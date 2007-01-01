АВТОСТАТ | Аналитическая система RADAR

Аналитическая система RADAR

RADAR autostat.ru

RADAR - Russian Automotive Data Analytics & Research

Собственная разработка АВТОСТАТ.

Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку  по всем типам транспортных средств во всех регионах России.

Преимущества системы:

  • Простой и удобный онлайн-интерфейс
  • Поддержка функционала на iOS, Android
  • Данные с 01.2007 г.
  • Ежемесячное обновление данных по новым и подержанным ТС – 16 числа месяца, следующего за отчетным.
  • Одновременная работа со всеми доступными базами данных, в любом разрезе 
  • Создание собственных отчетов
  • Создание собственных групп характеристик
  • Загрузка сегментации Клиента
  • База данных АА «АВТОСТАТ»
  • Информационная и техническая поддержка АА «АВТОСТАТ»
  • Выгрузка данных в excel (таблицы), построение диаграмм
  • Визуализация на картах Google
  • Фиксированная стоимость в рублях

Типы транспортных средств:

  • PC -легковые,
  • LCV - легкие коммерческие,
  • CV, HCV - грузовые,
  • BUS - автобусы, 
  • TR - прицепы,
  • MT - мотоциклы

Географическая детализация:

  • Федеральный округ
  • Регион/область Район
  • Город федерального значения
  • Город областного подчинения
  • Город районного подчинения

Детализация данных:

  • Марка
  • Модель
  • Сегмент
  • Тип владения
  • Год Выпуска
  • Возраст
  • Тип кузова
  • Тип топлива
  • Объем двигателя, диапазоны
  • Мощность двигателя, диапазоны
  • Еврокласс
  • Колесная формула (HCV)
  • Полная/ Снаряженная масса, диапазоны
  • Расположение руля
  • Страна производства
  • Происхождение марки

Модуль Потоки продаж – Pump in pump out

Система мониторинга региональных продаж позволяет
находить автомобили по VIN-коду, а также видеть:

• Дату продажи / дату постановки на учет
• Регион продажи / постановки на учет
• Привязка к дилеру - продавцу ТС
• Наименование, ИНН, месторасположение дилера
• Зону ответственности дилера
• Характеристики автомобиля
• Факт смены региона

По всем вопросам о системе анализа RADAR 
обращайтесь к руководителю проекта Александру Шацкому.  

По email ash@autostat.ru
Телефоны:  +7 499 685 01 51, +7 8482 60 55 53.

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