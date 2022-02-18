Тест-Драйв 7D: Hyundai Staria

Определенно, компанию «Хёндэ» можно поздравить не только с успехами на рынке, но и с отличными дизайнерскими находками. Не успел я еще привыкнуть к космическому «Тусану», как получил приглашение на еще более внеземную «Старию».

Даже увидев на стоянке ряд вполне реальных «старий», я с трудом убедил себя, что не вижу не голограммы, не концепт-кары, а произведенные серийно машины. Да к тому же еще в столь прозаическом классе, как минивэны и их коммерческие производные! «Стария» - имя новое, а предшественники у его носителя старые и хорошо известные. Прекрасно помню (и много ездил) на микроавтобусе Н100 (1986 - 2003 гг.), до него была модель HD1000, а после – изрядно задержавшийся на конвейере Н-1 или, как его называли на некоторых рынках, «Гранд Старекс». Его второе поколение делали 14 лет (!), пока наконец не стрельнули «Старией», в имени которой слышится и преемственность, и звезда, а в облике – как минимум звездолет. Но к облику еще вернемся, а пока посмотрим на тестовую машину и подберем ей конкурентов. У меня в руках ключи от дизельной переднеприводной машины в самом богатом исполнении «Премиум». Нажимаю кнопку брелока, и электроприводы сдвигают две боковые двери, за которыми виден салон с парой роскошных кресел во втором ряду и задним трехместным диваном. Обычно такие исполнения именуют «Бизнес», напрасно игнорируя тот факт, что комфорт нужен не только на работе, но и в семье. Посмотрим, какие аналогичные машины есть на рынке и пригласим их в виртуальные соперники, чтобы провести по семи категориям нашего фирменного теста 7D, моделирующего типовые условия эксплуатации. Если «Стария» выделится из их ряда – поставим ей плюс или минус, а в конце подведем итог. Да, класс минивэнов невелик, но к счастью, эти практичные и просторные машины не сдались под натиском больших кроссоверов и имеют свой круг покупателей. Который хорошо расширяют французы, сравнительно недавно вставшие на производство в Калуге – «Пежо», «Ситроен» и примкнувший к ним «Опель». Выберем самую популярную модель «Трэвеллер», с удовольствием обнаружим, что у нее есть версия с семью богатыми местами и запишем в качестве конкурента №1. А номером 2 станет «Фольксваген-Каравелла». Сразу отвечу, почему не «Мультивэн»: он еще дороже. У чуть более народной (но с вагоном опций) «Каравеллы» есть вполне подходящая и по смыслу, и по технике комплектация. Правда, коробка механическая, и 7-местный салон попроще, зато (зато!) цена даже при таких условиях заметно выше соперников. Так ее любят маркетологи и покупатели, и еще вопрос, кто больше. Перед тем, как приступать к оценкам, посмотрим на все три наших машины вместе.

* включая опции (адаптивный круиз-контроль и т.д.)

Наверное, нет нужды доказывать, какое (нет, даже так: КАКОЕ!) внимание привлекала «Стария» на любой стоянке? Эти формы, эта сияющая полоса дневных ходовых огней, этот округлый нос космоплана… короче, звезда в имени звучит совсем неспроста.

Конечно, сбоку и сзади минивэн выглядит чуть поспокойнее, но и здесь бой обыденности дает необычайно низкая подоконная линия (слава дизайнерам! Обзор из машины великолепный) и пиксельные задние фонари. Благодаря им «Старию» в потоке узнаешь и с носа, и с кормы, по крайней мере, в сумерках.

На таком фоне боишься разочароваться в салоне, но здесь тоже найдутся приятные и не вполне стандартные решения. Вроде панели (панельки) приборов, плоской и компактной, огромного монитора, кнопок автоматической коробки.

Регламент теста 7D подразумевает, что мы ставим машине плюсы и минусы при каких-то значимых отклонениях от средней линии в той или иной категории. Один раз у автора есть право поставить двойную оценку, когда машина отличается чем-то уж совсем выдающимся. И это как раз тот случай. Даже объяснять, я думаю, ничего не надо: свои два плюса, чтобы не сказать две звезды, необычная «Стария» получает заслуженно. После этой точки сделаю одно маленькое замечание. Эта машина, по-моему, дает щелчок самому «Фольксвагену», чьи машины уж слишком напоминают самих себя в старших поколениях. Кроме, может быть, самых первых. Так вот «Стария» - это «Булли» XXI века. Ошеломляет не меньше, чем тот вэн на базе «Жука». Вот как надо, смело и отважно! Хотя и следующий микроавтобус «Фольксвагена» тоже будет неземным. Но «Стария» уже здесь, а прибытия «Мультивэна» пока надо подождать. Следите за табло Луна-порта.

