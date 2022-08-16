Представляем вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который базируется на аналитических данных по автомобильному парку и результатах исследования стоимости владения автомобилем (ТСО -Total Cost of Ownership), а также результатах онлайн-опросов владельцев китайских марок автомобилей, проведенных в 2021-2022 годах.

Отчет содержит обширную информацию по парку легковых автомобилей китайских марок в России в период с 2011 по 2021 год: динамика и доля парка, динамика количества моделей китайских марок в парке, ключевые цифры парка автомобилей китайских марок, структура парка по маркам и моделям, а также региональные особенности парка.

Второй раздел отчета посвящен сравнению популярных автомобилей китайских марок по стоимости владения. В выборку попали модели с наиболее близкими характеристиками: Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 8 Pro, Great Wall GWM Wingle 7, Haval F7 и Changan CS75. В исследовании учитывались стоимость страховки, транспортный налог, расходы на топливо, на покупку шин и стоимость технического обслуживания, а также потеря стоимости автомобиля. Основными параметрами для расчета были взяты: срок эксплуатации – 3 года, пробег за время эксплуатации – 100 тыс. км, регион – Москва, возраст водителя – 45 лет, стаж вождения – 20 лет.

В третьем разделе содержится информация о потребительских предпочтениях владельцев автомобилей китайских марок в покупке автомобиля, его обслуживании, приобретении запасных частей, моторного масла, шин и аккумуляторов. Кроме того, собран портрет владельца китайского автомобиля (пол, возраст, семейное положение, образование, род деятельности, хобби, финансовое положение и многое другое). Все данные в разделе представлены в целом по китайским автомобилям, но по Вашему запросу мы можем подготовить данные по отдельным маркам и моделям.