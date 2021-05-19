Тест-Драйв 7D: Geely Tugella

Почти год мы примеривались к этому автомобилю. Один из самых, если не самый интересный и продвинутый китайский кроссовер заслужил самые лестные оценки коллег. Как он покажет себя на нашем семимерном тесте?

Компания «Джили» — крупнейший частный автомобилестроитель Поднебесной. Это именно она купила себе «Вольво», чем спасла шведов и получила доступ в элиту автомира. Не знаю, насколько правильно называть «Вольво» китайской маркой. Думаю, что ни насколько неправильно. А вот считать ли «Джили» маркой европейской… собственно, ради ответа «да» все и задумывалось. Модульная платформа, дизайн, концепция – все сделано при участии шведских специалистов. И вот представитель новой китайской эпохи – перед нами. Модный силуэт, чрезвычайно мощный мотор, богатый набор оборудования (хотя я нашел, чем его еще дополнить), нормальное имя вместо бессмысленного набора букв и цифр… И цена, услышав которую, как будто попадаешь под ту самую Тугелу, водопад в Южной Африке. Под три миллиона – да уж, точно не китаец. С кем же его можно сравнить? Чтобы понять и оценить «Тугеллу», выберем две близкие по духу, цене и технике машины и проведем всю троицу по семи типовым ситуациям. Таков привычный регламент теста 7D, а его особенность в данном случае – очень непростой выбор виртуальных соперников. Совсем точные аналоги просто не существуют, поэтому пойдем на допущения.

Купе-кроссовер – такое сочетание недавно казалось странным, а теперь оно скорее модное. В престижном сегменте таких машин много, но корректно ли сравнивать «Тугеллу» с баварцами и штуттгартцами? В принципе, технически «Тугелла» близка «Лексусу NX», но мне кажется, и такого сравнения не поймут ни японцы, ни китайцы. Ни статус, ни прайс-лист не позволяют. Пока не позволяют. Зато есть земляк, «Хавейл F7х», близкий и по размерам, и по обводам… вот только мотор у него послабее, да и оформление попроще – и дизайн, и оборудование. Поэтому и цена заметно ниже, но в остальном – чем не аналог? Теперь нужен автомобиль максимально упакованный, чтобы обозначить верхнюю границу сегмента. Беда в том, что такие мощные, как у «Тугеллы», моторы под капотами средних кроссоверов большая редкость. Нужный кандидат сыскался только в обширном модельном ряду «Фольксвагена». И пусть мотор «Тигуана» чуть послабее, а кузов чуть покороче, но разгон и максималка нисколько не уступают «Тугелле», объем багажника даже больше, как и воздуха над головой пассажиров, а цена комплектации R-Line с учетом необходимых опций ушла далеко вперед. С одним конкурентом «Тугелла» совпала по кузову, с другим по технике, а по цене расположилась примерно посередине. Кстати, забавно, что по месту рождения она самая западная из всей троицы, поскольку собрана в Белоруссии. Двое других – близкие соседи, родившиеся под Тулой и в Калуге.

*включая опции (ассистент парковки, систему удержания в полосе и т.д.)

Причем это сравнение касается не размеров, а цены. А роднит все эти машины современная дизайн-концепция, которая предполагает, что на полноприводном и высоком шасси могут быть построены не только универсалы, но и хэтчи, и купе (как предпочитают называть эту красоту маркетологи). Знаю-знаю, что ради исторической правды можно было вспомнить и «Санйонг», и «Оду», но давайте обращаться к современным и популярным машинам.

Мне нравится это скрещивание – высокая машина выглядит по-боевому и в то же время сохранила изящные обводы легковушки, намекающие на высокие скорости и интересную управляемость. Короче, подобного рода автомобили – это прям мое, и пока мы не добрались до возможных отрицательных аспектов в пятой главке, я сразу готов отдать «Тугелле» первый плюс. И за красоту, и за ту скорость, с которой они отправили ее в серию. Все-таки купе-кроссоверов пока совсем немного, особенно – не в премиум-классе. В салоне – почти нет повода придираться. Может, без откровений, но и без проколов. Конечно, здесь есть то, чего и ждешь от машин из Китая (видимо, даже шведы, разрабатывая платформу, вынуждены были уступить). Это фоновая подсветка, непременная кожа, богатая, но не самая толковая анимация. Так и не понял, зачем при включенном круиз-контроле на изображенной на панели приборов машинке вырывается пламя из выхлопных труб. Но забавно.

