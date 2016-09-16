Наши семинары

В 2011 году АА "АВТОСТАТ" провело два семинара: Cеминар-треннинг "Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (26-27 сентября); Cеминар-практикум "Маркетинг для автодилеров" (6 декабря). В 2010 году АА "АВТОСТАТ" совместно с ОАО "АСМ-Холдинг" провело три семинара-треннинга Семинар-треннинг " Маркетинг на рынке автомобильных запчастей " (27-28 июля); Семинар-треннинг " Маркетинг на рынке автомобильных запчастей " (28-29 сентября); Семинар-треннинг " Технологии работы с маркетинговой информацией и данными по рынкам автомобилей и автокомпонентов " (8-9 декабря). Семинары рассчитаны на специалистов, менеджеров и руководителей служб маркетинга компаний. На первых двух семинарах (2010 год) были рассмотрены особенности и специфика маркетинговых исследований на российском рынке автомобильных запчастей, передача слушателям существующих в этой сфере практических знаний и опыта. Третий (2010 год) и четвёртый (2011 год) семинары познакомили слушателей с рядом технологий поиска и обработки маркетинговой информации на автомобильном рынке России. Пятый семинар-практикум "Маркетинг для автодилеров" (2011 год) был ориентирован на дилерское сообщество. Особенности семинаров: материал семинаров сконцентрирован на проблемных моментах практической деятельности специалистов и менеджеров по маркетингу;

наиболее важные вопросы исследований и расчетов рассмотрены на примерах реальных российских и зарубежных компаний и брэндов;

по окончании семинаров слушатели получили подборку фрагментов результатов реальных маркетинговых исследований и ряд методик расчета и анализа рыночных показателей.