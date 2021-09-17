Тест-Драйв 7D: Hyundai Creta

Никогда не было так сложно подбирать конкурентов, сравнивать с ними новую машину, ставить оценки. Ведь это – кроссовер №1 нашего рынка, точнее, его второе поколение.

История «Креты», простите мне этот штамп, это история успеха. И если уж оценивать новую машину непросто на фоне такого багажа, представляю, каково ее было рисовать, конструировать, комплектовать. Неверное движение может обойтись слишком дорого. «Крета» главенствует на нашем рынке уже пять лет, уверенно опережая в рейтинге продаж ближайших конкурентов. Ни французские, ни китайские модели не приближаются к ее показателям, разве что суммировать их результаты… И вот – настало время второго поколения, которое приходит в Россию с минимальным опозданием, но с существенными переделками относительно, например, китайской машины. Силовые агрегаты решили не трогать, очевидно, руководствуясь принципом «не навреди». Зато предложили, первыми в классе, набор электронных ассистентов водителя: адаптивный круиз-контроль, удержание в середине полосы, автоматическое торможение и т.д. – все вместе это называется Smart Sense. Все они образуют особую комплектацию Smart, которая и подтверждает рекламный слоган «Новая умная Creta». Как раз такая у меня в руках; давайте проверим ее по регламенту нашего фирменного теста 7D, сравнивая с ближайшими конкурентами и оценивая плюсами и минусами ее сильные или, вдруг таковые найдутся, слабые стороны.



Вот с конкурентами непросто. Ибо умная «Крета» оказалась и довольно дорогой, вплотную приблизившись к следующему ценовому классу, где ее электроника – не такое уж новшество. Я имею в виду, например, «Киа-Селтос» или даже «Хавейл-Джолион». Но все-таки по смыслу и по размеру это не вполне ее одноклассники, поэтому давайте вернемся к привычным кроссоверам класса B. Ветеран и первенец сегмента, хорошо известный «Кашкай», будет первой точкой опоры, а вторую даст нам недавно обновленный «Каптюр». Через них и проведем среднюю линию, относительно которой будем оценивать новую машину – в привычных семи категориях (или типичных ситуациях).

Все соперники – с полным приводом (хотя в этом классе хорошо покупают и переднеприводные версии), с автоматическими коробками и близкими по мощности моторами. У французской машины это самый современный малолитражный турбодвигатель, у двух других – атмосферники стандартного для класса объема и мощности. Комплектации максимальные, как и цены; в них, кстати, через плюс указаны доплаты за цвет (двойной у «Креты», металлик у «Кашкая») и за навигационную систему («Каптюр»).

Глядя на новую машину, понимаешь, что парни из «Хёндэ», решив оставить прежние силовые агрегаты, как бы в противовес дали полную свободу дизайнерам. На самом деле было не совсем так, поскольку и моторы, и оформление отличаются в зависимости от региона, и где-то обновлено и то, и другое… Прежнюю ладную и спокойную «Крету» стало не узнать. Мелко нарубленная оптика, неудачная попытка масштабировать стилистику «Палисада», изгибы и отштамповки пятой двери, пожалуй, делают машину легко узнаваемой, но красоте не способствуют. Особенно с тыла. Конечно, дизайн – дело вкуса, но в данном случае я создаю прецедент: «Крета» не то что не получает обычный для новой машины плюс, она зарабатывает минус. Переборщили!

Кстати, внутри на первый взгляд все намного благополучнее, тем более что есть выбор и по материалам, и по оформлению салона. Но у меня-то самая богатая версия, которой не повезло быть двуцветной не только снаружи (где это уместно и хорошо), но и внутри. А здесь по какой-то странной современной даже не моде, а привычке, высокий статус подчеркивает нелепое сочетание черного и коричневого оттенков. Как будто салон кроили в темноте, ей-богу.

Довершает картину твердый и звонкий плаcтик по кругу. Глупо ждать изысков и натуральной кожи в этом классе… но зачем же обманывать покупателя откровенно отформованной, а отнюдь не прошитой строчкой на жесткой панели? В общем, тут заигрались, там переборщили, а в результате «Крету» в этой категории похвалить не за что. Даже на фоне не самых новых конкурентов, даром что и они неоднозначные. В общем, «Крету» действительно ни с кем не спутать, но ведь и прежнее поколение, просто в силу массовости, с узнаваемостью проблем тоже не испытывало. Прости, красавица, первый минус.

