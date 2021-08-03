Тест-Драйв 7D: новый Hyundai Tucson

Никогда бы не подумал, что серийный «Тусан» окажется таким звездолетом. Предшествовавший концепт Vision T выглядел настолько смело, что производство ему явно не грозило. Однако вот он (почти) на наших улицах, как будто только что не из Калининграда прибыл, а с Альдебарана.

Четвертое поколение популярного кроссовера выходит на наш рынок спустя всего несколько месяцев после официальной премьеры осенью 2020-го. Мы получаем длинную версию автомобиля, как и Америка, и Корея, и Китай. По сравнению с прежним поколением «Тусан» прибавил сразу 150 мм, что затруднило выбор прямых одноклассников, которые в большинстве своем покороче. Впрочем, мы привыкаем к процессу акселерации, и видимо, следующие поколения конкурентов тоже шагнут за 4,6 м длины. К ним мы скоро вернемся, а пока скажу, что европейская версия осталась примерно в прежних габаритах. Но ни на одном рынке длинная и обычная модификации «Тусана» не соседствуют. Интересный ход!

Регламент теста 7D предполагает, что мы выберем «Тусану» двух виртуальных конкурентов, наиболее близких по технике, размерам, цене. И сравним новичка с ними в семи разных ситуациях: если он сильнее, получит плюс, слабее – минус. У меня в руках топовая комплектация «Визионер» (способный видеть будущее – мне нравится такая трактовка): бензиновый мотор 2,5 л, полный привод, максимум оснащения. И хотя массовыми в этом сегменте стали кроссоверы с двухлитровыми агрегатами, как на подбор 150-сильными, дорогие версии щеголяют как раз такими, более мощными моторами. С длиной и базой точных аналогов не нашлось (ждем следующие поколения), зато в остальном наблюдаем паритет с машинами, составляющими групповой портрет класса. На ринг вызываем «Тойоту» и «Мазду»: посмотрите таблицу, действительно сильные и достойные соперники. К тому же занимают хорошие места в рейтинге продаж, №1 и №4 среди С-кроссоверов. Удастся ли корейцу вклиниться между японцами? А то и потеснить обоих?

*включая опции (адаптивный круиз-контроль и т.д.)

Знаете, какой лучший ракурс для нового «Тусана»? Мы ездили плотной колонной, и когда трогались, я всякий раз с замиранием сердца наблюдал, как в зеркале, по мере того, как я отъезжаю, появляется сначала капот, потом решетка, потом крылышки светотехники задней машины. Не буду тратить лишние буквы, просто посмотрите еще раз на оформление передней части, оцените смелость, с которой художники притушили обычно яркую эмблему и дали свободу этим треугольникам и ромбам.

Сбоку машина, конечно, воспринимается спокойнее, хотя грани приятно рифмуются с передком. Их же, вместе с зубцами фонарей, видишь сзади и мысленно, а то и вслух, поздравляешь «Хёндэ» с такой неординарной и красивой находкой. По регламенту семимерного теста я могу поставить и два плюса в одной из категорий, если преимущества столь очевидны. И единственное, что мешает мне это сделать в данном случае, так это непонятное упорство, с которым корейцы разносят функционал задней светотехники по разным фонарям. Ну, зачем было прятать поворотники в самом низу, в бампере? Их же там хуже видно, особенно в плотном потоке. Уж при таком новаторском подходе к стилю можно было отказаться от этой неудачной фирменной традиции. Но нет, она осталась, а второй плюс уплыл. Но первый – абсолютно заслуженный!

Тем более, что и в салоне много нестандартных решений. Например, кнопки автоматической коробки, изгиб центральной консоли или тонкий планшет приборов, как будто случайно положенный на переднюю панель. Я бы только наклонил его чуть сильнее.

Смотрите, наслаждайтесь.

Уже привычный набор электронных помощников в виде адаптивного круиз-контроля и системы удержания машины в центре полосы делает «Тусан» одним из самых продвинутых кроссоверов класса. Впрочем, давайте рулить и тормозить сами, это же не более чем ассистенты! Замечаний нет, едет этот красавчик совершенно не против ожиданий, а то, что в его моторе есть не только непосредственный впрыск, но и обычный многоточечный, вы можете и вовсе не узнать за все время совместной жизни. Говорят, способствует более правильной и эффективной работе на разных режимах. Возможно, у конкурентов где-то чуть резче подхват, а может, чуть медленнее переключение, но это такие нюансы, которые вряд ли почувствует обычный водитель. Тем более, их всегда можно нивелировать настройками: немного подстегнуть «Тусан» соответствующим тумблером на центральной панели, около кнопок коробки.

