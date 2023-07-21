«Used Cars Forum – 2023»: как не упустить клиента с первого звонка (Анатолий Орленко, Авто.ру)

На рынке автомобилей с пробегом – высокая конкуренция. И многие считают, что здесь главным фактором привлекательности выступает цена. В Авто.ру с этим готовы поспорить. Анатолий Орленко (Авто.ру), выступая на форуме «Used Cars Forum – 2023», пришел к выводу, что при работе с классифайдами NPS гораздо важнее цены: многие клиенты ориентируются на свой клиентский опыт. Важно, насколько часто о вас говорят положительно: промоутеры – критики = NPS.

Срок выбора автомобиля через классифайды в среднем – 32 дня. За это время человек просматривает немало автомобилей и сталкивается с муками выбора и с большим спектром эмоций (понравилось/не понравилось оформление странички, общение с продавцом и пр.).

Эксперт ввел понятие Индекс Клиентского Счастья (ИКС), в который вложил оценку полноты консультации менеджера, удовлетворенность клиента от общения с менеджером, готовность рекомендовать сервис друзьям, оценку представленного сервиса в ДЦ, оценку скорости оказанных услуг в ДЦ. Чтобы ИКС был высоким, он советует дилерам регулярно исследовать качество звонков и ошибки менеджеров, которые общаются с покупателями.

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