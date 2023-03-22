Тест-драйв 7D: OMODA C5 AWD

Кроссоверы С5 марки «ОМОДА», даром что недавно представлены (официально!) в России, уже занимают высокие позиции в рейтинге продаж. И наверняка поднимутся еще выше с появлением полноприводной версии. Которая: а) выходит на рынок и б) возвращает наш формат семимерного теста. Встречайте!

Год назад мы вынужденно отказались от сравнительных тестов 7D, потому что началась чехарда с ценами, а потом стало не с кем сравнивать новичков: «старики» просто кончались один за другим. Но вот наконец рынок несколько стабилизировался, да и машин на нем становится больше. И мы можем не просто представить новую полноприводную «ОМОДУ», но и сравнить ее с соперниками, близкими по духу, технике и цене. Даже не знаю, чему я больше рад: новой машине или возврату семимерных тестов. О них чуть погодя, а пока напомню про «ОМОДУ». Это дочерний бренд китайской «Чери», причем у себя на родине представлены просто модели «Чери ОМОДА», а у нас – именно отдельная марка. Ее первенцем стал переднеприводный кроссовер С5, а сейчас передо мной новинка весны-2023: машина с шильдиком AWD на корме. Между прочим, впервые представленная именно на нашем рынке. В Китае полноприводной машины нет, по крайне мере пока. Зато на российский запрос производитель отреагировал более чем оперативно. Понятно, наш климат и дороги диктуют необходимость иметь в гамме 4х4 – версию, нужную не всем, но многим. Например, мне.

Отличия от обычной «пятерки» - не только в типе привода (а здесь он реализован по общепринятой сегодня схеме – с электронно-управляемой муфтой между осями), но и в силовом агрегате. Турбомотор прибавил 100 «кубиков», соединен не с вариатором, а с семиступенчатым роботом. Мощность осталась практически прежней – 150 сил, что хорошо с точки зрения налогообложения. Это сегодня обычная величина для компактных кроссоверов – а «ОМОДА» относится именно к этому классу. К счастью, довольно многочисленному, так что подобрать конкурентов не составит труда. Они нам нужны для сравнения в рамках теста 7D. Напомню, его регламент подразумевает, что мы оцениваем машину по семи критериям, повторяющим типовые жизненные ситуации. При этом некую среднюю линию нам дают известные на рынке модели-конкуренты. Если новичок, в данном случае «ОМОДА», лучше – получит плюс, хуже – минус, примерное соответствие уровню соперников отметим нулем. Давайте же их выберем. С удовольствием отмечаю, что при обмелении рынка на нем пока удерживается нужный нам кореец. Это «Селтос» - мотор у него, правда, атмосферный, зато мощность такая же. Остальные параметры тоже близки. По понятным причинам ни немцев, ни японцев в числе конкурентов мы не увидим, зато есть очень популярный земляк «ОМОДЫ» - полноприводный «Джолион». Кстати, отмечу отрадный факт, что среди компактных кроссоверов полный привод перестает быть такой уж редкостью. Что касается комплектаций – «ОМОДА» представлена в средней (без люка, красных суппортов и т.п.), равно как и «Селтос». Третий участник в максимальном исполнении, что дает нам хотя и не точное равенство в ценах, но хотя бы их допустимый разбег. Подробности – в седьмом измерении (пункт 7), а теперь – скорее к машине.

Имя, да и сама подача автомобиля с акцентом на прогресс, молодость, все эти О-вселенные и прочие красивые штуки, конечно, провоцируют автора ввернуть что-нибудь про моду и ее индустрию. Про парадигму и мультивселенную. Но я ограничусь тем, что просто назову машину красивой в уверенности, что вы не будете спорить. Это тот случай, когда есть чему понравиться с первого взгляда. Конечно, потом приходит вопрос – а ну как случится что-нибудь с этой великолепной решеткой радиатора, выполненной заодно с бампером? На замене не разоришься? Но это все вторично, а главное впечатление «ОМОДА» на потенциального покупателя уже произвела.

