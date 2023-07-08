«ComAuto – 2023»: портрет покупателя комтранса (Тимур Липа, Иван Марьянов)

В ходе форума автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023» со своим видением ситиуации на рынке выступили Тимур Липа (Авито Спецтехника) и Иван Марьянов («Центр технического оборудования»).

Тимур Липа рассказал, как сегодня россияне покупают коммерческую и спецтехнику, что покупают и какие формируют запросы на классифайдах. Озвучил статистику: уже более 1 млн активных покупателей заходят на Авито ежедневно в категорию «Грузовики и спецтехника» и более 150 тысяч ежедневно – в категорию «Аренда спецтехники». Исследования показали, что 70% уже совершаются онлайн. При этом классифайды даже более популярны, чем спецрезурсы и сайты дилеров. Эксперт обрисовал портрет покупателя коммерческой техники, озвучил рейтинг самых популярных запросов.

Иван Марьянов прояснил, как изменился маркетинг и продажи на рынке коммерческого транспорта за последний год, назвал драйверы, которые подталкивают данный сегмент к развитию.

Подробнее об этом – на видео.

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!