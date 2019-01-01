Как ставим оценки

Автомобиль оцениваем по семи критериям, которые показывают свойства и качества машины в жизненных ситуациях. То есть мы ставим оценки не за управляемость-комфорт-тормозную динамику, а за то, как она едет по плохой дороге, на автостраде и т.д. Примерно так мы отвечаем на вопрос друзей или коллег: «ну, как тебе автомобиль?»

Оценка касается не модели в целом, а того автомобиля в конкретной модификации и исполнения, который побывал на на тест-драйве.

При оценке отталкиваемся от того уровня, который предполагает современный автомобиль в том или ином классе. Поэтому первый пункт – подбор прямых конкурентов, максимально близких к тестовой машине по цене и технике (2-4 соперника). Они в обязательном порядке указаны в тексте.

Сама оценка: ставим ноль, если по тому или иному критерию машина примерно соответствует нашим ожиданиям и уровню конкурентов.

Если на вопрос «ну, как вам машина?» эксперт говорит «хоррошо!», если автомобиль отличается в правильную сторону, показал что-то новое и лучшее – ставим +1. Если он не дотянул в чем-то до современных образцов — ставим -1.

На тот случай, когда автомобиль демонстрирует выдающиеся показатели или чудовищный провал, у нас есть возможность поставить ему +2 или -2. Это исключительная оценка, которая ставится, когда машина вас действительно удивила. Оценка с номиналом «2» допускается не более чем по одному критерию.

Система оценок 7D подразумевает прозрачность и простоту в представлении результатов, но требует экспертного уровня в знании новинок, тенденций и технологий в современном автопроме. Эксперт (автор материала) отвечает своим именем и опытом за каждый балл.

критерий что оцениваем НА СТОЯНКЕ: заглянем всюду Внешний вид (не дизайн, а функционал элементов – при необходимости); устройство и оформление салона и багажника, функционал приборов, наличие и работу устройств мульти-медиа и информации, расположение и работа второстепенных органов управления, расположение точек обслуживания под капотом, наличие и размещение запаски, удобные мелочи и прочее. НА ТРАССЕ: поедем быстро Поведение машины в режиме трассы: разгон, эластичность, стабильность на высокой скорости, прохождение поворотов. Поведение при перестроениях, на стыках и в асфальтовых колеях. Наличие и работу на автостраде электронных помощников (АСС, ассистент полосы, ESP и проч.) Удобство за рулем и в креслах пассажиров, включая микроклимат (по возможности). Эргономика. НА УЛИЦЕ: в плотном потоке и в узком переулке Приемистость, удобство пользования тормозами, маневренность, обзор. Наличие и работа в городе электронных помощников (АСС, парк-троник и проч.). Преодоление лежачих полицейских и прочих неровностей. Удобство входа-выхода. Микроклимат (по возможности — прогрев, выход на рабочий режим). НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ: от асфальта до проселка Проходимость геометрическую, тяговитость, защиту агрегатов, возможности трансмиссии, работа вспомогательных, в том числе электронных систем (блокировки и проч.). Работу подвески. Удобство для находящихся в салоне. НА ВОКЗАЛЕ: погрузим все и всех Вместительность салона и багажника, возможности и удобство трансформации, комфорт для всех пассажиров, удобство входа-выхода и загрузки. НА АЗС: час расплаты Экономичность в ходе теста, применяемое топливо. Ёмкость бака, удобство заправки. НА РЫНКЕ: посмотрим на себя и конкурентов Цена в сравнении с конкурентами. Гамма предлагаемых комплектаций и исполнений; наличие и количество вариантов по кузовам и моторам; возможность перепродажи на вторичном рынке.

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