Наши семинары

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20 июня 2012 года в Москве прошел семинар "Инструменты анализа и прогнозирования автомобильного рынка". Подробнее о семинаре ►►►
В 2011 году АА "АВТОСТАТ" провело два семинара:
В 2010 году АА "АВТОСТАТ" совместно с ОАО "АСМ-Холдинг" провело три семинара-треннинга
Семинары рассчитаны на специалистов, менеджеров и руководителей служб маркетинга компаний. На первых двух семинарах (2010 год) были рассмотрены особенности и специфика маркетинговых исследований на российском рынке автомобильных запчастей, передача слушателям существующих в этой сфере практических знаний и опыта. Третий (2010 год) и четвёртый (2011 год) семинары познакомили слушателей с рядом технологий поиска и обработки маркетинговой информации на автомобильном рынке России. Пятый семинар-практикум "Маркетинг для автодилеров" (2011 год) был ориентирован на дилерское сообщество.Особенности семинаров:
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