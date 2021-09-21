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Представляем Вашему вниманию обновленный «Портрет российского автовладельца», основанный на результатах онлайн-опроса собственников самых популярных моделей автомобилей на Российском рынке. Опрос проводился с апреля по сентябрь 2021 года, его длительность составила 7-10 минут. В исследовании приняли участие владельцы автомобилей 2018 –2021 годов выпуска.
С целью получения репрезентативных данных, выборка по каждой модели составила не менее 100 респондентов. При определении пола и возраста владельцев были объединены данные опросов 2018-2020 гг., а также информация из партнерских баз данных (автомобили, куплены новыми с 2018-2020 гг., первые владельцы).
Профиль владельца включает в себя:
- демографические показатели, профессию, уровень денежных доходов, психологический тип, хобби владельца;
- предпочтения в выборе своего автомобиля (причины и характеристики выбора, рассматриваемые альтернативы, роль автомобиля в жизни владельца, 3 причины, почему стоит/не стоит покупать автомобиль, предпочтения в выборе следующего бренда);
- эксплуатация автомобиля (частота использования, уровень удовлетворенности автомобилем, оправданность ожиданий, индекс потребительской лояльности NPS и предпочтения в обслуживании).
В наличии более 50 моделей.
Подготовим протрет по любой модели под индивидуальный заказ.
Стоимость профиля по 1 модели: 15 000 руб.