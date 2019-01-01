АВТОСТАТ | Спикеры и эксперты

Спикеры и эксперты

|  форум  |   регистрация  |  партнерство  | спикеры и эксперты |  блиц-доклады 

Сергей-Удалов.jpg

Сергей Удалов, АВТОСТАТ, исполнительный деректор

Т.М.jpg

Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ, директор по развитию

Данил-Пивоваров.jpg

Данил Пивоваров, АВТОСТАТ, директор по новым проектам

 

Бузин Александр.jpg

Александр Бузин, БыстроБанк, генеральный директор

 

Денис Долматов.jpg

Денис Долматов, CarPrice, генеральный директор

Денис Мигаль.jpg

Денис Мигаль, Фреш Авто, генеральный директор; РОАД, вице-президент

 

Денис Мусиенко.jpg

Денис Мусиенко, Тинькофф Страхование, руководитель департамента партнерских продаж

 

Дмитрий Астрахан.jpg

Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover, руководитель отделов Корпоративных продаж, Автомобилей с пробегом и Финансовых услуг

Артем-Валишин.jpg

Артем Валишин, Сильвер-Авто Консалтинг, учредитель, шеф-тренер

Курылин-Александр_.jpg

Александр Курылин, ООО ТОН-Авто, генеральный директор

ООО ТОН-Авто (Лексус Тольятти и Тойота Тольятти) в 2015 -  2018 годах был неоднократно награжден Наградами Президента Тойота Мотор Россия в разных номинациях. В том числе в 2018 году как «Лучший дилерский центр в России» и «Лучший дилерский центр по рекомендации клиентов»

Роман-Козенков.jpg

Роман Козенков, ООО Премьера, коммерческий директор

Без-имени-1.png

Гаджи Курбанов, Haraba, операционный директор, основатель 

 

Сергей-Баландюк.png

Cергей Баландюк, ПрайсСтат

Иван Гуз Авито Авто.jpg

Иван Гуз, управляющий директор, Avito АВТО

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно