с пробегом в среднем стоили около 880 тыс. рублей. Активнее всего цены растут у дилеров. Сейчас они предлагают автомобили в среднем со стоимостью более 2 млн рублей. А вот средняя цена у частных продавцов почти вдвое ниже – в июне она была чуть более 800 тыс. рублей.

Больше подробностей – на видео.

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