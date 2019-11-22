АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

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V ежегодная конференция для маркетологов и аналитиков

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Конференция состоялась! Для тех, кто не смог участвовать лично, АВТОСТАТ подготовил специальный пакетзаочного участия!

Дата проведения: 3 марта 2015 года.

Место проведения: Москва, гостиница «Бородино»,

(ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

Организаторы: компании "АВТОСТАТ" и "АвтоМаркетолог.Ru".



Ведущий партнер конференции

СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

АА «АВТОСТАТ» провело исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», в рамках которого были рассчитаны индексы остаточной стоимости и, впервые в стране, составлен рейтинг моделей по сегментам и определены бренды - лидеры в ценовых диапазонах «Стандарт» и «Премиум». В рамках конференции состоится торжественное вручение памятных знаков лидерам рейтинга. При составлении рейтинга были рассчитаны показатели по 1900 модификациям более чем 40 марок легковых автомобилей,

официально представленных на рынке России.

Основные тематики конференции:

Легковой и коммерческий транспорт

Мировой авторынок в 2015 году. Место России в мировом авторынке

Итоги развития авторынка России в 2014 году, тенденции на 2015 год

Стратегия развития автомобильной промышленности в 2015 году

Обзор рынков легковых и коммерческих автомобилей

Потребительские настроения: особенности и тенденции

Инструменты мониторинга и анализа рынка

Приняв участие в мероприятии Вы сможете:

Соотнести свое видение рынка, итогов за 2014 год, перспектив на 2015 год со взглядами других игроков автомобильного рынка, специалистов, экспертов.

Узнать о самых последних тенденциях макроэкономики и познакомиться с мнением экспертов-экономистов и лидеров рынка.

Познакомиться с коллегами из всех регионов России.

Принять участие в «Конкурсе на самый точный прогноз авторынка России» в 2015 году и уточнить свои прогнозы.

Получить в подарок маркетинговый отчет о тенденциях и перспективах автомобильного рынка России, либо легковых, либо коммерческих автомобилей. (Дата выпуска исследований - февраль 2015)

Аудитория нашей конференции по рыночным сегментам:

Автопроизводители; автодилеры; производители автокомпонентов; представители банков, страховых компаний; it-решений; представители профильных институтов; руководители и собственники бизнеса; руководители отделов маркетинга и аналитики.

В прошедших конференциях приняли участие более 250 компаний, среди них:

Производители: GM-АВТОВАЗ, АВТОВАЗ, БМВ Русланд Трейдинг, ИРИТО, КИА Моторс РУС, Субару Мотор, Лифан Мотор Рус , Скания-Русь, Сузуки мотор рус, Тойота Мотор, Фольксваген Груп Рус, Хендэ КомТранс Рус, Мерседес-Бенц РУС

Дилеры: Более 80 компаний

Internet, РА, Media: более 20 компаний

В 2014 году - более 500 участников из России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По вопросам взаимодействия обращаться:

Партнерство, регистрация:

Информационное партнерство:

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

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