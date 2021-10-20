Тест-Драйв 7D: Genesis GV70

Кроссоверы сегодня делают все. Они есть и у самых демократичных, и у самых престижных марок, от «Лады» и «Дачии» до «Роллс-Ройса» и «Ламборгини». И логично, что первому кроссоверу «Генезис-GV80» совсем недолго пришлось скучать в одиночестве. На российский рынок выходит, а правильнее сказать, врывается компактный GV70.

Компактный он, правда, лишь в сравнении со старшей 80-й серией, а вообще-то длина в 4,7 метра ставит его на одну ступень со средними X3, Q5 и прочими хорошо известными представителями престижного сегмента. Именно так, престижного – «Генезис» (или, на англо-американский манер, «Дженезис») уже проложил себе путь в этот важнейший раздел рынка. Прогуляйтесь по Охотному ряду, оцените стоящие там автомобили и подивитесь, сколько вы заметите характерных крылатых эмблем. Это, кстати, один из немногих слишком поспешных шагов в премиум. Остальные-то взвешенные, а вот символику, торопясь, выбрали из числа уже хорошо, я бы даже сказал, слишком хорошо известных. Впрочем, новые времена – новые имена, и вот уже мой ребенок, увидев на экране раритетный «Астон» Бонда, Джеймса Бонда, спрашивает: «Папа, у него что, «Генезис»?!

Меня этот забавный на первый взгляд эпизод заставил задуматься. И я уже не удивлюсь, если следующий 007 в самом деле поедет сражаться с врагами на «Генезисе», тем более, к тому времени и электрический GV60 подоспеет. Но мы отвлеклись – впрочем, лишь для того, чтобы лучше представить себе положение и роль амбициозного люкс-бренда могущественного концерна «Хёндэ» и его последней новинки. А еще лучше составить о нем представление поможет наш фирменный тест 7D, в котором мы сравним новичка с двумя виртуальными конкурентами в семи различных категориях, представляющих типичные для автомобильной жизни ситуации. Выберем соперников? У меня «всего-то» 200-сильный, зато дизельный автомобиль в средней комплектации, дополненной пакетом «Смарт Сенс», а вообще мощность GV70 доходит до недюжинных 379 сил. Так что за соперниками отправляемся в престижный сегмент!

«Генезису» счастливо повезло обладать дизельным двигателем, в то время как у многих конкурентов они стремительно вымываются и с зарубежных, и с нашего рынка. Уверен, что отказ от дизелей еще назовут слишком поспешным, так что сегодня безошибочно ведут себя те, кто не торопится. Пример? В прайс-листе «Вольво ХС60» на 22 год дизелей уже нет… а жаль, хороший партнер был бы для «Генезиса». Японцы тоже не помогут, обратимся к немцам, а поддержку им составят англичане. Крепкие, очень известные, спортивные парни из Баварии и Ковентри – кроссоверы БМВ и «Ягуар» по внешним признакам, технике и цене точно соответствуют нашему новичку из Южной Кореи. Точнее, это он им соответствует. Добавим ассистентов водителя, поиграем в конфигуратор (у немцев нет как таковых фиксированных комплектаций) и вуаля – троица наша готова. Конечно, кроме лошадиных сил и рублей для подобных машин чрезвычайно важно имя. Вот и посмотрим, насколько новое впишется в ряд старых и какое место в нем займет. Ключ от «Генезиса» у меня в руках, конкуренты изучены во время предыдущих тест-драйвов и актуализированы по интернету… айда на стоянку!

* включая опции

Дюжина предлагаемых цветов кузова – это палитра от белого до красного, зеленого, голубого… Даже жаль, что покупатели, как это водится в этом и не только в этом классе, предпочтут традиционные черный, серый, и белый, да, конечно, белый металлик. Хотя он как раз прекрасно подчеркивает благородные формы, в которых кто-то увидит намек на «Макан» (это комплимент сейчас был), кто-то мотивы «СанЙонга» (только в отличие от него, здесь все получилось красиво – это тоже комплимент), а кто-то просто порадуется выверенным пропорциям, ясным линиям, двухэтажной оптике «Квад лэмпс» и крутому рисунку дисков. Хорош! За одним исключением: не стоило выносить секции задних «поворотников» вниз, в бампер. Уже привычная, но непростительная черта «Хёндэ», «Киа» и «Генезиса», тем более непонятная при нынешних светодиодных конструкциях.

А внутри-то еще лучше! Руль о двух или о трех спицах приятно рифмуется с овалом на передней панели. Кнопки, вроде бы сенсорные, сгруппированы в логичные нажимающиеся панели и имеют четкий отклик. Воздуховоды, по воле дизайнера превратившиеся в узкие щели, изящны и функциональны. А за узор на дверях и центральном тоннеле, светящийся цветным в темноте, можно душу продать.

