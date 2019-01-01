Регистрация на форум

Каждый участник получит подарок:

Статистический отчет «Used car report» по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом, по итогам I квартала 2019 года.

Включает в себя информацию по текущему и предыдущему году.

Выборка будет сделана по вашему региону:

«TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».