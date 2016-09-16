АВТОСТАТ | Наши семинары

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Наши семинары

20 июня 2012 года в Москве прошел семинар "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка". Подробнее о семинаре ►►►

В 2011 году АА "АВТОСТАТ" провело два семинара:

  1. Cеминар-треннинг "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (26-27 сентября);
  2. Cеминар-практикум "Маркетинг для автодилеров" (6 декабря).

В 2010 году АА "АВТОСТАТ" совместно с ОАО "АСМ-Холдинг" провело три семинара-треннинга

  1. Семинар-треннинг "Маркетинг на рынке автомобильных запчастей" (27-28 июля);
  2. Семинар-треннинг "Маркетинг на рынке автомобильных запчастей" (28-29 сентября);
  3. Семинар-треннинг "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (8-9 декабря).

Семинары рассчитаны на специалистов, менеджеров и руководителей служб маркетинга компаний. На первых двух семинарах (2010 год) были рассмотрены особенности и специфика маркетинговых исследований на российском рынке автомобильных запчастей, передача слушателям существующих в этой сфере практических знаний и опыта. Третий (2010 год) и четвёртый (2011 год) семинары познакомили слушателей с рядом технологий поиска и обработки маркетинговой информации на автомобильном рынке России. Пятый семинар-практикум "Маркетинг для автодилеров" (2011 год) был ориентирован на дилерское сообщество.

Особенности семинаров:
  • материал семинаров сконцентрирован на проблемных моментах практической деятельности специалистов и менеджеров по маркетингу;
  • наиболее важные вопросы исследований и расчетов рассмотрены на примерах реальных российских и зарубежных компаний и брэндов;
  • по окончании семинаров слушатели получили подборку фрагментов результатов реальных маркетинговых исследований и ряд методик расчета и анализа рыночных показателей.

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