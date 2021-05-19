Тест-Драйв 7D: Geely Tugella | АВТОСТАТ

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

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Антон Чуйкин

Почти год мы примеривались к этому автомобилю. Один из самых, если не самый интересный и продвинутый китайский кроссовер заслужил самые лестные оценки коллег. Как он покажет себя на нашем семимерном тесте?

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

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Компания «Джили» — крупнейший частный автомобилестроитель Поднебесной. Это именно она купила себе «Вольво», чем спасла шведов и получила доступ в элиту автомира. Не знаю, насколько правильно называть «Вольво» китайской маркой. Думаю, что ни насколько неправильно. А вот считать ли «Джили» маркой европейской… собственно, ради ответа «да» все и задумывалось. Модульная платформа, дизайн, концепция – все сделано при участии шведских специалистов.

И вот представитель новой китайской эпохи – перед нами. Модный силуэт, чрезвычайно мощный мотор, богатый набор оборудования (хотя я нашел, чем его еще дополнить), нормальное имя вместо бессмысленного набора букв и цифр… И цена, услышав которую, как будто попадаешь под ту самую Тугелу, водопад в Южной Африке. Под три миллиона – да уж, точно не китаец. С кем же его можно сравнить? Чтобы понять и оценить «Тугеллу», выберем две близкие по духу, цене и технике машины и проведем всю троицу по семи типовым ситуациям. Таков привычный регламент теста 7D, а его особенность в данном случае – очень непростой выбор виртуальных соперников. Совсем точные аналоги просто не существуют, поэтому пойдем на допущения.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Купе-кроссовер – такое сочетание недавно казалось странным, а теперь оно скорее модное. В престижном сегменте таких машин много, но корректно ли сравнивать «Тугеллу» с баварцами и штуттгартцами? В принципе, технически «Тугелла» близка «Лексусу NX», но мне кажется, и такого сравнения не поймут ни японцы, ни китайцы. Ни статус, ни прайс-лист не позволяют. Пока не позволяют.

Зато есть земляк, «Хавейл F7х», близкий и по размерам, и по обводам… вот только мотор у него послабее, да и оформление попроще – и дизайн, и оборудование. Поэтому и цена заметно ниже, но в остальном – чем не аналог?

Теперь нужен автомобиль максимально упакованный, чтобы обозначить верхнюю границу сегмента. Беда в том, что такие мощные, как у «Тугеллы», моторы под капотами средних кроссоверов большая редкость. Нужный кандидат сыскался только в обширном модельном ряду «Фольксвагена». И пусть мотор «Тигуана» чуть послабее, а кузов чуть покороче, но разгон и максималка нисколько не уступают «Тугелле», объем багажника даже больше, как и воздуха над головой пассажиров, а цена комплектации R-Line с учетом необходимых опций ушла далеко вперед.

С одним конкурентом «Тугелла» совпала по кузову, с другим по технике, а по цене расположилась примерно посередине. Кстати, забавно, что по месту рождения она самая западная из всей троицы, поскольку собрана в Белоруссии. Двое других – близкие соседи, родившиеся под Тулой и в Калуге.

Geely Tugella и конкуренты

*включая опции (ассистент парковки, систему удержания в полосе и т.д.)

на стоянке...

Причем это сравнение касается не размеров, а цены. А роднит все эти машины современная дизайн-концепция, которая предполагает, что на полноприводном и высоком шасси могут быть построены не только универсалы, но и хэтчи, и купе (как предпочитают называть эту красоту маркетологи). Знаю-знаю, что ради исторической правды можно было вспомнить и «Санйонг», и «Оду», но давайте обращаться к современным и популярным машинам.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Мне нравится это скрещивание – высокая машина выглядит по-боевому и в то же время сохранила изящные обводы легковушки, намекающие на высокие скорости и интересную управляемость. Короче, подобного рода автомобили – это прям мое, и пока мы не добрались до возможных отрицательных аспектов в пятой главке, я сразу готов отдать «Тугелле» первый плюс. И за красоту, и за ту скорость, с которой они отправили ее в серию. Все-таки купе-кроссоверов пока совсем немного, особенно – не в премиум-классе.

В салоне – почти нет повода придираться. Может, без откровений, но и без проколов. Конечно, здесь есть то, чего и ждешь от машин из Китая (видимо, даже шведы, разрабатывая платформу, вынуждены были уступить). Это фоновая подсветка, непременная кожа, богатая, но не самая толковая анимация. Так и не понял, зачем при включенном круиз-контроле на изображенной на панели приборов машинке вырывается пламя из выхлопных труб. Но забавно.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Большой экран, понятное распределение функций включения между ним и кнопками, карманы и ниши – всего достаточно, удивишься только странному капризу передней панели, которая напротив пассажира вдруг «сползает» вниз. Впрочем, уже на третий взгляд этого не замечаешь.