Большой экран, понятное распределение функций включения между ним и кнопками, карманы и ниши – всего достаточно, удивишься только странному капризу передней панели, которая напротив пассажира вдруг «сползает» вниз. Впрочем, уже на третий взгляд этого не замечаешь. Короче, снаружи хорошо, даже очень, а внутри эта китайская шкатулка не таит лишних сюрпризов и, конечно, не успевает надоесть: потому что пора в путь.

Конечно, мощность и тяга двухлитрового турбомотора требуют полного привода для их полноценной реализации. 238 сил – ничего себе! И нажимая педаль газа, ты на любой скорости вправе ждать самых приятных ощущений. Обычно их описывают как вдавливание в спинку и все такое. Так вот, они есть, но… но как будто этому тигру под капотом недодали мяса. Никаких проблем, вы легко начнете и быстро завершите обгон, но вопросы к расторопности 8-ступенчатого автомата и к реакции на газ остаются.

Переключимся из «Комфорта» в «Спортивный» режим ручкой на центральной консоли. Для нас немножко поиграют цветом и оформлением приборов, и это… будет самый заметный эффект. Силовой агрегат уйдет на передачу ниже, но заметного изменения его характера не произойдет. Также и с подвеской, которая, судя по анимации, должна измениться, но чтоб мне никогда не стать спортсменом, если я это почувствовал!

Короче, оставим эксперименты, включим адаптивный круиз-контроль и подруливание в полосе и расслабимся на хорошей дороге. На «Тугелле» можно ехать и быстро, и очень быстро, но звание «спортсмен» это не про нее. И это, кстати, роднит ее с одним из соперников (земляком) и показывает, что их мы выбрали правильно, несмотря на недобор мощности. Парадные показатели отличные, а на реальной дороге космического старта не получается. При этом не добравший до «Тугеллы» 18 «лошадок» немецкий автомобиль субъективно (и объективно тоже) резвее, а в управлении интереснее. Упрекнуть «Джили», собственно, не в чем, но и вручать награду пока не будем.

На первом месте в моих заметках, сделанных по ходу теста, стоит «необыкновенно короткий руль». Действительно, маленькая «баранка» с отрезанным по нынешней моде сегментом делает всего два с половиной оборота. Маневрировать получается очень удобно, как говорится, одной левой. А учитывая запас мощности, к самой по себе городской езде между светофорами нет никаких замечаний. К сожалению, «Тугелла» не предполагает штатной навигации, хотя можно «отзеркалить» смартфон на большой экран. И все-таки я бы предпочел иметь еще и встроенную систему – пригодится в свободном городе. И раз уж речь зашла о том, чего не хватает в машине почти за три миллиона – отмечу обогрев руля и лобового стекла. Конечно, в мае это не очень нужно, а вот в феврале очень пригодится.

Никогда особо не ценил функцию предупреждения о помехе в мертвой зоне. Знаете, такие оранжевые звездочки, загорающиеся в зеркалах БМВ и «Мерседесов». Хочу, чтобы у «Тугеллы» было такое же устройство. Да, вот именно – как у БМВ. Высокая планка – высокие требования. Зато можно порадоваться такой маленькой, но приятной особенности, как автоматические стеклоподъемники на всех дверях – одно нажатие, и стекло поехало до упора. И то, что инженеры не забыли встроить в кожаные сиденья не только подогрев, но и вентиляцию – тоже здорово. В целом в городе мы отметили определенные черточки, но без заметных отклонений от уровня ожиданий. Значит, счет пока прежний.

Как же здорово, когда кроссовер, при всех современных тенденциях, сохраняет боевой характер и вне дороги. Ну, точнее, говоря, вне дороги с покрытием. В очень мокрые майские дни мне пришлось скататься в Калужскую область, причем к месту назначения нужно было ехать несколько километров от более-менее твердого грейдера по обычным грунтовкам и полям. Со всеми вытекающими (это сейчас был прямой смысл).