Чтобы не упасть на Землю и не улететь куда-нибудь к Солнцу, корабль должен точно выдержать скорость, которая так и называется: первая космическая. «Стария» умеет очень точно выдерживать и скорость, и траекторию: для этого она оснащена системой «Смарт Сенс», штатной либо опционной, в которую входит адаптивный круиз-контроль, слежение за полосой, автоматическое торможение и другие полезные и умные штуки. И работают они здорово, особенно это отмечаешь на магистрали, когда автомобиль очень точно держится за середину полосы. Не просто пищит, пересекая разметку, не болтается от одной линии до другой, а идет как по ниточке. Не все соперники так умеют.

В городе или на серпантине ассистент скорее мешает, поэтому несколькими нажатиями на кнопку на руле мы его отключаем. Не с первого раза, но привыкаешь легко.

Ну и, конечно, дизель с автоматом представляют слаженный и спетый дуэт. Чего, кстати, я не могу сказать о бензиновом моторе, но к нему мы вернемся в разделе №7. «Стария» располагает большей мощностью и особенно моментом, чем конкуренты, впрочем, не рискну утверждать, что она всегда накормит их пылью. Но едет – отлично! Тем более, что самый титулованный соперник, дабы хоть как-то попасть в цену (и тип привода), выбран с механической коробкой. А у нас вместо рычага или джойстика – вот такие симпатичные кнопочки.

Выезжая из Сочи, где проходил тест-драйв, мы с коллегой почти всерьез обсуждали, не махнуть ли нам сразу в Москву, чтобы не разворачиваться в аэропорт и не стоять в адлерской пробке… Всего-то 20 часов езды, причем езды с удовольствием. По сумме качеств (в чем-то получше, чем «Пежо», в чем-то поудобнее, чем «Фольксваген») умная «Стария» заслуживает еще один плюс. Уже третий, между прочим.

Поскольку мы все-таки развернулись (см. выше), то сполна оценили качества «Старии» в городской толчее. Первое и главное – конечно, обзор. Еще разик отмечу низкие подоконники, совсем невеликий капот, здоровенные зеркала и, конечно, камеры кругового обзора, которые помогают при парковке и не только. Крутится 5-метровый автомобиль не то чтобы вокруг себя, но очень ловко, 12 метров для разворота достаточно. Впрочем, конкурентам – тоже.

А вот такая штатная навигация пока редкость, система «Хёндэ» не просто знает адреса, толково к ним ведет и ловко пересчитывает маршрут, но еще и показывает пробки, будучи подключенной к сотовой сети. Кроме того, она, навигация, явно снабжает информацией климатическую систему. Ибо перед очередным длинным туннелем машина взяла и подняла стекла и включила режим рециркуляции. Мы с пассажиром уже было перешли к взаимным претензиям – ты зачем трогал кнопку! – как туннель кончился и стекла сами поползли вниз, открыв небольшие щелки, как прежде. Это повторилось и раз, и другой (туннелей в Сочи хватает), демонстрируя возможности автоматики.

В городе вас будут обгонять и пропускать вперед соседи по потоку, чтобы полюбоваться вашим звездолетом. Быть в центре внимания, собирать реальные лайки прямо от водителей из соседнего ряда – удел «Старии» в ближайший год. Все это сойдет на нет, когда (и если) машина примелькается. Оцениваем городской раунд. Все неплохо, даже хорошо, но каких-то ключевых преимуществ нет. Недостатков, впрочем, тоже. Счет пока прежний.

На неважном покрытии минивэн исправно отрабатывает крупные неровности, проскакивая их лучше ожиданий. Мелочь, напротив, чувствуется даже сильнее, чем хотелось бы, хотя возможно и даже наверняка под хорошей нагрузкой «Стария» пойдет мягче.

Дорожный просвет в 186 мм – это неплохо, чтобы на довольно длинной машине проходить серпантины по краю асфальта и за ним и с горки заезжать во дворы, когда между колесами неминуемо окажется бордюр. Главное, не достать до него днищем. Мы и не достали. Более того, немного попробовали погонять машину по снегу, живо ощутив достоинства всегда загруженных передних ведущих колес на фоне заднеприводного предшественника. Совсем без дороги «Старии» будет тяжеловато, конечно, но с какими-то колеей, уклоном или снежной кашей она справится. У минивэна очень, очень большая задняя дверь, и это достоинство может обернуться недостатком при парковке на природе. Оставляйте место, чтобы сезам открылся! Это замечание – общее для всех минивэнов, равно как близки их свойства на неважных дорогах. В этом раунде – ничья.

Ох, как долго я выбирал салон – и для этого теста, и для своего гипотетического гаража. В итоге остановился на формуле 2+2+3, которая означает два шикарных, раскладывающихся в оттоманки кресла второго ряда с удобным проходом между ними к обычному трехместному заднему дивану.