Короче, снаружи хорошо, даже очень, а внутри эта китайская шкатулка не таит лишних сюрпризов и, конечно, не успевает надоесть: потому что пора в путь.

плюс один балл

на трассе...

Конечно, мощность и тяга двухлитрового турбомотора требуют полного привода для их полноценной реализации. 238 сил – ничего себе! И нажимая педаль газа, ты на любой скорости вправе ждать самых приятных ощущений. Обычно их описывают как вдавливание в спинку и все такое. Так вот, они есть, но… но как будто этому тигру под капотом недодали мяса. Никаких проблем, вы легко начнете и быстро завершите обгон, но вопросы к расторопности 8-ступенчатого автомата и к реакции на газ остаются.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Переключимся из «Комфорта» в «Спортивный» режим ручкой на центральной консоли. Для нас немножко поиграют цветом и оформлением приборов, и это… будет самый заметный эффект. Силовой агрегат уйдет на передачу ниже, но заметного изменения его характера не произойдет. Также и с подвеской, которая, судя по анимации, должна измениться, но чтоб мне никогда не стать спортсменом, если я это почувствовал!

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Короче, оставим эксперименты, включим адаптивный круиз-контроль и подруливание в полосе и расслабимся на хорошей дороге. На «Тугелле» можно ехать и быстро, и очень быстро, но звание «спортсмен» это не про нее. И это, кстати, роднит ее с одним из соперников (земляком) и показывает, что их мы выбрали правильно, несмотря на недобор мощности.

Парадные показатели отличные, а на реальной дороге космического старта не получается. При этом не добравший до «Тугеллы» 18 «лошадок» немецкий автомобиль субъективно (и объективно тоже) резвее, а в управлении интереснее. Упрекнуть «Джили», собственно, не в чем, но и вручать награду пока не будем.

нет баллов

на улице...

На первом месте в моих заметках, сделанных по ходу теста, стоит «необыкновенно короткий руль». Действительно, маленькая «баранка» с отрезанным по нынешней моде сегментом делает всего два с половиной оборота. Маневрировать получается очень удобно, как говорится, одной левой. А учитывая запас мощности, к самой по себе городской езде между светофорами нет никаких замечаний.

К сожалению, «Тугелла» не предполагает штатной навигации, хотя можно «отзеркалить» смартфон на большой экран. И все-таки я бы предпочел иметь еще и встроенную систему – пригодится в свободном городе. И раз уж речь зашла о том, чего не хватает в машине почти за три миллиона – отмечу обогрев руля и лобового стекла. Конечно, в мае это не очень нужно, а вот в феврале очень пригодится.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Никогда особо не ценил функцию предупреждения о помехе в мертвой зоне. Знаете, такие оранжевые звездочки, загорающиеся в зеркалах БМВ и «Мерседесов». Хочу, чтобы у «Тугеллы» было такое же устройство. Да, вот именно – как у БМВ. Высокая планка – высокие требования.

Зато можно порадоваться такой маленькой, но приятной особенности, как автоматические стеклоподъемники на всех дверях – одно нажатие, и стекло поехало до упора. И то, что инженеры не забыли встроить в кожаные сиденья не только подогрев, но и вентиляцию – тоже здорово.

В целом в городе мы отметили определенные черточки, но без заметных отклонений от уровня ожиданий. Значит, счет пока прежний.

нет баллов

на плохой дороге...

Как же здорово, когда кроссовер, при всех современных тенденциях, сохраняет боевой характер и вне дороги. Ну, точнее, говоря, вне дороги с покрытием. В очень мокрые майские дни мне пришлось скататься в Калужскую область, причем к месту назначения нужно было ехать несколько километров от более-менее твердого грейдера по обычным грунтовкам и полям. Со всеми вытекающими (это сейчас был прямой смысл).

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Честно говоря, я готовился последний километр идти пешком, но чем дальше, тем больше «Тугелла» внушала мне уверенность в своих способностях. Дорожный просвет в 204 мм и прекрасный режим «Бездорожье», меняющий настройки ESP, коробки, руля и педали газа, и, разумеется, межосевой муфты «Борг Уорнер» позволяют не лететь сквозь препятствия в надежде проскочить на авось, а преодолевать их уверенно, спокойно и осторожно. Тем более, что во всем арсенале внедорожных средств на тестовой машине очень не хватало нормальной, а не картонной защиты днища. Впрочем, это дело наживное, любой дилер подтвердит.

