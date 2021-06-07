Ингосстрах – страховщик федерального уровня. Предоставляет защиту интересов как для физических, так и юридических лиц.

Ингосстрах работает с более чем 2500 дилерскими центрами и более 1800 уполномоченными станциями технического обслуживания, что позволяет Ингосстраху предоставлять высокий уровень сервиса своим клиентам по ремонту поврежденных в страховых событиях ТС.

Мы заботимся и постоянно расширяем сервисные пакеты для наших клиентов, что позволяет им больше времени проводить с близкими (Консьерж-сервис), не беспокоиться о необходимости менять планы на день (Гарантия мобильности).

Также Ингосстрах предлагает широкий спектр продуктов для защиты финансовых интересов дилерских предприятий.