Необычно. Смело. Ярко. Самобытности немного не хватает при взгляде с других ракурсов, да и задняя стойка с изгибом крыла совсем не откровение, но в целом машина точно заслуживает плюса. Пацаны всех возрастов, от 10 до 70, оборачивающиеся на наш тестовый автомобиль, наверняка со мной согласятся. На фоне спорного (извините) «Джолиона» и уже примелькавшегося «Селтоса» машина хороша! При всей яркости она еще и солидная. Мне пришлось себя убеждать, что длина «ОМОДЫ» - всего 4,4 м. На первый взгляд она кажется конкурентом скорее «Спортиджу» (4,66 м), чем тому же «Селтосу». Кстати, пока мы рассматриваем ее снаружи, обратим внимание на единственную внешнюю деталь, говорящую о принадлежности к полноприводному племени – скромный шильдик на пятой двери.

В салоне отличий едва ли больше – это кнопки переключения режимов движения на центральной консоли, рояльный лак, и еще кое-что по мелочи. Сочетание черный-коричневый в интерьере – на любителя, но тут возможны варианты (и их будет больше со временем).

И пусть вас не смущает материнская марка CHERY на баранке – на фото первая партия машин, в товар пойдут рули с надписью OMODA.

Отдельное спасибо за так понравившееся еще на переднеприводной «ОМОДЕ С5» решение – где держать смартфон? Удобнее, чем придумали в Китае, сделать уже невозможно, кажется. Итог первого раунда – первый плюс в копилку С5. А нам пора за руль.

Замечал за многими «китайцами»: как будто лошади в их моторе недокормленные. На самом деле, в не самом бодром разгоне скорее виновата характеристика и величина крутящего момента. Но для обывателя это звучит так: полторы сотни лошадей, а едем вяловато. Так вот, это не про «ОМОДУ» 4х4. Ибо мотор 1,6 л развивает заметно больший крутящий момент. 275 против 210 ньютоно-метров на переднем приводе. Плюс еще робот, который после заунывной разгонной песни вариатора кажется бодрым спортсменом: переключается, как отжимается, аж подпрыгивает. Все выше сказанное справедливо для режима «Спорт», ибо в обычном «Комфорте» и тем более «Эко» автомобиль становится заметно спокойнее. Вопрос по ходу: а почему на панели приборов по центру режим называется «Комфорт», а под тахометром – «Нормал»? Недоработочка.

В целом же «ОМОДА» с полным приводом, заметно превосходя и саму себя с передним, и соперников по данному тесту, на ходу хороша и приятна. Такой сложный маневр, как обгон, тем проще, чем больше запас под педалью. Так вот «ОМОДА» - простой автомобиль. Некие претензии есть только к ассистенту, который помогает держать ряд. Подруливает он как-то суетно и включается некстати. Нас заверили, что на первой же товарной партии эти замечания учтут. Поверим, тем более что еще один ассистент – адаптивный круиз-контроль – работает четко и без замечаний. Рулю есть с кого брать пример. Дорожную волну, трещины в асфальте и прочую весеннюю дрянь «ОМОДА» даже на высокой скорости умело обрабатывает подвесками. Я было сжался перед особенно серьезной выбоиной, ожидая пробоя… но нет, пролетели без лишних звуков и ударов. Можно смело держать скорость 90+, к ней готовы и системы по отдельности, и машина в целом. С учетом хорошей динамики и запаса перед конкурентами ставлю «ОМОДЕ» честный плюс. Уже второй.

Всегда с неким усилием произношу это модное определение. Все-таки кроссовер суть что-то универсальное, к чему его загонять именно в городские условия? И где тогда кроссоверы шоссейные и деревенские, позвольте спросить?

