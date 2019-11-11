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Мониторинг цен на вторичном рынке

Мониторинг цен на вторичном рынке

Дата выхода:11.11.19
Формат:MS Excel (xlsx)
от 7 200 руб.
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С 2013 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу данных цен на подержанные автомобили. Ежемесячный мониторинг объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом охватывает все основные интернет-площадки России (более 2 млн объявлений ежемесячно).

С целью исключения некорректных значений в выборке, данные проходят обработку по собственному алгоритму, где отсекаются объявления о продаже новых, битых и тюнинговых автомобилей, автомобили с экстремально низкими или высокими среднегодовыми пробегами, с выбивающимися значениями цен и т.д.
Таким образом исключаются данные, которые могут существенно повлиять на средние цены предложений.

Стоимость стандартного запроса - 7200 рублей в месяц.
Вы получаете расчет средней цены автомобиля с пробегом за 1 месяц по всем брендам с учетом модели и года выпуска.

Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.

Индивидуально, для решения Ваших задач мы можем:

  • адаптировать расчёты под Ваши параметры и потребности;
  • рассчитать потерю стоимости автомобилей вашего бренда и конкурентов;
  • подготовить прогнозы потери стоимости легковых авто на три и более лет;
  • исследовать динамику изменения цен;
  • проанализировать среднегодовые пробеги легковых автомобилей в зависимости от класса автомобиля, марки или региона;
  • оценить размер торга для определения реальной цены продажи;
  • рассчитать стоимость владения автомобилем.

У Вас остались вопросы, хотите получить шаблон или заказать расчет?

Будем рады ответить по телефонам: (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53.

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