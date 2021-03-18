Тест-Драйв 7D: Genesis GV80

Премиальный суббренд «Хёндэ», начав с одного седана, расширил присутствие сначала в классическом сегменте трехобъёмных автомобилей, а потом анонсировал и появление кроссоверов. Куда же без них! Первенец марки «Генезис» в классе SUV – на нашем семимерном тесте.

У большой группы, объединяющей компании «Хёндэ» и «Киа», нет недостатка в кроссоверах, от «Креты» и «Селтоса» до «Мохава» и «Палисада». И все, между прочим, более чем успешны на нашем рынке. Но для премиального бренда нужно было что-то особое, и корейцы не стали переделывать и украшать имеющиеся машины, а создали автомобиль с нуля. Для компании из Азии это, скорее, исключение из правил, зато строгое следование рецепту европейцев. Самостоятельный бренд – оригинальная конструкция.

Платформу, впрочем, сейчас никто для единственной модели не создает, и новейший кроссовер GV80 делит ее с седаном G80, благо, могучие моторы, их продольное расположение и полный привод этому благоприятствуют. Но о седане G80, тест которого проходил параллельно с GV80 (ох, не запутаться бы!) у нас речь еще впереди, а пока представим новичка и подберем ему виртуальных конкурентов по регламенту 7D.

Для теста, который по приглашению «Хёндэ Мотор СНГ» проходил на Байкале (это важно!) я выбрал, разумеется, дизельный «Генезис». Разумеется – потому что в этом классе у дизелей явное преимущество, народ их раскусил и оценил, судя по продажам, например, большой немецкой тройки. Комплектация – максимальная, я просто не могу себе представить, что еще в нее можно добавить. Ну, мониторы для заднего ряда, разве что. Остальное – от 22-дюймовых дисков и матричных фар, от проекционного дисплея до вентиляции всех сидений, от панорамной крыши до системы автопарковки – у «моей» машины благородного цвета беж есть.

С кем сравнить? К черту условности, вместе с вопросом «это, что хюндай?» и снобизмом богатых структур, которые покупают не машину, а шильдик. Играем всерьез, и раз уж корейцы заявляются в премиум, подберем «Генезису» соперников самого что ни на есть премиального толка – при этом максимально близких по духу, цене, технике и размерам. В таковые отважно приглашаем БМВ Х5 – действительно похожего по классу, да к тому же и практически однокашника, учитывая калининградскую сборку. Баварскую «пятерку» уравновесим настоящей скандинавской выдержкой в лице «Вольво». Все трое – дизельные, пятиместные (иногда возможны семь мест), недешевые (европейцев пришлось дополнять опциями, чтобы по оснащению догнать «Генезис» — отсюда и цена, но о ней ниже). Прогоним новичка GV80 по семи типовым ситуациям, сравнивая с конкурентами и отмечая плюсами и минусами самые характерные черты или нулем – равенство с соперниками. Но перед этим – одно замечание. Если вы убеждены, что баварцев можно сравнивать только со штуттгарцами, и никому более в сегменте не место – вспомните историю «Лексуса» или даже «Ауди». Дадим «Генезису» шанс ее повторить.

Всего-то двухэтажная оптика, вроде бы, ничего особенного, а как выделяет машину в потоке! Особенно – в темноте. А эти выпендрежные световые полосы на земле при движении назад: смысла большого нет, вы все равно смотрите на экран и разметку на нем, но как красиво!

Когда едешь вдоль Байкала и впереди появляется силуэт не то «Порше», не то «Туарега», который по мере приближения безошибочно опознается как «Генезис» — проникаешься уважением к дизайнерам марки. Трудно сделать что-то узнаваемое на фоне многих-многих аналогов. Шеф-дизайнеру господину Донкервольке и его команде это удалось.

Внутри вы не найдете к чему придраться, качество отделки и устройство всех кнопочек и переключателей на должном уровне. Правда, две шайбы – трансмиссии и мультимедиа – близковато расположены на центральном туннеле, страшно включить заднюю вместо радио. При этом круглый селектор автомата – это стильно, оригинально и красиво.