Это чертовски здорово: ехать по красивейшему в это время года Заполярью на «Крете», а чувствовать себя за рулем машины как минимум следующего класса, например, «Тусана». Моргаешь поворотником – и на панели приборов появляется картинка прямиком из мертвой зоны, в которую смотрит камера на зеркале. Вываливаешься из ряда – машина реагирует недовольным пиканьем и корректирует траекторию рулем. Причем готова не просто шарахаться от одной линии разметки до другой, а высчитывает середину ряда и ее придерживается. Так работают самые современные ассистенты водителя. Дополненные, конечно, круиз-контролем, не простым, а адаптивным. Который умеет держать не только скорость, но и дистанцию, то есть ехать в потоке, вплоть до полной остановки и самостоятельного трогания.

Я так подробно останавливаюсь на этих функциях, поскольку выяснил, что даже среди коллег не все еще освоили эти удобнейшие и так повышающие надежность управления (читай – безопасность) устройства. Да и на машинах они только-только становятся нормой, причем на самых новых… и не самых доступных. Как раз сейчас мы наблюдаем, как электронные ассистенты постепенно спускаются в самые популярные классы. И для этого нужна определенная смелость: а ну как клиент не примет, не привыкнет, окажется не готов? Поэтому неудивительно, что пока только одна комплектация «Креты» предлагается с набором систем Smart Sense. И я ее вам всячески рекомендую. Запомните, лучше (безопаснее, умнее, надежнее) нафаршированная под завязку «Крета», чем пустой «Тусан». «Крета» первая и самая популярная среди младших В-кроссоверов машина, которая примерила на себя (и приучает нас) к адаптивному круиз-контролю и ассистенту удержания в полосе. И за это ей честь и слава. Все-таки «Кашкай», который совсем недавно получил свой «Про-Пайлот», и «Селтос» с «Драйв Вайзом» на полступеньки выше. Тем похвальнее, что «Крета» им соответствует и с ними отчасти спорит.

И в остальных аспектах поведение машины на трассе понятно и приятно. Пусть не самый резвый, но уверенный разгон, на котором, кстати, стало потише. Именно – потише, а не просто тихо, ибо подвывания мотора в такт переключениям автомата вы, конечно, не пропустите мимо ушей. Внятное поведение в поворотах и на прямой под ветром. Нормальные, ожидаемые реакции на все, что вы делаете.

Тот случай, когда смелое и своевременное решение стать самыми умными (имею в виду электронных ассистентов) заслуживает только похвалы. Плюс в данной категории ее и зафиксирует.

Кажется, наш тест 7D пора расширять, открывая еще одно измерение, восьмое. И назвать соответствующую категорию (и главку) так: С ТЕЛЕФОНОМ. Ибо все больше машин, начиная от самых доступных, осваивают диалог с тем, без чего (или кого?) мы уже не мыслим своей жизни. Но пока такой отдельной категории нет, уделим внимание сервисам «Блю-линк» здесь, в главке, которая посвящена городу и его улицам. Собственно, именно на них коммуникация со смартфоном наиболее актуальна. Для этого нужно скачать мобильное приложение, а что касается оплаты за связь – первые три года об этом думать не придется.

«Крета» не только отображает смартфон на своем мониторе, но именно общается. Причем если построение маршрута, перенос его из автомобиля на телефон или, скажем, дистанционный запуск двигателя – функции, которые уже известны на рынке (и в том числе у прямых конкурентов), то дополнительные фишки «Блю-линка» - оригинальные и очень полезные. Например, вы можете удаленно не только прогреть автомобиль и салон, но и включить подогрев сидений. Сфотографировать пространство вокруг машины и оценить, нет ли опасности. Диагностировать состояние двигателя. Еще, например, включить обогрев руля. И конечно, салон можно не только нагреть, но и охладить. Мы только догадываемся, какие новые возможности открывают подобные телематические сервисы – от интересных и персональных страховых продуктов до сдачи автомобиля в шеринг с необходимыми ограничениями – а «Крета», одна из первых в классе, предлагает столь широкий набор. Но вернемся к обычным городским дисциплинам. Обзор на уровне, парковаться удобно - особенно если есть, как в «моей» комплектации, камеры кругового обзора. Кстати, задняя, на пятой двери – с собственным омывателем!

Радиус разворота, при том что машина подросла на 30 мм в длину и на 20 в базе, остался прежним, вполне невеликим – 5,3 м. Спасибо доработанному рулевому управлению! Определение «городской кроссовер» уже никого не удивляет. Что бы под ним не понимали – «Крете» подходит. А учитывая дружбу со смартфонами - смело ставлю «Крете» очередной заслуженный плюс.

Именно за немилосердную тряску на бездорожье первая «Крета» получила свой единственный минус в семимерном тесте ровно 5 лет назад. Надо сказать, что излишнюю жесткость автомобиля отмечали все – хотя на ровном асфальте она не доставляла проблем, скорее наоборот, добавляла точности и остроты. Очень хорошо, что компания услышала потребителей и уделила серьезное внимание доводке подвески. Именно с целью сделать езду по плохим дорогам более комфортной – но при этом не поступиться управляемостью на автомагистралях.

