Мониторинг цен на вторичном рынке

С 2013 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу данных цен на подержанные автомобили. Ежемесячный мониторинг объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом охватывает все основные интернет-площадки России (более 2 млн объявлений ежемесячно).

С целью исключения некорректных значений в выборке, данные проходят обработку по собственному алгоритму, где отсекаются объявления о продаже новых, битых и тюнинговых автомобилей, автомобили с экстремально низкими или высокими среднегодовыми пробегами, с выбивающимися значениями цен и т.д.

Таким образом исключаются данные, которые могут существенно повлиять на средние цены предложений.

Стоимость стандартного запроса - 7200 рублей в месяц.

Вы получаете расчет средней цены автомобиля с пробегом за 1 месяц по всем брендам с учетом модели и года выпуска.

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

Индивидуально, для решения Ваших задач мы можем: адаптировать расчёты под Ваши параметры и потребности;

рассчитать потерю стоимости автомобилей вашего бренда и конкурентов;

подготовить прогнозы потери стоимости легковых авто на три и более лет;

исследовать динамику изменения цен;

проанализировать среднегодовые пробеги легковых автомобилей в зависимости от класса автомобиля, марки или региона;

оценить размер торга для определения реальной цены продажи;

рассчитать стоимость владения автомобилем.

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