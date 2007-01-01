Аналитическая система RADAR

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RADAR - Russian Automotive Data Analytics & Research
Собственная разработка АВТОСТАТ.
Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам транспортных средств во всех регионах России.
Преимущества системы:
Типы транспортных средств:
Географическая детализация:
Детализация данных:
Модуль Потоки продаж – Pump in pump out
Система мониторинга региональных продаж позволяет
находить автомобили по VIN-коду, а также видеть:
• Дату продажи / дату постановки на учет
• Регион продажи / постановки на учет
• Привязка к дилеру - продавцу ТС
• Наименование, ИНН, месторасположение дилера
• Зону ответственности дилера
• Характеристики автомобиля
• Факт смены региона
По всем вопросам о системе анализа RADAR
обращайтесь к руководителю проекта Александру Шацкому.
По email ash@autostat.ru
Телефоны: +7 499 685 01 51, +7 8482 60 55 53.