Шторки, люки, обогревы, трансляция голосов экипажа в штатную аудиосистему – все это прелести комплектации «Премиум». Для меня при ее большей цене решающим оказалось удобство. И практичность, между прочим. Ну, и простор, которого при такой планировке салона оказалось даже с избытком. Даже если лежать в кресле, доверив электрике превратить его в подобие кушетки. «Вы хотите поговорить об этом?»

И все же, в этой главной для минивэна категории я на фоне несомненных достоинств отмечу и столь же однозначные недостатки. Вот мелочь, казалось бы, но почему шторкой люка над головой главных пассажиров управляет только водитель? Не царское дело? Так ведь пульт микроклимата царям при этом предложили. Более заметная проблема – в багажнике. Вернее, в его отсутствии, ибо 7-местная версия предлагает смешные 117 л за спинками третьего ряда, когда он отодвинут до упора назад. Не вопрос, давайте подвинем его вперед, места ведь хватает! Увы, и теперь объем багажника недостаточен, 431 л (меньше чем у «Соляриса»). При этом у 8-местной версии – кубометр, да и конкуренты предлагают не меньше. В общем, вот пожелание инженерам: расширить диапазон перемещения третьего ряда, пусть дальше ездит вперед на 7-местной машине и назад – на 8-местной. Будет и удобнее, и практичнее.

Ну, и чтобы два раза к багажнику не ходить, отмечу, что всяких крючков-ремешков-липучек здесь тоже не хватает. Сетка доступна, но хочется более умной системы крепления. Под стать всему остальному. Конечно, место для чемоданов найдется. Например, подушка третьего ряда поднимается вертикально и прижимается к спинке, живо напоминая «Хонду-Джаз». После такого «А» не хватает «Б»: вот если бы еще этот третий ряд легко и просто демонтировался… Увы, здесь «Стария» проигрывает конкурентам.

Возможно, замечания невелики сами по себе, но вместе, тем более для минивэна образуют достаточный объем для доработок. А пока – минус «Старии». Исправляйся!

Конечно, минивэн такого хорошего размера должен быть дизельным, просто чтобы пореже появляться на заправках.

По данным производителя, «Стария» расходует 6,5 литра дизельного топлива на каждые 100 км трассы. Конкуренты заявляют несколько меньше, но мне почему-то кажется, что в реальной жизни все показатели экономичности будут практически один в один. А значит, все трое встретятся на АЗС примерно в Ростове-на-Дону, стартовав из Москвы с полными баками. По крайней мере, «Старии» ее запаса в 75 л при заявленном расходе точно должно хватить. Это не обещание, конечно, а умозаключение, построенное на том, что водитель едет в строгом соответствии с ПДД; так что не торопитесь меня обвинять. Кстати, с баком связан один забавный эпизод. Во время теста у нас несколько раз отказывалась открываться левая сдвижная дверь. Напомню, в дорогой комплектации у нее электропривод. Так вот она даже не отпиралась, так что и «руками войти» слева не получилось. Оказалось, дело в лючке топливного бака, у которого после мойки замерз концевой выключатель. Машина думала, что лючок открыт, соответственно, едущая на него дверь может повредиться и повредить. Следовательно, ее надо держать на замке! Тот случай, когда стоит порадоваться за электронику… и протереть после мойки не только проемы дверей, но и лючка.

Пожалуй, самое заметное отличие корейской машины – на нашем рынке она представлена в единственном по длине кузова варианте. У соперников есть версии покороче (примерно на 300 - 400 мм). Для пассажирских модификаций «Старии» есть выбор между дизелем 2,2 л/177 л.с. и бензиновым мотором 3,5 л/249 л.с. Сразу скажу, едет дизель лучше; не быстрее, но приятнее и понятнее. Коробка – только автоматическая, с дизелем возможен не только передний, но и полный привод. Семь или восемь мест и пять комплектаций дают в сумме 14 позиций в прайс-листе от 2 999 000 до 4 199 000 рублей.

У «Пежо», если рассматривать только пассажирские версии, таких позиций всего семь, поскольку вэн предлагается с единственным мотором (зато есть версии покороче и с полным приводом). Диапазон цен – от 2,74 до 3,58 млн рублей. Богатство «Каравеллы», с учетом родственного «Мультивэна», сложно описать. Замечу только, что автоматическая коробка (вернее, робот DSG) доступен с полным приводом, дизелей у него три, а цены начинаются от 3,5 млн и заканчиваются далеко-далеко за 6 млн с учетом огромного числа опций. И да, конечно, у всех вэнов есть грузовые исполнения. Например, самая доступная «Стария» - это коммерческий фургон с дизелем и механической коробкой (автомат – опция), который предлагают за 2 149 000 рублей. В целом, похоже, и здесь паритет. Есть машины подешевле, но «Стария» лучше оснащена. Есть богаче по оснащению, но «Хёндэ» чувствительно доступнее. Некая золотая середина. Фиксируем точное попадание в класс, ничью в рыночном раунде и подводим окончательный итог, суммируя заработанные плюсы и минус.