Но даже и без защиты, и на абсолютно дорожной резине «Тугелла» даже ни разу не попыталась застрять. Причем, отмечу еще раз прекрасную особенность современной электроники: она лучше нас с вами знает, как ехать и рулить. Отключение ESP не то что ничего не дает, а скорее даже вредит. Так что того самого режима «Бездорожье» более чем достаточно, чтобы уехать от асфальта далеко, уверенно и надежно.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Полагаю, что к южноафриканской Тугеле, как самому высокому (или второму по счету) водопаду в мире китайская «Тугелла» сможет подъехать довольно близко. (Только не спрашивайте, зачем ей двойное «л»). Отлично, верный плюс в категории «проходимость»!

плюс один балл

на вокзале...

Конечно, при такой покатой крыше первым пассажирским вопросом будет именно такой: как на втором ряду? Я так торопился на него ответить, что чувствительно приложился макушкой о притолоку при первой посадке (и только при ней). А вот внутри оказалось весьма просторно. Даже огромный люк не давит, по крайней мере, при моем среднем росте.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Подогрев сидений, USB-разъемы и подлокотник составляют обычный набор устройств к услугам задних пассажиров. Ремней и подголовников – разумеется, три, хотя лучше там ехать все же вдвоем.

Удобной прямоугольной формы багажник прячет под полом компактную докатку и органайзер, благодаря чему полный объем увеличивается с 446 до 530 литров. И хотя «купе», вроде как, не предназначено для перевозки грузов, сложенные спинки второго ряда предоставляют отличный объем, заставляя вспомнить о практичности пятидверных кузовов, называй их хоть купе, хоть хэтчбеком.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

В общем, с вокзала увезем всех и все. Это могут сделать и конкуренты, так что счет прежний.

нет баллов

на АЗС...

Почему-то принято считать, что мощный двигатель требует много топлива. Но ведь необязательно всегда использовать весь табун под капотом, и тогда фуража потребуется намного меньше. Официальные цифры расхода топлива хороши, но как правило, далеки от реальности, поэтому проведем наш стандартный замер – едем с потоком, на расстояние не менее 100 км, при средней скорости от 80 км/ч.

«Тугелла» завершила тест с добротным результатом в 7,6 л/100 км. Очень близкий результат показал в свое время «Тигуан», кстати, что еще раз говорит о том уровне, которого достигли китайские товарищи. Молодцы!

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Двигатель «Джили», при такой форсировке – 120 сил с одного литра – требует заправки 95-м бензином. Опять-таки не удивительно в сравнении с конкурентами.

нет баллов

на рынке...

«Тугелла» представляет собой редкий пример товара, которому одиноко на полке. Потому что рядом в отделе «Джили» ничего похожего нет. О гамме говорить не приходится, ведь машина представлена всего в двух вариантах, отличающихся опциями и суммой в 100 тысяч рублей (2,7 и 2,8 млн рублей).

У конкурентов с этим много лучше: вот у «Хавейла» есть еще кузов универсал, и два двигателя, и два типа привода (от 1,5 до 2 млн рублей). Что уж говорить о многообразии «Тигуанов», у которых только позиций в прайс-листе – 17 (от 1,9 до 3 млн), не считая многочисленных пакетов и опций!

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Гордое одиночество «Тугеллы» можно объяснить только ее пионерским характером. Она пробует дорогу в новый сегмент – не «доступных китайских», а «дорогих именитых» автомобилей. Попытка смелая и, пожалуй, правильная, вот только не знаю, насколько удачная. Мне все же не хватает в оправдание такой значительной цены в 2,7-2,8 миллиона каких-то необычных (или, напротив, обязательных) устройств и оборудования. От подогревов до проекционного дисплея, например. Или, скажем, «вкусной» ездовой манеры, за которую можно простить что угодно.

Так что в категории «рынок» ставлю минус, напоминая, что отрицательный итог – тоже результат.

минус один балл

А теперь – общий вывод.

Итоговая оценка

Geely Tugella получает два плюса и один минус. Интересная машина не станет очень популярной, но, возможно, проложит компании дорогу в новый для нее сегмент. По крайней мере, название свое она оправдывает и видом, и техникой, и ценой. Тугела по-зулусски – это внезапно. Соперники оценят.

Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиновинкиsuvкроссоверытест-драйвgeely

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