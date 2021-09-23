Поло-возрастной состав автовладельцев

Представляем Вашему вниманию новый отчет, описывающий поло-возрастной состав российских владельцев автомобилей определенных моделей (новых и с пробегом).

В отчете представлены данные по владельцам новых автомобилей, купленных в 2018-2020 годах, а также владельцам автомобилей с пробегом, купленных с января по апрель 2021 года.

Профиль включает в себя:

- сравнение поло-возрастного состава владельцев новых автомобилей и автомобилей с пробегом;

- детализацию данных по новым автомобилям: пол, средний возраст, возрастные диапазоны, а также поло-возрастной состав в зависимости от региона проживания владельца;

- детализацию данных по автомобилям с пробегом: : пол, средний возраст, возрастные диапазоны, а также поло-возрастной состав в зависимости от возраста транспортного средства.

В наличии профили по 240 моделям (не менее 200 владельцев на модель).

Стоимость профиля по 1 модели: 2 000 руб.

Стоимость общего отчета (240 моделей): 180 000 руб.

Пример представления данных в демо-версии

Перечень моделей можно запросить по email: sale@autostat.ru