Хотя к цвету у меня и здесь есть претензии. В качество возможного предлагается сочетание зеленого и синего в обивке… Не хватает здорового консерватизма. Как и в том красно-черном (стендалевском) салоне, который хотелось назвать будуаром. Хотя ремни спортивных модификаций, выполненные в цвете даже не сидений, а их прострочки – это свежо, но иногда слишком нескромно. Для подиума отлично, для себя хотелось бы поспокойнее. Все-таки в отличие от внешности салон своего автомобиля видишь постоянно! Поэтому, при всех приятных чертах экс- и интерьера я воздержусь здесь от плюса. Тем более, конкуренты тоже очень хороши, так что зафиксируем общее равенство, точное попадание в класс и сегмент и поздравим «Генезис» с ничьей в первом раунде. И это тоже комплимент!

Мало того, что селектором на центральном тоннели вы можете выбирать режимы движения вне дороги и по ней, так еще отдельным пунктом в меню опционально зашита настройка тормозов! Вот что делает электрический усилитель: при выборе «спорта» из привода как будто выбираются все люфты и тормоза становятся не только липкими (мне кажется, очень точное слово для точных тормозов), но и острыми. В итоге я даже вернулся к обычным комфортным настройкам, чтобы не заставлять «Генезис» клевать носом на каждом замедлении. Он даже с этим самым слабым (насколько это справедливо к 200 силам?) двигателем очень активно и динамично катит по трассе, позволяя не слишком долго раздумывать перед обгоном. Успеем!

А полный набор ассистентов, от четко работающего адаптивного круиза до системы, держащейся середины полосы (между ними еще с десяток аббревиатур – помощники при выезде, перестроении, страховщики от левого поворота) позволяют максимально отвлечься от вопросов выдерживания скорости и траектории. Просто задайте им 110 км/ч и получайте удовольствие!

Под приятный рокоток дизеля «Генезис» расторопно набирает крейсерскую скорость, а если вдавить правую педаль – порадует ощущением взлета. Все-таки 440 дизельных ньютоно-метров – это прекрасный запас! Сегодня любая машина, особенно подобного класса – это не только и не столько про динамику, сколько про встроенные гаджеты. Где-то между Краснодаром и Анапой я решил задействовать штатную навигацию и был огорошен тем, что пункта назначения она не знает. Да и адрес надо вводить не привычным набором страна-город-улица, а сразу все подряд, ключевыми словами. И… безрезультатно! Дело оказалось в том, что навигация работает онлайн, и когда сигнал от сети пойман, надо смело жать кнопку поиска, невзирая на отсутствие подсказок из памяти навигатора. Он обратится к Интернету, и вот пожалуйста: не только улица вездесущего Ленина, но и Крутой проезд нашелся. Но привыкать приходится. В целом же «Генезис» мне показался в этой категории абсолютно соответствующим классу. Да, я не нашел повода поставить плюс представителю молодой марки, но посмотрите на заслуженных конкурентов: на таком фоне не заработать минуса – уже победа.

По примеру старших «генезисов» и «хёндэ» GV70 умеет заезжать на парковочное место сам. Проверим?

Я стою на парковке, рядом с автомобилем, который уже прицелил на свободное место между двумя другими машинами. Кнопкой на брелоке пускаю двигатель и нажимаю соседнюю стрелочку «назад». Автомобиль немного думает и начинает пятиться, при необходимости немного подруливая (поворачивать на 90 градусов, как 80-й, он пока не умеет). Оказавшийся на его пути коллега заставляет остановиться, но как только путь освобождается, «Генезис» уверенно завершает парковку. Так же его можно выгнать на свободное место, чтобы уже здесь спокойно распахнуть двери во всю ширь и грузиться. Надеюсь, и выезжать с паркинга машина научится автоматически… и платить за стоянку тоже. Но это следующий шаг, а нынешний уже сейчас дает «Генезису» заработать плюс в городской категории. Тем более, что и в остальном автомобиль молодец – укладывается в неплохие 11,5 м при развороте, показывает окрестные улицы, проецирует указания навигации прямо на картинку с внешних видеокамер. Вход-выход, обзор – без замечаний, так что в итоге остается лишь поздравить «Генезис» с первым баллом и… съехать с асфальта.

Автомобиль стоимостью в половину квартиры едва ли будут всерьез мучить бездорожьем, тем не менее, семидесятый не сдастся там, где асфальт кончится. Дорожный просвет в 185 мм, опциональная защита двигателя и электронный дифференциал повышенного трения на задней оси позволяют ехать (и трогаться) там, где колеи, где скользко, заснеженно или грязно.

Только приходится крайне внимательно смотреть в колею и под колеса, ибо 21-дюймовые (в самых дорогих версиях) или 19-дюймовые колеса надо беречь от порезов и прочих неприятностей. Система кругового обзора немного поможет, но главное – верный глаз, точная рука и аккуратная правая нога на педали газа.

Кстати, помогите ей и задействуйте один из трех внедорожных режимов – снег, грязь, песок – чтобы задемпфировать газ. Мы, правда, ненадолго съезжали на дорожки вдоль речек и все гадали, что лучше подойдет на крупной каменной россыпи, грязь или песок? Ну, не снег же… В общем, бездорожье как эпизод вполне удастся «Генезису», если не слишком увлекаться и беречь подвеску и шины.