Панель приборов с нарисованными циферблатами путем «глушения» части пикселей может стать объемной. Реально, очень круто выглядит, когда плоская картинка обретает глубину и становится «настоящей» — этакий волшебный карандаш включаете. Жаль, что показать вам этого не могу – превращение можно разглядеть только глазами, причем двумя, а не единственным объективом камеры. Сочетание цветов – коричневый с темно-синим или даже темно-зеленым – кому-то (мне, например) покажется спорным, но однозначно небанальным. Тем более, есть и другие варианты, включая пижонский светлый, такой непрактичный, но такой красивый салон! Мы любим глазами, пальцами, ушами, именно они дают первое и такое важное впечатление о машине. На основании которого и принимается решение о покупке. Так вот, даже на фоне очень-очень породистых конкурентов «Генезис», я уверен, нисколько не разочарует. В этом классе первое впечатление особенно важно, нам же этим автомобилем не только пользоваться, но и хвастаться! И «Генезис» к этому готов. Он нисколько не уступает конкурентам, готов на равных бороться за ваше сердце. И в данном случае ноль за это равенство для новичка равноценен награде.

Так говорит как будто каждый попутный автомобиль, и я вновь и вновь с удовольствием притапливаю педаль газа, наблюдая, как расстояние между нами быстро сокращается, потом плавный поворот руля, и вот другая машина прыгает из лобового стекла в зеркала, а мы возвращаемся в свой ряд, к уверенному и почти автономному движения на адаптивном круиз-контроле. Здорово, что он следит за моим стилем вождения и подстраивается – еще немного, и мы будем оценивать машины исключительно с заднего сиденья. Шутка. Надеюсь.

Кстати, устройство, которое должно ловить мой взгляд и призывать быть внимательным, сработало один раз. В долгом «языке» серпантина, когда, разумеется, я глядел не строго перед собой, а вбок, по траектории. И вот тут-то меня и призвали смотреть на дорогу! А я что делаю? Нет, рано нам еще на заднее сиденье!

Хорошо, что «Генезису» досталась система обзора назад в лучшем исполнении, когда с включением поворотника боковое зеркало дополняется экраном, заменяющим, соответственно, тахометр или спидометр (смотря куда вы поворачиваете). Не устаю восхищаться!

Здесь есть система шумоподавления, впрочем, я и без нее не назову «Генезис» шумным. Все в пределах ожиданий, учитывая не гладкий асфальт и зимние шины. В целом отмечаю примерное равенство с конкурентами (у всех дизели как минимум бодрые!) и еду в город.

В три из пяти базовых комплектаций GV80 включен видеорегистратор. Сам, честно говоря, не пользуюсь, но многим это важно, тем более, когда камеры не загораживают ни лобовое, ни заднее стекла. Отметим плюсиком и пойдем к главной фишке (ну, хорошо, одной из) большого кроссовера.

Привычный (уже) автомат парковки, набор камер и прочего у «Генезиса», конечно, есть. Но все эти удобные устройства дополнены системой дистанционной парковки. Представьте: вечерний Иркутск, холод, тесная парковка у отеля и группа людей, напряженно наблюдающих и снимающих, как какой-то новичок тщательно выравнивает машину, елозит взад-вперед, уже, вроде бы, нормально загнав ее на парковочное место. Заглянем в салон, полюбуемся на перфекциониста… А его там нет! Водитель стоит снаружи и держит палец на кнопке брелока. На этом его функции заканчиваются, он вышел из-за руля, как только автомобиль нашел подходящее место и приступил к самостоятельной перпендикулярной парковке. Долго? Ну, не быстро. Излишне тщательно? Возможно. Зато зазор между вашим и соседним автомобилем остается совсем небольшой, сантиметров 30, так что из салона вы выбрались бы с трудом. В этом и есть главное достоинство системы дистанционной парковки RSPA. Она чрезвычайно удобна в местах, где тесно, не очень светло и где все стремятся встать в один ряд. То есть – на парковках торговых центров! Там, под землей, на широком «Генезисе» место найти можно, а вот заехать на него, а потом выйти из салона – только с большими неудобствами. Автомат парковки эту проблему решает… Правда, соседним автомобилем лучше пусть тоже будет «Генезис», чтобы его водитель не обиделся за слишком тесное соседство! Кстати, чтобы без проблем потом попасть в машину, тем же брелоком можно «попросить» выехать ее из ряда и на просторе уже спокойно погрузить результаты своего шопинга… и себя, конечно! Подобную систему представляла БМВ, но там машину можно гонять вперед-назад, без поворота, насколько я помню. Так что умелому и самостоятельному GV80 с полным основанием ставим его личный, заслуженный плюс!

