АВТОСТАТ | Маркетинг для автодилеров

Маркетинг для автодилеров

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СЕМИНАР по обмену опытом между маркетологами автодилерских компаний.

Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
Интернет-портал "AutoMarketolog.ru"

Место и время проведения: Москва, 6 декабря 2011 года 

Cеминар проводится по адресу: ул. Косыгина, 15, гостиница "Korston Hotel Moscow", конференц-зал "Пушкин".

Ближайшие станции метро: Воробьевы Горы, Ленинский Проспект (см. схему).

Станция метро Воробьевы Горы – первый вагон из центра, прямо под мостом до конца и налево вверх по асфальтовой дороге, выходите на ул. Косыгина, через дорогу (чуть левее) Korston Hotel Moscow (примерно 15 мин. пешком).

Станция метро Ленинский Проспект – первый вагон из центра, через площадь Гагарина, по левой стороне ул. Косыгина до Korston Hotel Moscow (примерно 20 мин. пешком).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в семинаре - 14 900 рублей.
Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.

Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры".

Для участия необходимо выслать заполненную регистрационную форму и произвести оплату до 1 декабря.

По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

  • по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
  • по e-mail (заполните форму снизу страницы).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА (скачать в PDF, 1.25МБт)

09.00-09.20Регистрация участников
09.20-09.30Открытие семинара. Ведущий Сергей Долгин, партнёр Social Dealer
09.30-11.15

Секция 1. Инструменты маркетинга и анализа авторынка

  • Определение понятия маркетинга в приложении к авторынку и автодилерам.
  • Анализ российского авторынка и маркетинговые исследования.
  • Маркетинговые стратегии и инструменты.
Выступающие:
  • АВТОСТАТ, Сергей Целиков, "Маркетинговая информация и данные на российском авторынке. Анализ и сегментирование рынка, оценка ёмкости, прогнозирование".
  • АВТОСТАТ, Сергей Удалов, "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Региональные особенности российского рынка".
  • ГК "КМ/Ч", Анна Воробьева, директор департамента маркетинга и рекламы, "Шаблоны в медиапланировании".
  • СТК-Центр (Санкт-Петербург, официальный дилер Nissan), Ирина Прохорова, начальник отдела маркетингового анализа, "Стратегический маркетинг. Анализ внешней и внутренней среды на примере данных дилера Nissan".
11.15-11.30Кофе-брейк
11.30-13.00

Секция 2. Основные тенденции продвижения в интернете и социальных сетях

Выступающие:

  • Яндекс, Николай Сорокин, руководитель направления, "Интернет как неотъемлемая часть автобизнеса. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ".
  • ИД Новости автобизнесаРоман Гуляев, генеральный директор, "Вирусные видеоролики в интернете".
  • ГК Атлант-М, Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова", "Инновации в интернете от Атлант-М. Опыт внедрения самых передовых digital-технологий на интернет-ресурсах дилера" (как сделать интернет-ресурс дилера максимально посещаемым, автоматизировать работу с новостями, готовить видеоконтент, использовать социальные сети).
  • Лексус-Измайлово, Антон Соколов, начальник отдела маркетинга и рекламы, "Как не попасться на развод при рекламе на интерент-клубе" (как потратить ровно столько денег, сколько нужно).
  • Social Dealer, Сергей Долгин, "Нерекламные инструменты эффективного маркетинга дилеров в социальных сетях".

Секция 3. Тактические инструменты в работе дилеров

Выступающие:

  • Мария Заикина и Ирина Шанина, ГК "РОЛЬФ", руководитель департамента корпоративных коммуникаций и руководитель департамента розничного маркетинга, "Использование нестандартных коммуникаций в дилерском маркетинге".
13.00-14.00Перерыв на обед
14.00-16.00

Продолжение Секции 3:

  • "Германика" (Москва, официальный дилер Volkswagen), Моника Звончевская, начальник отдела маркетинга и рекламы, "Практические аспекты организации клиентских мероприятий на "своей" или "чужой" территории".
  • ГК"СИМ", Надежда Казакова, "CRM-системы на примере ГК "СИМ".
  • ГК ИРИТО, Александр Кравцов, начальник отдела маркетинга "Зависимость объема продаж от объема рекламы - как найти золотую середину".
  • ГК "Независимость", Юлия Овчинникова, начальник отдела корпоративного маркетинга, "Как сделать эффективное BTL мероприятие на примере "Ауди Центр Москва".
16.00-16.15Кофе-брейк
16.15-18.00

Секция 4. Оценка эффективности маркетинговых инструментов (круглый стол)

Ведущий: Олег Дацкив, генеральный директор портала "Auto-dealer.Ru"

  • Как считать эффективность рекламы и мероприятий по продвижению?
  • Какие каналы наиболее свободны от контроля автопроизводителя?
  • Реклама в печатных изданиях себя изжила окончательно?
  • Каким образом следует считать эффективность рекламы с рекламных площадок?
  • Что эффективнее - проводить исследования своими силами, заказывать на стороне или покупать готовые?

Участники круглого стола от дилеров:

  • Наталья Быкова, ГК Genser, директор по маркетингу,
  • Татьяна Науменко, ГК "МОДУС", заместитель директора по маркетингу и рекламе,
  • Ирина Шанина, ГК "РОЛЬФ", руководитель департамента розничного маркетинга, 
  • Илья Дорохин, ГК "Независимость", руководитель интернет-проектов.

Участники круглого стола от рекламных площадок:

  • Олег ДацкивAuto-dealer.Ru, генеральный директор,
  • Николай Соркин, Яндекс, руководитель направления,
  • Павел Косарев, Деловой мир, директор по маркетингу,
  • Михаил Рогальский, Auto.Ru, основатель.
18.00-18.15Подведение итогов. Закрытие семинара

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА

 СЕКЦИЯ 1Целиков СергейУдалов СергейПрохорова Ирина   
 СЕКЦИЯ 2Сорокин НиколайКравцов АлександрГуляев РоманВарехов ДмитрийCоколов АнтонДолгин Сергей
 СЕКЦИЯ 3Заикина Мария и Шанина ИринаВоробьёва АннаЗвончевская МоникаКамнев КонестантинКулёмина ЕвгенияОвчинникова Юлия
 СЕКЦИЯ 4 Быкова НатальяНауменко ТатьянаШанина ИринаДорохин Илья  
 СЕКЦИЯ 4 Дацкив ОлегРогальский МихаилКосарев ПавелСорокин Николай  

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