Маркетинг для автодилеров

СЕМИНАР по обмену опытом между маркетологами автодилерских компаний.
Организаторы:
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ"
Интернет-портал "AutoMarketolog.ru"
Место и время проведения: Москва, 6 декабря 2011 года
Cеминар проводится по адресу: ул. Косыгина, 15, гостиница "Korston Hotel Moscow", конференц-зал "Пушкин".
Ближайшие станции метро: Воробьевы Горы, Ленинский Проспект (см. схему).
Станция метро Воробьевы Горы – первый вагон из центра, прямо под мостом до конца и налево вверх по асфальтовой дороге, выходите на ул. Косыгина, через дорогу (чуть левее) Korston Hotel Moscow (примерно 15 мин. пешком).
Станция метро Ленинский Проспект – первый вагон из центра, через площадь Гагарина, по левой стороне ул. Косыгина до Korston Hotel Moscow (примерно 20 мин. пешком).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ
Стоимость участия в семинаре - 14 900 рублей.
Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.
Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры".
Для участия необходимо выслать заполненную регистрационную форму и произвести оплату до 1 декабря.
По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу
- по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;
- по e-mail (заполните форму снизу страницы).
ПРОГРАММА СЕМИНАРА (скачать в PDF, 1.25МБт)
|09.00-09.20
|Регистрация участников
|09.20-09.30
|Открытие семинара. Ведущий Сергей Долгин, партнёр Social Dealer
|09.30-11.15
Секция 1. Инструменты маркетинга и анализа авторынка
Выступающие:
- Определение понятия маркетинга в приложении к авторынку и автодилерам.
- Анализ российского авторынка и маркетинговые исследования.
- Маркетинговые стратегии и инструменты.
- АВТОСТАТ, Сергей Целиков, "Маркетинговая информация и данные на российском авторынке. Анализ и сегментирование рынка, оценка ёмкости, прогнозирование".
- АВТОСТАТ, Сергей Удалов, "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Региональные особенности российского рынка".
- ГК "КМ/Ч", Анна Воробьева, директор департамента маркетинга и рекламы, "Шаблоны в медиапланировании".
- СТК-Центр (Санкт-Петербург, официальный дилер Nissan), Ирина Прохорова, начальник отдела маркетингового анализа, "Стратегический маркетинг. Анализ внешней и внутренней среды на примере данных дилера Nissan".
|11.15-11.30
|Кофе-брейк
|11.30-13.00
Секция 2. Основные тенденции продвижения в интернете и социальных сетях
Выступающие:
- Яндекс, Николай Сорокин, руководитель направления, "Интернет как неотъемлемая часть автобизнеса. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ".
- ИД Новости автобизнеса, Роман Гуляев, генеральный директор, "Вирусные видеоролики в интернете".
- ГК Атлант-М, Алексей Лазарев, "Атлант-М Бажова", "Инновации в интернете от Атлант-М. Опыт внедрения самых передовых digital-технологий на интернет-ресурсах дилера" (как сделать интернет-ресурс дилера максимально посещаемым, автоматизировать работу с новостями, готовить видеоконтент, использовать социальные сети).
- Лексус-Измайлово, Антон Соколов, начальник отдела маркетинга и рекламы, "Как не попасться на развод при рекламе на интерент-клубе" (как потратить ровно столько денег, сколько нужно).
- Social Dealer, Сергей Долгин, "Нерекламные инструменты эффективного маркетинга дилеров в социальных сетях".
Секция 3. Тактические инструменты в работе дилеров
Выступающие:
- Мария Заикина и Ирина Шанина, ГК "РОЛЬФ", руководитель департамента корпоративных коммуникаций и руководитель департамента розничного маркетинга, "Использование нестандартных коммуникаций в дилерском маркетинге".
|13.00-14.00
|Перерыв на обед
|14.00-16.00
Продолжение Секции 3:
- "Германика" (Москва, официальный дилер Volkswagen), Моника Звончевская, начальник отдела маркетинга и рекламы, "Практические аспекты организации клиентских мероприятий на "своей" или "чужой" территории".
- ГК"СИМ", Надежда Казакова, "CRM-системы на примере ГК "СИМ".
- ГК ИРИТО, Александр Кравцов, начальник отдела маркетинга "Зависимость объема продаж от объема рекламы - как найти золотую середину".
- ГК "Независимость", Юлия Овчинникова, начальник отдела корпоративного маркетинга, "Как сделать эффективное BTL мероприятие на примере "Ауди Центр Москва".
|16.00-16.15
|Кофе-брейк
|16.15-18.00
Секция 4. Оценка эффективности маркетинговых инструментов (круглый стол)
Ведущий: Олег Дацкив, генеральный директор портала "Auto-dealer.Ru"
- Как считать эффективность рекламы и мероприятий по продвижению?
- Какие каналы наиболее свободны от контроля автопроизводителя?
- Реклама в печатных изданиях себя изжила окончательно?
- Каким образом следует считать эффективность рекламы с рекламных площадок?
- Что эффективнее - проводить исследования своими силами, заказывать на стороне или покупать готовые?
Участники круглого стола от дилеров:
- Наталья Быкова, ГК Genser, директор по маркетингу,
- Татьяна Науменко, ГК "МОДУС", заместитель директора по маркетингу и рекламе,
- Ирина Шанина, ГК "РОЛЬФ", руководитель департамента розничного маркетинга,
- Илья Дорохин, ГК "Независимость", руководитель интернет-проектов.
Участники круглого стола от рекламных площадок:
- Олег Дацкив, Auto-dealer.Ru, генеральный директор,
- Николай Соркин, Яндекс, руководитель направления,
- Павел Косарев, Деловой мир, директор по маркетингу,
- Михаил Рогальский, Auto.Ru, основатель.
|18.00-18.15
|Подведение итогов. Закрытие семинара
СПИКЕРЫ СЕМИНАРА
| СЕКЦИЯ 1
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| СЕКЦИЯ 2
| СЕКЦИЯ 3
| СЕКЦИЯ 4
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| СЕКЦИЯ 4
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