Аналитическая система RADAR

Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам транспортных средств во всех регионах России.

Преимущества системы:

Простой и удобный онлайн-интерфейс

Поддержка функционала на iOS, Android

Данные с 01.2007 г.

Ежемесячное обновление данных по новым и подержанным ТС – 16 числа месяца, следующего за отчетным.

Одновременная работа со всеми доступными базами данных, в любом разрезе

Создание собственных отчетов

Создание собственных групп характеристик

Загрузка сегментации Клиента

База данных АА «АВТОСТАТ»

Информационная и техническая поддержка АА «АВТОСТАТ»

Выгрузка данных в excel (таблицы), построение диаграмм

Визуализация на картах Google

Фиксированная стоимость в рублях

Типы транспортных средств:

PC -легковые,

-легковые, LCV - легкие коммерческие,

- легкие коммерческие, CV, HCV - грузовые,

- грузовые, BUS - автобусы,

- автобусы, TR - прицепы,

- прицепы, MT - мотоциклы

Географическая детализация:

Федеральный округ

Регион/область Район

Город федерального значения

Город областного подчинения

Город районного подчинения

Детализация данных:

Марка

Модель

Сегмент

Тип владения

Год Выпуска

Возраст

Тип кузова

Тип топлива

Объем двигателя, диапазоны

Мощность двигателя, диапазоны

Еврокласс

Колесная формула (HCV)

Полная/ Снаряженная масса, диапазоны

Расположение руля

Страна производства

Происхождение марки

Модуль Потоки продаж – Pump in pump out

Система мониторинга региональных продаж позволяет

находить автомобили по VIN-коду, а также видеть:

• Дату продажи / дату постановки на учет

• Регион продажи / постановки на учет

• Привязка к дилеру - продавцу ТС

• Наименование, ИНН, месторасположение дилера

• Зону ответственности дилера

• Характеристики автомобиля

• Факт смены региона

По всем вопросам о системе анализа RADAR

обращайтесь к руководителю проекта Александру Шацкому.

По email ash@autostat.ru

Телефоны: +7 499 685 01 51, +7 8482 60 55 53.