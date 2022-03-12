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Авторынок России непрерывно меняется вслед за колебаниями мирового авторынка. Чтобы отслеживать динамику российского авторынка, быть в курсе новинок, которые производители впускают на российский рынок, приходится перерабатывать большие объемы информации.
Наш собственный опыт и опыт наших коллег показал, что, работая с официальными статистическими данными, для получения необходимых выводов, проведения расчетов и оценок приходится делать всяческие корректировки. Тем не менее, без базовых исходных данных не обойтись. Поэтому в своей работе мы опираемся на официальные источники, но дополняем статистику собственными расчетами, данными, оценками и прогнозами.
Аккумулируя и систематизируя данные по производству, продажам автомобилей в России за год, наиболее полную картину авторынка России мы даем в ежегодном справочнике «Автомобильный рынок России», который издается с 2003 года.
Обзор разделов сайта «новости», «аналитика», «исследования» позволит ответить на вопрос: каков он - авторынок России сегодня?
вчера, 15:15
В последний зимний месяц 2022 года россияне приобрели 99,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем в феврале 2021-го. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
вчера, 14:30
В 2021 году жители РФ потратили на покупку новых легковых автомобилей 3 трлн 054,6 млрд рублей, что на 22,1% больше, чем в 2020 году. Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2021 года, тенденции и перспективы».
вчера, 10:48
Объем рынка новых автобусов в России по итогам февраля 2022 года составил 1 478 единиц, показав двукратный рост (+101,9% по отношению к февралю 2021 года). Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
вчера, 10:16
По итогам февраля 2022 года в России было куплено 8,4 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 30,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
вчера, 09:29
Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ по итогам января 2022 года составил 7,5 тыс. единиц, показав рост на 2,5% (по отношению к январю 2021 года). Это установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».
вчера, 08:30
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка новой коммерческой техники по итогам февраля нынешнего года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 19,7 тыс. машин – на 22,8% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
12 марта 2022, 08:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков.
11 марта 2022, 14:58
Правительство России определило перечень товаров, запрещенных к вывозу с территории страны до 31 декабря 2022 года. В список, в частности, попали легковые автомобили, ранее ввезенные из-за рубежа.
11 марта 2022, 13:30
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть динамику рынка автокредитования за последние 8 лет, т.е. с 2014 года. На представленной картинке отчетливо видно, как за это время менялся рынок автокредитования.
11 марта 2022, 13:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков?
«У людей нет желания доверительно коммуницировать, а первый, кто должен над этим работать - дилер»
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