Как бы там ни было, именно городские условия, так уж получилось, явили нам полноприводную «ОМОДУ» во всей красе. Питер, где проходил тест-драйв, накрыло мощным снегопадом (надеюсь, последним в этом сезоне), но учитывая воскресенье, машины ехали свободно. И медленно. Так вот на каждом светофоре, наблюдая, как уменьшаются в зеркалах моноприводные соседи по потоку, я радовался формуле 4х4. Благодаря камерам кругового обзора вы можете увидеть на центральном мониторе белую «ОМОДУ» в реальном пейзаже. При парковке удобно, но зачем же при включении поворотника изгонять с экрана навигацию? Хорошо, что эту красоту можно одним пальцем убрать. Навигация, кстати, транслируется с вашего смартфона, так что видно и маршрут, и пробки.

Обычно мы именно в этом разделе говорим про климат. Сделаю это и сейчас. Даже когда в машину сели три человека из-под того самого снегопада, климат-контроль в считанные секунды справился с запотеванием стекол. Которые спереди и сзади, разумеется, обогреваемые. Все сиденья имеют ступенчатый подогрев, а передние – еще и вентиляцию. Опция сколь редкая в данном классе, столь и полезная, учитывая кожаную обивку и приближающийся летний сезон. В целом городские условия показали точное соответствие «ОМОДЫ» современному уровню. Мелкие минусы и плюсики уравновешиваются, давая в этом раунде нулевую отметку.

Пусть этот вопрос не покажется вам странным: в данном случае это два из шести режимов работы трансмиссии. Есть еще «4х4» и три дорожных обозначения, упомянутых выше. С ними-то все понятно, а вот скажите, какой режим выбрать на дороге, покрытой хорошо укатанным снегом?

Здесь ключевое слово – дорога, а вот те самые снежно-грязевые настройки включайте, когда под колесами нечто похуже асфальта, гравия или ровного снега. Попробовав на хорошем подъеме и в снежной колее все режимы, побуксовав и поутюжив снег, могу подытожить: не забивайте голову, что, где и как подключается, блокируется и демпфируется. Доверяйте специалистам, которые все уже выбрали и настроили: в снегу включайте «Снег», а в грязи – «Грязь». Банально, зато работает. На асфальте возвращайтесь в один из дорожных режимов – машина будет охотнее реагировать на газ. Ну, а «4х4» выбирайте, когда и под колесами нехорошо, и ехать хочется побыстрее. Это что-то вроде «Спорта» для бездорожья.

Дорожный просвет полноприводной версии «ОМОДЫ» - 180 мм, это на 10 мм меньше, чем у переднего привода. Под днищем нужно было расположить и редуктор, и узлы многорычажной задней подвески вместо упругой балки. Кстати будет упомянуть, что машина потяжелела на 100 кг. И клиренса, и электронных помощников хватает, чтобы ехать по плохой и очень плохой дороге. Но не по жесткому бездорожью. При этом «ОМОДА» успешно решит задачу выехать на пикник, пробраться к даче или первой уехать со светофора в заснеженном Санкт-Петербурге. Проверено. Остается только сказать, что на дороге типа грейдера, с мелкими неровностями, вы будете их чувствовать. Дробь приходит на руль, хотя и не сильно, но все же заметнее, чем дефекты асфальта на трассе. Больше досаждает даже не она, а гул и недовольные постукивания со стороны подвески. Я бы предложил усилить звукоизоляцию колес и днища – следующим клиентам будет приятно. Впрочем, и в этом, и вообще в способностях на плохой дороге «ОМОДА» ничуть не уступает конкурентам. Таким же «городским кроссоверам», что бы это не означало. Фиксируем ничью нулевой оценкой.

Самая приятная, на мой взгляд, особенность машины – все комплектации, кроме начальной, оснащены электроприводом двери багажника. Срабатывает через пару секунд, когда вы подходите к машине сзади: очень удобно, когда руки заняты. Увы, на этом достоинства «ОМОДЫ» как хорошего перевозчика заканчиваются. Пассажирам там вполне удобно сидеть, места хватает, но эти пассажиры должны быть не слишком крупными. Человек под 180 см усаживается сам за собой нормально, а более рослым сзади будет тесновато. И в ногах, и в головах, под покатой крышей. Не спорю, фастбек красив, но садясь назад, не забывайте немного пригнуть голову. Близость дверного косяка я тоже проверил на себе.