Просвет в 205 мм, выбор внедорожных режимов, тяговитый мотор – неплохой арсенал, и все же мы понимаем, что для машины за шесть миллионов бездорожье – конечно, исключение, а не правило. Нам предложили как раз такое исключение: проехать по льду Байкала от берега до берега. Вперед! Лед здесь разный, далеко не только гладкий и красивый. Нам достались, в числе прочего, трещины и торосы, высокие снежные переметы и, между прочим, глубокие лужи. Короче говоря, ввернутые заранее буксирные проушины пригодились всем без исключения «Генезисам», причем, чтобы вы представляли обстановку, таскал нас из сугробов эмчеэсовский «Трэкол».

Подпрыгивали на снежных ухабах так, что головой я несколько раз чувствительно приложился в потолок. Буксовали отчаянно. На нашей машине (а мы застряли всего один раз – своеобразный рекорд каравана из шести внедорожников) 22-дюймовое (!) колесо с тонким 40-процентным профилем начало травить воздух, видимо, вследствие одного из пробоев подвески. Хорошо, что это было уже почти на берегу. А сколько пробоев было всего – мы и считать перестали. Машина справилась и показала себя куда лучшим вездеходом, чем можно было ожидать. Вообще, не представляю себе владельца, который также решит оценить пределы «Генезиса». Правда, не надо, мы до них дошли – это далеко, долго и внушает уважение. Я бы поставил отважному GV80 здесь честный плюс, если бы он перенес лед Байкала без последствий. Но именно на самом глубоком в мире озере у нас сами собой стали включаться то обогрев, то вентиляция сидений. Переставала срабатывать кнопка пятой двери и доводчики четырех остальных. Включалась сама собой фоновая музыка. Все это мелочи, оставшиеся на льду… и в памяти.

Вывод: потребуется штурмовать бездорожье – «Генезис» не подведет. Но даст понять, что это приключение должно быть разовым. Молодец, хорошо проехал, все преодолел, но чтобы вам не захотелось повторять – обойдемся без плюса.

В моем распоряжении была 5-местная машина, третий ряд сидений вместе с пультом микроклимата обойдется в дополнительные 100 тысяч рублей.

На втором ряду всё неплохо, есть и розетки, и шторки, и электрические регулировки, и подогрев с вентиляцией. Багажник при пятиместном салоне предоставляет 727-литровый объем для груза.

Всё удобно, отдельно похвалю надежно прикрытые дверями пороги и удобный вход-выход на задние сиденья. И не менее удобную погрузку – в том числе благодаря системе, выравнивающей положение кузова (да-да, у дорогих исполнений «Генезиса» активная подвеска, разумеется). Не разочаровал ничуть. Уверенное соответствие и ожиданиям, и лучшим представителям класса.

При нашем режиме движения, когда большая часть теста пришлась на пересечение ледовой пустыни, я не буду приводить числа реального расхода топлива. Большую часть времени трехлитровая «шестерка» молотила вхолостую. А вот на трассе, пусть и при сравнительно небольшом пробеге, все получилось неплохо, около 8 литров на сотню – как и ожидал от дизеля. Вообще, это поучительный и отчасти забавный факт: чем дороже автомобиль, тем рачительнее к расходу топлива относятся его хозяева. Доля дизелей в престижном классе (попросту – среди дорогих внедорожников) значительно выше, чем в массовом.

Мотор, конечно, слышно – но ровно настолько, чтобы не усомниться в его топливе и порадоваться уверенному рокотку. В общем, никакого дискомфорта, одни положительные эмоции, в первую очередь – от расходов на топливо. Собственно, а чего еще ждать от дизеля? Здорово, что несмотря на «дизельгейт», эти моторы были, есть и будут у ведущих игроков на рынке. И «Генезис, конечно, в их числе.

Когда я подбирал виртуальных конкурентов для GV80, мне пришлось не просто смотреть официальные прайс-листы, но и пользоваться конфигураторами. В результате более-менее соответствующие по оборудованию соперники заметно обогнали «Генезис» по цене. У нас он уже максимальный, нечего прибавить, и стоит 6,3 млн рублей. А немец и швед только начали приближаться по опциям и уже ушли далеко вперед по цене, к семи миллионам, и готовы двигать дальше.

Короче, стоимость, как мы уже привыкли у корейцев – безусловно сильная сторона. На 10-20% ниже, чем у аналогов. По крайней мере пока, в период завоевания рынка (да-да, они еще подорожают, конечно). Но сейчас и диапазон широкий, и старт хороший, и вариантов много. Три двигателя (есть еще бензиновые мощностью 250 и 380 сил), только полный привод, пять комплектаций, цена от 4 350 000 до 6 700 000 рублей. Суммы весомые, конечно, но у конкурентов они куда тяжелее. Ловим момент, записываемся на тест-драйв, ставим «Генезису» финальный плюсик.