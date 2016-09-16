АВТОСТАТ | первый семинар-2

первый семинар-2

АА "АВТОСТАТ" объявляет о проведении первого в 2011 году семинара для аналитиков и маркетологов автомобильной сферы. Организатором выступает АА "АВТОСТАТ", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ. Семинар проводится в Москве 26-27 сентября.

Cеминар проводится на площадях Университета Управления Проектами (Группы компаний ПМСОФТ) по адресу: 119991, Москва, ул. Большая Полянка44/2.

Ближайшие станции метро: ДобрынинскаяПолянкаОктябрьская (см. схему).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в семинаре - 16 560 рублей.
Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.

Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры". По окончании семинара выдаетсясертификат участника. Для участия в семинаре необходимо выслать заполненнуюрегистрационную форму и произвести оплату до 23 сентября.

По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
  • по e-mail (заполните форму снизу страницы).

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Ведущий семинара - Пушкарев Виктор Георгиевич,
эксперт по практическому маркетингу, к.т.н., руководитель проектов маркетингового агентства «Авто-Маркетинг», разработчик курсов по маркетингу Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций народного хозяйства РФ.

 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

26 сентября
Тема дня: "Источники информации"

10.30-11.00Регистрация участников
11.00-11.30Открытие семинара
11.30-12.10Методическая тема: "Обзор источников маркетинговой информации и данных по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (Виктор Пушкарев)
12.10-12.30Кофе-брейк
12.30-13.00Доклад: "Данные ГИБДД: парк ТС, регистрация новых и перерегистрация подержанных автомобилей" (АА "Автостат",  докладчики С.Целиков, С.Удалов)
13.00-13.30Доклад: "Таможенная статистика: импорт и экспорт автомобилей и автокомпонентов" (ИАК "ВладВнешСервис", докладчик Жанна Мартынова)
13.30-14.30Перерыв на обед
14.30-15.10Методическая тема: "Маркетинговые информационные системы и собственные базы данных компаний" (Виктор Пушкарев)
15.10-15.40Доклад: "Анализ эффективности работы веб-сайта дилера" (AutoMarketolog.ru, докладчик Евгений Шакиров)
15.40-16.00Доклад: "Как разобраться в море новостной информации" (AutoMarketolog.ru, докладчик Анастасия Калинина)
16.00-16.20Кофе-брейк
16.20-16.50Доклад: "Обзор международных автомобильных рынков: этапы формирования, развития и насыщения, ключевые факторы и показатели" (АА "Автостат", докладчик Сергей Целиков)
16.50-17.20Деловая мини-игра "Потенциал российского авторынка"
17.20-18.00Индивидуальные консультации

27 сентября
Тема дня: "Обработка и анализ информации"

10.00-11.00Методическая тема: "Обзор методик обработки и анализа маркетинговой информации и данных. Готовые отчеты и заказные исследования" (Виктор Пушкарев)
11.00-11.40Доклад: "Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты" (Компания "OMI", докладчик Сергей Некрасов)
11.40-12.00Кофе-брейк
12.00-13.00Методическая тема: "Методики расчета емкости рынков, оценки конкурентной среды и позиционирования компании на рынке" (Виктор Пушкарев)
13.00-13.30Доклад: "Оценка эффективности взаимодействия автопроизводителей и дилеров" (Компания "МИП", докладчик Екатерина Шпак)
13.30-14.30Перерыв на обед
14.30-15.10Доклад: "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Оценка региональной ёмкости рынка и проникновения на рынок" (АА "АВТОСТАТ", докладчик Сергей Удалов)
15.10-15.40Методическая тема: "Прогнозирование рынков и стратегическое планирование" (Виктор Пушкарев)
15.40-16.00Кофе-брейк
16.00-16.30Деловая мини-игра "Выбор стратегии развития компании"
16.30-17.00Закрытие семинара
17.00-18.00Индивидуальные консультации

ПРИГЛАШАЕМ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПАРТНЁРСТВУ

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