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Новинки на автомобильном рынке России появляются с достаточной регулярностью. Производители иномарок, которые уже создали свои заводы на территории Российской Федерации, стараются разработать специальную версию для российских дорог и местного климата. Первым из мировых производителей оказался Ford, выпускающий Focus во Всеволожске. После этого россияне опробовали новинку от Renault - Logan. За январь-сентябрь 2011 года было продано 61834 автомобилей Renault - Logan. Среди таких новинок 2011 года можно назвать Volkswagen Polo Sedan, продажи которого набирают обороты с каждым месяцем и по итогам девяти составили 35011 автомобилей. Мы информируем о всех новинках – новых моделях автомобилей, появляющихся на российском рынке регулярно – в разделе «Новости» и в «Ежемесячном обзоре автомобильного рынка России», который доступен по подписке на русском и английском языках.
вчера, 12:27
Компания Skoda начала продажи нового бюджетного седана Slavia, который на сегодняшний день доступен в Индии, а позже появится и на других рынках. Стоимость новинки составляет от 1 млн 070 тыс. рупий до 1 млн 780 тыс. рупий (примерно от 1,6 до 2,7 млн рублей по текущему курсу).
12 марта 2022, 08:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков.
11 марта 2022, 13:00
В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков?
11 марта 2022, 10:26
АВТОВАЗ собрал первый предсерийный автомобиль новой модели LADA B-класса, который был представлен президенту предприятия Николя Мору. Согласно официальному плану АВТОВАЗа, в 2023 году появится две новые модели LADA B-класса, которые не будут иметь ничего общего с семейством LADA Granta.
9 марта 2022, 11:36
Компания Renault представила новый кроссовер Austral, который станет наследником европейской модели Renault Kadjar. Новинка поступит в продажу на европейском рынке в четвертом квартале нынешнего года.
5 марта 2022, 09:16
Компания GAC планирует привезти в Россию кроссовер GS8 второго поколения. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщила официальный представитель GAC Motor Анна Бован, по словам которой, новинка может появиться на российском рынке не ранее 2023 года.
4 марта 2022, 09:52
Компания Volvo в 2022 году планирует представить полностью электрический кроссовер XC90 нового поколения, который, как ожидается, получит название Embla. Однако нынешний XC90 в отставку не отправят: по словам главы Volvo Cars Хокана Самуэльссона, модель переживет рестайлинг и продержится на конвейере как минимум еще пару лет.
3 марта 2022, 17:08
Компактный кроссовер EXEED LX поступит в продажу на российском рынке, как и планировалось, в марте этого года. Комплектации и цены новинки будут представлены ближе к старту продаж.
3 марта 2022, 14:49
Компания Suzuki представила обновленный хэтчбек Baleno, дебютировавший в 2015 году. Новинка уже появилась на индийском рынке по цене от 8500 долларов.
28 февраля 2022, 16:31
Компания Toyota и ее премиальный бренд Lexus до конца 2023 года должны выпустить минимум четыре новых кроссовера и внедорожника, в том числе Land Cruiser Prado следующего поколения и флагманский внедорожник Lexus LF.
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