На дорогих версиях еще доступна система «Роуд превью», которая замечает неровности и подстраивает амортизаторы, уменьшая раскачку кузова. Впрочем, это скорее для лежачих полицейских и выбоин на асфальте. Вспомним конкурентов, которые тоже требуют аккуратного обращения, и в целом зафиксируем ничью в этом раунде.

В автомобилях и этого класса, и попроще все блага чаще всего достаются водителю и переднему пассажиру. И как же приятно было обнаружить, что GV70 любит (и греет) всех своих пассажиров. Вроде бы, мелочь, но важная: сев назад посередине дивана, я с глубоким удовлетворением обнаружил, что сиденье греется и по центру, а не только по краям. Впятером на таких машинах не ездят, скажете вы? Возможно, но нас было трое, я сидел сзади, хотел видеть дорогу и общаться с первым рядом, поэтому выбрал место посередине. И оно такое же теплое, как соседние! Отлично!

Это не говоря про собственный пост климат-контроля сзади, разъемы USB, шторки, наклонные спинки и прочие удобства. Багажник объемом 542 л под полом скрывает… ничего он не скрывает на дизельной версии, поскольку запасного колеса нет (на бензиновых машинах здесь лежит докатка). Смело! Я бы пожертвовал литражом ради пятого колеса, пусть и маленького. С другой стороны, в этом сегменте отсутствие запаски уже практически норма, так что штрафовать не за что.

Сложим сиденья – и этим легким движением отсек для грузов увеличивается до без малого 1700 л. Видимо, с учетом такого литража конструкторы и записали в технических данных: «буксировка прицепа не предусмотрена». Стоит ли о нем жалеть? Вспомню еще разок теплое сиденье для третьего, который не лишний, и с учетом всего остального награжу «семидесятый» еще одним плюсом.

Поразительно, что у нас дизель стал признаком люкс-сегмента кроссоверов. Именно здесь самая большая доля моторов с воспламенением от сжатия, а у некоторых марок она даже подавляющая. У тех же баварцев, например. А еще – у «Крузеров», у «Роверов» и прочих славных представителей племени SUV. Молодой «Генезис» составляет им компанию и в большом, и в среднем классе, модели GV80 и GV70 располагают отличными дизельными моторами.

Вот, как этот «мой» образец, который помимо хорошей резвости и тяги продемонстрировал весьма скромный аппетит. За тест расход составил 8 л/100 км – это заметно меньше бензинового собрата. С другой стороны, расход невеликий, но не удивительный: чего же еще ждать от дизеля? 66-литрового бака «Генезиса» в тестовой ритме мне бы хватило на 800 км, так что любимый тест – от Москвы до Питера без дозаправки – я готов проделать в любой момент с полной уверенностью в успехе.

Учтем, что наши виртуальные соперники тоже малоежки, и порадуемся, что в мире еще остались места, в которых дизельгейт никого не пугает. Россия – в их числе. Счет пока прежний.

Три мотора (есть еще бензиновые турбо 2,5 л/249 л.с. и настоящая пушка 3,5 л/379 л.с.), пять комплектаций, пакеты опций и цена от 4,2 до 6,15 млн рублей. Вроде бы, у «Генезиса» солидный набор, привлекательная цена, но предложение конкурентов заметно шире. Только в официальном прайсе «Ягура» два десятка позиций от 4,7 до 8,6 млн, да и двигателей четыре, включая совсем уж реактивный 405-сильный. У немцев пять (!) моторов, цена от 4,4 до 5,8 млн, хотя с учетом опций и стоимость, и количество исполнений стремится к бесконечности. Так что «Генезис», даже с учетом более привлекательной цены, начинает сдавать… и окончательно теряет рыночное преимущество, когда речь заходит о дилерах. Новых дилерских салонов у него… три. В следующем году их станет 10, потом 20, и на этом – всё. Простите, но с такой сетью надо продавать «куллинаны» - один реализовал, и год проживай барыши.

Стоп! Не будем торопиться с выводами, ведь современный мир торгует не только офлайн. И тут – приятнейший сюрприз. Не зря на презентации «семидесятого» нам говорили о новом продвижении марки, с упором на онлайн-площадки. На сайте «Генезиса» в соответствующем разделе покупателям предлагают реальные автомобили, причем от производителя и в зафиксированном вами исполнении. Да, там пока лишь модели 70-й серии и только с дизелем, но на фоне всеобщего дефицита и дилерского беспредела это – настоящая отдушина. Пользуйтесь, пока и на этом сайте не зажглась надпись «ожидайте поступления новых машин». Онлайн-торговля, реализованная по максимально простой схеме фактически в два клика перекрывает указанные выше недостатки. И финальный раунд «Генезис» тоже завершает наравне с соперниками. А ничья в данном случае – это…