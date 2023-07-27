«Used Cars Forum - 2023»: основные тренды и сценарии развития вторичного рынка (Сергей Удалов, АВТОСТАТ)

С обзором рынка на форуме «Used Cars Forum - 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» выступил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Он напомнил, что рынок автомобилей с пробегом в сложные времена всегда показывает большую стабильность, чем рынок новых машин и после падений восстанавливается быстрее.

За 5 месяцев 2023 года в нашей стране было реализовано 2,25 млн легковых машин с пробегом. Это в 7,1 раза превышает объем продаж новых легковых автомобилей за такой же период. Иными словами, на 1 новый автомобиль приходится 7 подержанных. Если смотреть статистику прошлых лет, то максимальное соотношение было зафиксировано в 2022 году - 1 к 7,8. То есть автомобилей с пробегом в минувшем году продавалось почти в 8 раз больше, чем новых. И это одна из причин для того, чтобы с этим сегментом активно работать.

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