|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
| форум | регистрация | партнерство | спикеры и эксперты | блиц-доклады
Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный деректор
Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ, директор по развитию
Данил Пивоваров, АВТОСТАТ, директор по новым проектам
Александр Бузин, БыстроБанк, генеральный директор
Денис Долматов, CarPrice, генеральный директор
Денис Мигаль, Фреш Авто, генеральный директор; РОАД, вице-президент
Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование, руководитель департамента партнерских продаж
Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover, руководитель отделов Корпоративных продаж, Автомобилей с пробегом и Финансовых услуг
Артем Валишин, Сильвер-Авто Консалтинг, учредитель, шеф-тренер
Александр Курылин, ООО ТОН-Авто, генеральный директор
ООО ТОН-Авто (Лексус Тольятти и Тойота Тольятти) в 2015 - 2018 годах был неоднократно награжден Наградами Президента Тойота Мотор Россия в разных номинациях. В том числе в 2018 году как «Лучший дилерский центр в России» и «Лучший дилерский центр по рекомендации клиентов»
Роман Козенков, ООО Премьера, коммерческий директор
Гаджи Курбанов, Haraba, операционный директор, основатель
Cергей Баландюк, ПрайсСтат
Иван Гуз, управляющий директор, Avito АВТО