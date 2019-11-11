Мониторинг цен на вторичном рынке

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С 2013 года агентство "АВТОСТАТ" формирует базу данных цен на подержанные автомобили. Ежемесячный мониторинг объявлений о продаже легковых автомобилей с пробегом охватывает все основные интернет-площадки России (более 2 млн объявлений ежемесячно).
С целью исключения некорректных значений в выборке, данные проходят обработку по собственному алгоритму, где отсекаются объявления о продаже новых, битых и тюнинговых автомобилей, автомобили с экстремально низкими или высокими среднегодовыми пробегами, с выбивающимися значениями цен и т.д.
Таким образом исключаются данные, которые могут существенно повлиять на средние цены предложений.
Стоимость стандартного запроса - 7200 рублей в месяц.
Вы получаете расчет средней цены автомобиля с пробегом за 1 месяц по всем брендам с учетом модели и года выпуска.
Включение дополнительных параметров согласовывается индивидуально.
Индивидуально, для решения Ваших задач мы можем:
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