Удалось! Новая «Крета» заметно тише и спокойнее прежней, плавнее переваливает ухабы и камни и позволяет спокойно держать заметно более высокую скорость. Нет, она не стала внедорожным автомобилем, но заметно приблизилась к конкурентам по свойствам вне асфальта. Только если будете их проверять – не забудьте заказать у дилера полноценную защиту мотора, хороший металлический лист, поскольку от рождения машина защищена только пластиком и разве что от брызг. Дорожный просвет в 190 мм, есть электронная блокировка межосевой муфты и тяговитый мотор. «Крета» в этой категории четко соответствует уровню класса. Счет прежний.

Вот где заметнее всего прибавка длины и базы: на местах для пассажиров и багажа. И в первом поколении «Крету», хоть она и была компактнее конкурентов, не упрекали в тесноте, а теперь и подавно. Багажнику достается теперь на 31 литр больше, общий объем 433 л – вот такой показатель точно на уровне класса. А какое удобное место для бутыли с незамерзающей жидкостью!

Задним пассажирам предлагают двухступенчатый подогрев (отлично!), три подголовника, подлокотник (неожиданно и очень приятно!) и, к сожалению, только один разъем USB. Казалось бы, очередной плюс в копилку?

При том, что сзади стало еще просторнее, чем прежде, я так и не смог найти удобную позу. Все дело в излишнем наклоне спинки, которую хочется поставить ближе к вертикали. Такое ощущение, что конструкторы планировали сделать спинку регулируемой, а потом отказались от этой идеи, а сиденье так и осталось с неудобным углом. Этот минус уничтожает возможный плюс: вокзальный раунд вничью.

Никогда «Крета» не была малоежкой, и второе поколение, поскольку сохранило силовые агрегаты первого, не обещает скромного аппетита. За время теста, который проходил по дорогам Мурманской области, средний расход у меня (то есть у «Креты», конечно) получился около 9 л/100 км. Это не удивило и не порадовало – примерно столько я и ожидал на таких дорожках и вне таковых от двухлитрового атмосферника и классического автомата.

Зато здесь без опаски можно применять «девяносто второй» бензин, о чем свидетельствует надпись на лючке бензобака. Его емкость, кстати, составляет средние по меркам класса 50 л, и это на пять литров меньше предшественницы. На моем любимом маршруте от Москвы до Санкт-Петербурга теоретически можно обойтись без дозаправки. А насколько эта теория подтвердится практикой – я непременно проверю. Со времени первой «Креты» конкуренты здорово прибавили, став экономичнее, да и допуск 92-го уже не такая редкость, так что плюс, пять лет назад полученный той машиной, я в данном случае оставлю при себе. Фиксируем соответствие уровню класса и ничью в предпоследнем раунде.

Цена большого ума немаленькая – комплектация «Смарт» стоит два миллиона. Да за такие деньги, кажется, можно уже «Тусан» купить! Можно, но никаких устройств «Смарт Сенс» у него не будет. Если же лишить их и «Крету», стоимость составит вполне внятные 1 млн 655 тысяч, и это будет максимум оборудования и устройств. Кстати, пять лет назад самая богатая «Крета» стоила 1,27 млн рублей. Цена времени и электроники налицо…

Но давайте посмотрим на гамму в целом. У «Креты» два мотора, две коробки (механика доступна только с 1,6 л / 123 л.с.), передний или полный привод и шесть комплектаций, что вкупе дает 16 позиций в прайс-листе от 1,2 до 1,99 млн рублей. А если учесть пакеты, цвета, колеса, то можно набрать свыше 1000 возможных исполнений – и все они пройдут по конвейеру завода в Санкт-Петербурге. Здорово!

У «Каптюра» 11 возможных комплектаций от 1,2 до 1,7 млн – и с учетом моторов, трансмиссий и адаптивного круиза (которого у француза нет) – получается тютелька в тютельку с «Кретой».

«Кашкай» предлагается в 23 вариантах от 1,6 до 2,3 млн и пересекается с «Кретой» скорее в дорогих исполнениях. Электроника «Про Пайлот» и «Смарт Сенс» их и уравнивает. Казалось бы, «Крета» сильно подорожала? Формально – да, но при подробном изучении понимаешь, что эти деньги просят не просто так. Еще раз скажу, что быть первым и умным – довольно дорого. Но в целом получается, что при некоторых и абсолютно справедливых оговорках «Крета» ни разу не дороже, чем главные одноклассники. Правда, и не дешевле, и гамма похоже. Итого – вновь равенство.

Время подсчитать все плюсы и минусы.