Я бы, пожалуй, обрадовался проекционному дисплею, удобная штука. Но здесь его заменяют два больших 10-дюймовых цветных экрана, причем на центральный выводим очень толковую навигацию (полезно в дальней дороге). В целом на трассе машина показывает абсолютный паритет с соперниками, чего-то у нее больше, чего-то поменьше, но на плюс или минус этого не хватает. Хороший, добротный, я бы даже сказал, японский уровень. Счет прежний.

Надо только привыкнуть к тому, что ваш «Тусан» вызывает повышенный интерес окружающих, а в остальном это удобный, привычный, хороший автомобиль. При включении поворотника один из приборов заменяется картинкой с камеры заднего вида – уже не новая функция «Хёндэ», но какая же удобная!

Мотор можно пустить удаленно, да и вообще сервис «Блюлинк» позволяет многое сделать с машиной на расстоянии. А еще ее можно дистанционно парковать, стоя снаружи и кнопкой на ключе заставляя проехать 7 метров за раз по прямой. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности, в препятствие «Тусан» сам не поедет. Жаль, что эта функция, такая полезная на тесной парковке, пока доступна с ограничениями. Обзор хороший, маневренность тоже, выходить и с первого, и со второго ряда удобно. Оставлю пока плюсы при себе, а минусов автомобиль точно не заслужил. Едем дальше, оставляя асфальт позади.

Наш «Тусан» позволяет поиграть настройками трансмиссии, активируя настройки «Снег», «Грязь», «Песок», в которых несколько меняется работа системы стабилизации и чувствительность органов управления. Снега мы не дождались, а вот по грязи, точнее, по грунтовой дороге, поездили. При клиренсе в 181 мм вне асфальта надо быть аккуратным, но все же над грунтом мы приподняты, поэтому можно позволить себе и лужу, и колею, и иные препятствия. Только не забудьте заказать у дилера защиту моторного отсека, если такие приключения вам нравятся!

И кстати, грязи можно не бояться и вашим брюкам: пороги «Тусана» надежно прикрыты дверями. Осознанная смелость и разумная осторожность – и кроссовер полностью оправдает название класса, проедет по пересеченной местности и по неважным и плохим дорогам. Как, собственно, и его собратья. Общий счет этот раунд не меняет.

А вот зачем: солидный перевес в базе и длине самым благотворным образом сказался и на багажнике, и на салоне. На заднем ряду очень просторно, разъемов USB хватает, обогрев есть, равно как и регулировка спинки по наклону. Похвалю передние сиденья: для них доступна вентиляция, а на спинке пассажирского кресла вы обнаружите клавиши, которыми можно его подвинуть и наклонить, сидя на втором ряду. Очень удобно! Замечу, этой функции не хватает и многим куда более дорогим машинам.

Багажник предоставляет от 539 л полезного объема, а если сложить второй ряд (можно это сделать отсюда же, из грузового отсека), полный объем увеличится до очень немалых 1,9 кубометра. Простору салона и емкости багажника конкуренты могут позавидовать. Ставлю плюс «Тусану».

Моторы объемом 2,5 л, установленные на всех трех автомобилях, близки и по характеристикам мощности, и по расходу топлива. Но! «Тусану» официально разрешен 92-й бензин, на котором он, может, и поедет чуть спокойнее или станет прожорливее (мне никогда не удавалось почувствовать мизерную разницу), зато на каждом израсходованном литре будет экономить 4 - 5 рублей. Неплохо при нынешних ценах, согласитесь.

54-литровый бак дает шансы добить от Москвы до Санкт-Петербурга без дозаправки, если конечно, держать скорость около разумных 110 км/ч. Сама по себе экономичность машины не выделяет ее из ряда одноклассников, а вот то, что высокооктановому бензину разрешена альтернатива, заслуживает плюса.

Привычное преимущество корейских машин в виде более привлекательной цены в отношении «Тусана» не работает. Он берет другим: более широкой гаммой. У него, единственного из конкурентов, есть дизельная 186-сильная модификация (очень мне понравилась, кстати!). В нынешнее время, когда от дизеля отказываются даже немцы (не нашел такого мотора в прайс-листе «Тигуана») щедрое предложение радует.

Цены такие: «Тусан» с одним из трех моторов, трех коробок и передним либо полным приводом стоит от 1 869 000 до 2 999 000 рублей, при этом у него пять (!) уровней исполнения, и в прайс-листе вы найдете 16 разных цен. «Тойота» предлагает выбор из двух моторов, трех коробок, двух типов привода от 2 049 500 до 2 977 500 рублей, комплектаций тоже пять, но всего исполнений лишь 10. У «Мазды» с агрегатами похожая картина, цены от 1 846 000 до 2 945 000 рублей, при этом навигация и ассистирующая водителю электроника выведут финальную цену за три миллиона. Всего вариантов получается семь. В раунде, где мы сравниваем цены и предложения, по первому критерию отмечаем равенство, а по второму – перевес корейской машины. Он и дает ей финальный плюс. Что там с их общим количеством?