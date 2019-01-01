Маркетинг для автодилеров

СЕМИНАР по обмену опытом между маркетологами автодилерских компаний.

Организаторы:

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ"

Интернет-портал "AutoMarketolog.ru"

Место и время проведения: Москва, 6 декабря 2011 года

Cеминар проводится по адресу: ул. Косыгина, 15, гостиница "Korston Hotel Moscow", конференц-зал "Пушкин".

Ближайшие станции метро: Воробьевы Горы, Ленинский Проспект (см. схему).

Станция метро Воробьевы Горы – первый вагон из центра, прямо под мостом до конца и налево вверх по асфальтовой дороге, выходите на ул. Косыгина, через дорогу (чуть левее) Korston Hotel Moscow (примерно 15 мин. пешком).

Станция метро Ленинский Проспект – первый вагон из центра, через площадь Гагарина, по левой стороне ул. Косыгина до Korston Hotel Moscow (примерно 20 мин. пешком).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ

Стоимость участия в семинаре - 14 900 рублей.

Для второго и последующих участников от одной организации скидка 20%.



Каждый участник семинара получит в подарок маркетинговый отчет от АА "АВТОСТАТ" "Автомобильная статистика. Ключевые цифры".



Для участия необходимо выслать заполненную регистрационную форму и произвести оплату до 1 декабря.

По всем вопросам относительно данного семинара обращаться к Лавренёву Дмитрию Викторовичу

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 20-55-53;

по e-mail (заполните форму снизу страницы).

ПРОГРАММА СЕМИНАРА (скачать в PDF, 1.25МБт)

09.00-09.20 Регистрация участников 09.20-09.30 Открытие семинара. Ведущий Сергей Долгин, партнёр Social Dealer 09.30-11.15 Секция 1. Инструменты маркетинга и анализа авторынка Определение понятия маркетинга в приложении к авторынку и автодилерам.

Анализ российского авторынка и маркетинговые исследования.

Маркетинговые стратегии и инструменты. Выступающие : АВТОСТАТ , Сергей Целиков , "Маркетинговая информация и данные на российском авторынке. Анализ и сегментирование рынка, оценка ёмкости, прогнозирование".

, , "Маркетинговая информация и данные на российском авторынке. Анализ и сегментирование рынка, оценка ёмкости, прогнозирование". АВТОСТАТ , Сергей Удалов , "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Региональные особенности российского рынка".

, , "Система анализа региональных данных. Развитие региональных продаж и планирование дилерских сетей. Региональные особенности российского рынка". ГК " КМ/Ч ", Анна Воробьева , директор департамента маркетинга и рекламы, "Шаблоны в медиапланировании".

", , директор департамента маркетинга и рекламы, "Шаблоны в медиапланировании". СТК-Центр (Санкт-Петербург, официальный дилер Nissan), Ирина Прохорова, начальник отдела маркетингового анализа, "Стратегический маркетинг. Анализ внешней и внутренней среды на примере данных дилера Nissan". 11.15-11.30 Кофе-брейк 11.30-13.00 Секция 2. Основные тенденции продвижения в интернете и социальных сетях Выступающие: Яндекс , Николай Сорокин , руководитель направления, "Интернет как неотъемлемая часть автобизнеса. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ".

, , руководитель направления, "Интернет как неотъемлемая часть автобизнеса. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ". ИД Новости автобизнеса , Роман Гуляев , генеральный директор, "Вирусные видеоролики в интернете".

, , генеральный директор, "Вирусные видеоролики в интернете". ГК Атлант-М , Алексей Лазарев , "Атлант-М Бажова", "Инновации в интернете от Атлант-М. Опыт внедрения самых передовых digital-технологий на интернет-ресурсах дилера" (как сделать интернет-ресурс дилера максимально посещаемым, автоматизировать работу с новостями, готовить видеоконтент, использовать социальные сети).

, , "Атлант-М Бажова", "Инновации в интернете от Атлант-М. Опыт внедрения самых передовых digital-технологий на интернет-ресурсах дилера" (как сделать интернет-ресурс дилера максимально посещаемым, автоматизировать работу с новостями, готовить видеоконтент, использовать социальные сети). Лексус-Измайлово , Антон Соколов , начальник отдела маркетинга и рекламы, "Как не попасться на развод при рекламе на интерент-клубе" (как потратить ровно столько денег, сколько нужно).

, , начальник отдела маркетинга и рекламы, "Как не попасться на развод при рекламе на интерент-клубе" (как потратить ровно столько денег, сколько нужно). Social Dealer, Сергей Долгин, "Нерекламные инструменты эффективного маркетинга дилеров в социальных сетях". Секция 3. Тактические инструменты в работе дилеров Выступающие: Мария Заикина и Ирина Шанина, ГК "РОЛЬФ", руководитель департамента корпоративных коммуникаций и руководитель департамента розничного маркетинга, "Использование нестандартных коммуникаций в дилерском маркетинге". 13.00-14.00 Перерыв на обед 14.00-16.00 Продолжение Секции 3: " Германика " (Москва, официальный дилер Volkswagen), Моника Звончевская , начальник отдела маркетинга и рекламы, "Практические аспекты организации клиентских мероприятий на "своей" или "чужой" территории".

" (Москва, официальный дилер Volkswagen), , начальник отдела маркетинга и рекламы, "Практические аспекты организации клиентских мероприятий на "своей" или "чужой" территории". ГК" СИМ ", Надежда Казакова , "CRM-системы на примере ГК "СИМ".

", , "CRM-системы на примере ГК "СИМ". ГК ИРИТО , Александр Кравцов , начальник отдела маркетинга "Зависимость объема продаж от объема рекламы - как найти золотую середину".

, , начальник отдела маркетинга "Зависимость объема продаж от объема рекламы - как найти золотую середину". ГК "Независимость", Юлия Овчинникова, начальник отдела корпоративного маркетинга, "Как сделать эффективное BTL мероприятие на примере "Ауди Центр Москва". 16.00-16.15 Кофе-брейк 16.15-18.00 Секция 4. Оценка эффективности маркетинговых инструментов (круглый стол) Ведущий: Олег Дацкив, генеральный директор портала "Auto-dealer.Ru" Как считать эффективность рекламы и мероприятий по продвижению?

Какие каналы наиболее свободны от контроля автопроизводителя?

Реклама в печатных изданиях себя изжила окончательно?

Каким образом следует считать эффективность рекламы с рекламных площадок?

Что эффективнее - проводить исследования своими силами, заказывать на стороне или покупать готовые? Участники круглого стола от дилеров: Наталья Быкова , ГК Genser , директор по маркетингу,

, ГК , директор по маркетингу, Татьяна Науменко , ГК " МОДУС ", заместитель директора по маркетингу и рекламе,

, ГК " ", заместитель директора по маркетингу и рекламе, Ирина Шанина , ГК " РОЛЬФ ", руководитель департамента розничного маркетинга,

, ГК " ", руководитель департамента розничного маркетинга, Илья Дорохин, ГК "Независимость", руководитель интернет-проектов. Участники круглого стола от рекламных площадок: Олег Дацкив , Auto-dealer.Ru , генеральный директор,

, , генеральный директор, Николай Соркин , Яндекс , руководитель направления,

, , руководитель направления, Павел Косарев , Деловой мир , директор по маркетингу,

, , директор по маркетингу, Михаил Рогальский, Auto.Ru, основатель. 18.00-18.15 Подведение итогов. Закрытие семинара

СПИКЕРЫ СЕМИНАРА