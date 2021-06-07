Ингосстрах – страховщик федерального уровня. Предоставляет защиту интересов как для физических, так и юридических лиц. | АВТОСТАТ

Ингосстрах – страховщик федерального уровня. Предоставляет защиту интересов как для физических, так и юридических лиц.

0

Ингосстрах – страховщик федерального уровня. Предоставляет защиту интересов как для физических, так и юридических лиц.

Ингосстрах работает с более чем 2500 дилерскими центрами и более 1800 уполномоченными станциями технического обслуживания, что позволяет Ингосстраху предоставлять высокий уровень сервиса своим клиентам по ремонту поврежденных в страховых событиях ТС.

Мы заботимся и постоянно расширяем сервисные пакеты для наших клиентов, что позволяет им больше времени проводить с близкими (Консьерж-сервис), не беспокоиться о необходимости менять планы на день (Гарантия мобильности).

Также Ингосстрах предлагает широкий спектр продуктов для защиты финансовых интересов дилерских предприятий.

Теги: инструменты для автодилеров

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно