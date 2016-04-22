АВТОСТАТ | Автомобильный маркетинг - 2013

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Автомобильный маркетинг - 2013

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(Третья конференция «Маркетинг на автомобильном рынке»)

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Мероприятие состоялось!

Фотоотчет

Дата проведения - 5 декабря 2013 года.
Место проведения – Москва, гостиница «Бородино», (Русаковская ул., 13, м. Красносельская, схема проезда)

Третья конференция по маркетингу для маркетологов и аналитиков автомобильных компаний.
Организаторы компании «АВТОСТАТ» и «Автомаркетолог»

Начнется мероприятие с 60-минутного выступления лектора и известного практика-маркетера Игоря Манна.
Далее в 4 залах одновременно пройдут доклады и дискуссии по темам управление маркетингом, аналитика автомобильного рынка, интернет-маркетинг, CRM и клиентские службы. Подробнее в программе.

Вы сможете:
- Получить у лидеров рынка советы, подсказки и консультации по вопросам коммуникаций.
- Узнать о самых последних тенденциях маркетинговых коммуникаций в автобизнесе.
- Приобрести практические знания от лидеров рынка и применить их в своей компании!
- Завести множество полезных знакомств с руководителями и маркетологами компаний из разных регионов России, наша конференция самая крупная среди маркетологов отрасли.
- Принять в подарок продукт АВТОСТАТ - Дилерский пакет
- Воспользоватьсяскидкой на книги издательства «МАНН ИВАНОВ и ФЕРБЕР»
И многое другое!

Акциидля участников

Стоимость участия

Аудитория конференции по рыночным сегментам:

  • автопроизводители
  • автодилеры
  • производители автокомпонентов
  • рекламные группы
  • digital-агентства
  • представители банков, страховых компаний

Схема расположения залов (раскрыть)

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По вопросам коммерческого партнёрства и аккредитации обращаться к Александру Шацкому

 

 Компании, представители которых участвовали в прошлых конференциях:

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ПроизводителиАстана-МоторсОкамиЮ. С. Импекс
GM-АВТОВАЗАтлант-МОТМInternet, РА, Media
АВТОВАЗАФТОсервисПАНАВТО-ЮгA2media
БМВ Русланд ТрейдингБалтАвтоТрейд-МПеликан-АвтоAdCall.ru
ИРИТОБегомРОЛЬФADLABS
КИА Моторс РУСБизнес КарРосИнтерТехникаAuto.ru
Лифан Мотор Рус Богемия-СКДРотари МоторсAuto25.ru
Скания-РусьБЦР Motors, автоцентрРРТ-Моторс ВологдаBMedia Group
Сузуки мотор русВикингиРУМОС-КИАBrightbox
Тойота МоторВольво ВостокСибкар +CarCopy
Фольксваген Груп РусВольво КарсСИМ-АвтоDrom.ru
Хендэ КомТранс РусВюрт-РусьСИМ–МоторсGet WiFi
СубаруГарант МитсубишиСИМцентрGoogle
 ГерманикаСП БИЗНЕС КАРMaxPoster
ДилерыГруппа ГАЗСтарЛайнRTDService
АвантаДварис МоторсСТК-ЦентрRussian Promo
АвилонДженсерСоллерс ТД SOCIALDEALER RUS
Авто АлеаДженсер техцентр 22Темп АВТОTargetix
АвтоградЁ-АВТОТерра-АвтоWOW Agency
Автоград 76Евразия ЦентрТЕХИНКОМYandex
АвтоимпортИнкадеяТи-РэксВконтакте
АвтомаркетологИнтериум РАТойота Центр ИзмайловоКароператор
АВТОМИРКалуга-ЛадаТойота Центр ПермьЛидМашина
Авторай-КИАКвингрупТойота Центр ЯсеневоНовости автобизнеса
Авторитет-АвтоКМ/ЧТрак-ЦентрПингола
Автосалон АргоЛаураФлагман МоторсСмартСервис
АвтоСпецЦентрЛексус ЯсеневоФормула 91 
АвтотемпЛуидорШелл Нефть 
АГАТМАМИШИНИНВЕСТ 
АКОСМЕГА-АвтоЭВРИКАР 
АльянсМОДУСЭкзист-Реклама 
Арконт АвтоНезависимостьЭльва Моторс 

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