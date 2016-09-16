первый семинар-2

АА "АВТОСТАТ" объявляет о проведении первого в 2011 году семинара для аналитиков и маркетологов автомобильной сферы. Организатором выступает АА "АВТОСТАТ", при поддержке Комитета по предпринимательству в автомобильной сфере ТПП РФ. Семинар проводится в Москве 26-27 сентября.

Cеминар проводится на площадях Университета Управления Проектами (Группы компаний ПМСОФТ) по адресу: 119991, Москва, ул. Большая Полянка, 44/2.

Ближайшие станции метро: Добрынинская, Полянка, Октябрьская (см. схему).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в семинаре - 16 560 рублей.

Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.



Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры". По окончании семинара выдаетсясертификат участника. Для участия в семинаре необходимо выслать заполненнуюрегистрационную форму и произвести оплату до 23 сентября.

По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail (заполните форму снизу страницы).

Ведущий семинара - Пушкарев Виктор Георгиевич,

эксперт по практическому маркетингу, к.т.н., руководитель проектов маркетингового агентства «Авто-Маркетинг», разработчик курсов по маркетингу Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, преподаватель Президентской программы подготовки управленческих кадров для предприятий и организаций народного хозяйства РФ.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

26 сентября

Тема дня: "Источники информации"



10.30-11.00 Регистрация участников 11.00-11.30 Открытие семинара 11.30-12.10 Методическая тема: "Обзор источников маркетинговой информации и данных по рынкам автомобилей и автокомпонентов" (Виктор Пушкарев) 12.10-12.30 Кофе-брейк 12.30-13.00 Доклад: "Данные ГИБДД: парк ТС, регистрация новых и перерегистрация подержанных автомобилей" (АА "Автостат", докладчики С.Целиков, С.Удалов) 13.00-13.30 Доклад: "Таможенная статистика: импорт и экспорт автомобилей и автокомпонентов" (ИАК "ВладВнешСервис", докладчик Жанна Мартынова) 13.30-14.30 Перерыв на обед 14.30-15.10 Методическая тема: "Маркетинговые информационные системы и собственные базы данных компаний" (Виктор Пушкарев) 15.10-15.40 Доклад: "Анализ эффективности работы веб-сайта дилера" (AutoMarketolog.ru, докладчик Евгений Шакиров) 15.40-16.00 Доклад: "Как разобраться в море новостной информации" (AutoMarketolog.ru, докладчик Анастасия Калинина) 16.00-16.20 Кофе-брейк 16.20-16.50 Доклад: "Обзор международных автомобильных рынков: этапы формирования, развития и насыщения, ключевые факторы и показатели" (АА "Автостат", докладчик Сергей Целиков) 16.50-17.20 Деловая мини-игра "Потенциал российского авторынка" 17.20-18.00 Индивидуальные консультации

27 сентября

Тема дня: "Обработка и анализ информации"



10.00-11.00 Методическая тема: "Обзор методик обработки и анализа маркетинговой информации и данных. Готовые отчеты и заказные исследования" (Виктор Пушкарев) 11.00-11.40 Доклад: "Технологии онлайн исследований автовладельцев: новые возможности и продукты" (Компания "OMI", докладчик Сергей Некрасов) 11.40-12.00 Кофе-брейк 12.00-13.00 Методическая тема: "Методики расчета емкости рынков, оценки конкурентной среды и позиционирования компании на рынке" (Виктор Пушкарев) 13.00-13.30 Доклад: "Оценка эффективности взаимодействия автопроизводителей и дилеров" (Компания "МИП", докладчик Екатерина Шпак) 13.30-14.30 Перерыв на обед 14.30-15.10 Доклад: "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Оценка региональной ёмкости рынка и проникновения на рынок" (АА "АВТОСТАТ", докладчик Сергей Удалов) 15.10-15.40 Методическая тема: "Прогнозирование рынков и стратегическое планирование" (Виктор Пушкарев) 15.40-16.00 Кофе-брейк 16.00-16.30 Деловая мини-игра "Выбор стратегии развития компании" 16.30-17.00 Закрытие семинара 17.00-18.00 Индивидуальные консультации

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