Честно говоря, я готовился последний километр идти пешком, но чем дальше, тем больше «Тугелла» внушала мне уверенность в своих способностях. Дорожный просвет в 204 мм и прекрасный режим «Бездорожье», меняющий настройки ESP, коробки, руля и педали газа, и, разумеется, межосевой муфты «Борг Уорнер» позволяют не лететь сквозь препятствия в надежде проскочить на авось, а преодолевать их уверенно, спокойно и осторожно. Тем более, что во всем арсенале внедорожных средств на тестовой машине очень не хватало нормальной, а не картонной защиты днища. Впрочем, это дело наживное, любой дилер подтвердит. Но даже и без защиты, и на абсолютно дорожной резине «Тугелла» даже ни разу не попыталась застрять. Причем, отмечу еще раз прекрасную особенность современной электроники: она лучше нас с вами знает, как ехать и рулить. Отключение ESP не то что ничего не дает, а скорее даже вредит. Так что того самого режима «Бездорожье» более чем достаточно, чтобы уехать от асфальта далеко, уверенно и надежно.

Полагаю, что к южноафриканской Тугеле, как самому высокому (или второму по счету) водопаду в мире китайская «Тугелла» сможет подъехать довольно близко. (Только не спрашивайте, зачем ей двойное «л»). Отлично, верный плюс в категории «проходимость»!

Конечно, при такой покатой крыше первым пассажирским вопросом будет именно такой: как на втором ряду? Я так торопился на него ответить, что чувствительно приложился макушкой о притолоку при первой посадке (и только при ней). А вот внутри оказалось весьма просторно. Даже огромный люк не давит, по крайней мере, при моем среднем росте.

Подогрев сидений, USB-разъемы и подлокотник составляют обычный набор устройств к услугам задних пассажиров. Ремней и подголовников – разумеется, три, хотя лучше там ехать все же вдвоем. Удобной прямоугольной формы багажник прячет под полом компактную докатку и органайзер, благодаря чему полный объем увеличивается с 446 до 530 литров. И хотя «купе», вроде как, не предназначено для перевозки грузов, сложенные спинки второго ряда предоставляют отличный объем, заставляя вспомнить о практичности пятидверных кузовов, называй их хоть купе, хоть хэтчбеком.

В общем, с вокзала увезем всех и все. Это могут сделать и конкуренты, так что счет прежний.

Почему-то принято считать, что мощный двигатель требует много топлива. Но ведь необязательно всегда использовать весь табун под капотом, и тогда фуража потребуется намного меньше. Официальные цифры расхода топлива хороши, но как правило, далеки от реальности, поэтому проведем наш стандартный замер – едем с потоком, на расстояние не менее 100 км, при средней скорости от 80 км/ч. «Тугелла» завершила тест с добротным результатом в 7,6 л/100 км. Очень близкий результат показал в свое время «Тигуан», кстати, что еще раз говорит о том уровне, которого достигли китайские товарищи. Молодцы!

Двигатель «Джили», при такой форсировке – 120 сил с одного литра – требует заправки 95-м бензином. Опять-таки не удивительно в сравнении с конкурентами.

«Тугелла» представляет собой редкий пример товара, которому одиноко на полке. Потому что рядом в отделе «Джили» ничего похожего нет. О гамме говорить не приходится, ведь машина представлена всего в двух вариантах, отличающихся опциями и суммой в 100 тысяч рублей (2,7 и 2,8 млн рублей). У конкурентов с этим много лучше: вот у «Хавейла» есть еще кузов универсал, и два двигателя, и два типа привода (от 1,5 до 2 млн рублей). Что уж говорить о многообразии «Тигуанов», у которых только позиций в прайс-листе – 17 (от 1,9 до 3 млн), не считая многочисленных пакетов и опций!

Гордое одиночество «Тугеллы» можно объяснить только ее пионерским характером. Она пробует дорогу в новый сегмент – не «доступных китайских», а «дорогих именитых» автомобилей. Попытка смелая и, пожалуй, правильная, вот только не знаю, насколько удачная. Мне все же не хватает в оправдание такой значительной цены в 2,7-2,8 миллиона каких-то необычных (или, напротив, обязательных) устройств и оборудования. От подогревов до проекционного дисплея, например. Или, скажем, «вкусной» ездовой манеры, за которую можно простить что угодно. Так что в категории «рынок» ставлю минус, напоминая, что отрицательный итог – тоже результат.

А теперь – общий вывод.