Спикеры и эксперты

Александр Курылин, ООО ТОН-Авто, генеральный директор

ООО ТОН-Авто (Лексус Тольятти и Тойота Тольятти) в 2015 - 2018 годах был неоднократно награжден Наградами Президента Тойота Мотор Россия в разных номинациях. В том числе в 2018 году как «Лучший дилерский центр в России» и «Лучший дилерский центр по рекомендации клиентов»