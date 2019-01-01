АВТОСТАТ | Регистрация на форум

Регистрация на форум

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Стоимость участия различается в зависимости от категории участника:

Каждый участник получит подарок:

Статистический  отчет  «Used car report»  по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом, по итогам  I квартала 2019 года.
Включает  в себя информацию по текущему и предыдущему году.
Выборка будет сделана по вашему региону:   
«TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

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