Багажник объемом 378 л означает, что среднего размеры чемоданы сюда поместятся в расчете на трех человек и втиснутся – на четырех. Я не говорю о дефиците места, но и избытка его здесь точно нет. Да, при длине 4,4 м другого ожидать не приходится, но помните, я говорил о солидном облике «ОМОДЫ»? Из-за него ждешь большего простора внутри. На фоне конкурентов машина мне показалась в целом несколько теснее. Красота требует жертвы, и вот она – первый минус в тесте 7D.

Говорят, именно это число китайцы считают счастливым. Когда после заснеженного Питера на свободной, но мокрой трассе «Сортавала» я набрал законные 100 км/ч, то стал следить, как средний расход начал обратный отсчет. На выезде из города бортовой компьютер показывал около 13 литров на 100 километров. Под управлением круиз-контроля мы пересекли десятку. Потом трасса сузилась, и задачу поддержания скорости и дистанции пришлось взять на себя. И с этим, и с экономией топлива справились мы с «ОМОДОЙ» неплохо: уже перед финишем в Приозерске на экранчике выскочила счастливая восьмерка, а потом даже 7,9 л/100 км.

При средней скорости на трассе под 85 км/ч – очень достойный результат. Бака аккурат хватит от Москвы до Санкт-Петербурга, при этом в нем может плескаться 92-й бензин. Правда, учитывая современную конструкцию мотора и степень его форсировки, я бы все же предложил владельцам использовать 95-й в качестве основного топлива, а 92-й считать допустимой, но непостоянной заменой. Современные моторы, как правило, не отличаются хорошим аппетитом. Даже двухлитровый мотор нашего соперника по имени «Селтос» можно прокормить примерно таким же количеством топлива. Да и полуторалитровый турбодвигатель «Джолиона» уложится плюс-минус в те же показатели расхода. Так что отметим хорошую экономичность современных кроссоверов вкупе. А счет после этого раунда остается прежним.

«ОМОДЫ» предлагают в пяти комплектациях, две из них – полноприводные. Два мотора, две трансмиссии и цены от 2,4 млн без учета скидок образуют ряд неплохих предложений для потребителя. По крайней мере, выйдя на рынок осенью прошлого года, марка уже вошла в восьмерку самых продаваемых новых машин. Что касается исполнений – даже начальное предусматривает хороший уровень оснащения, а что касается следующих версий, я не смог представить, чего мне не хватает в «ОМОДЕ». Климат-контроль, электронные ассистенты, электропривод багажника, вентиляция передних сидений – все есть. Разве что массаж остается попросить (шутка). В гамме цен выделим полноприводные машины: за них просят 2 879 900 и 3 049 900 рублей. Как я уже сказал, наиболее разумным выбором представляется та, которая подешевле.

Три миллиона – это несколько дороже в сравнении с конкурентами, хотя если учесть все предлагаемые скидки, разница в ценах станет меньше. Что касается гаммы силовых агрегатов и комплектация – у «Селтоса» она шире, у «Джолиона» уже. Вроде как можно зафиксировать паритет, но все-таки учтем мощный и уверенный старт «ОМОДЫ», а главное – обещанные перспективы. Смотрите, марке еще нет и года, а она уже хорошо известна рынку и более того – намерена скоро порадовать премьерами. Нам обещают седан в нескольких вариантах уже весной, следом полностью электрическую машину, а дальше… А дальше будут очередные тесты 7D, для которых «ОМОДА», уверен, еще даст не один повод. В общем, финальный плюс за мощный старт «ОМОДА» заслуживает. Подсчитаем, сколько всего она заработала.