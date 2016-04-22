Автомобильный маркетинг - 2013

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(Третья конференция «Маркетинг на автомобильном рынке»)

Мероприятие состоялось!

Фотоотчет

Дата проведения - 5 декабря 2013 года.

Место проведения – Москва, гостиница «Бородино», (Русаковская ул., 13, м. Красносельская, схема проезда)

Третья конференция по маркетингу для маркетологов и аналитиков автомобильных компаний.

Организаторы компании «АВТОСТАТ» и «Автомаркетолог»

Начнется мероприятие с 60-минутного выступления лектора и известного практика-маркетера Игоря Манна.

Далее в 4 залах одновременно пройдут доклады и дискуссии по темам управление маркетингом, аналитика автомобильного рынка, интернет-маркетинг, CRM и клиентские службы. Подробнее в программе.

Вы сможете:

- Получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций.

- Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе.

- Приобрести практические знания от лидеров рынка и применить их в своей компании!

- Завести множество полезных знакомств с руководителями и маркетологами компаний из разных регионов России, наша конференция самая крупная среди маркетологов отрасли.

- Принять в подарок продукт АВТОСТАТ - Дилерский пакет

- Воспользоватьсяскидкой на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР»

И многое другое!

Акциидля участников

Стоимость участия

Аудитория конференции по рыночным сегментам:

автопроизводители

автодилеры

производители автокомпонентов

рекламные группы

digital-агентства

представители банков, страховых компаний

Схема расположения залов (раскрыть)

По вопросам коммерческого партнёрства и аккредитации обращаться к Александру Шацкому

Как это происходило в 2012 году , фоторепортаж

Компании, представители которых участвовали в прошлых конференциях: