Автомобильный маркетинг-2015

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V ежегодная конференция
для руководителей, маркетологов, аналитиков автомобильных компаний.
8 декабря 2015 года.
Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).
Организаторы:
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Автомаркетолог»
Конференция состоялась!
Ближайшая следующая конференция -
«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы»,
в марте 2016 г.
До встречи в новом, 2016-м, году!
Материалы (публикации) по результатам конференции доступны здесь (инфоормация постоянно обновляется):
https://www.autostat.ru/tags/861/
Страничка в Facebook:
https://www.facebook.com/events/975188632547596/
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Программа
предварительная, списки компаний и спикеров будут пополняться.
Готовые кейсы от компаний:
Yandex, Google, «Рольф Химки», ГК «АвтоСпецЦентр», «АРТЕКС», ГК «АВИЛОН», «АВТОСТАТ», группа автодилеров «СИМ», ГК «Автомир», Calltouch, «Вилгуд Менеджмент», Brifht Box, «Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса», E-promo, Tandem, CallKeeper, I-Media, LeadZeppelin.
Ознакомиться со списком спикеров
Скачать программу «АВТОМАРКЕТИНГ-2015» в PDF
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АУДИТОРИЯ
Предполагается около 200 участников.
По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:
Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!
ПО ВОПРОСАМ:
- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому
по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;
по e-mail: ash@autostat.ru
Партнеры конференции:
| конференция | программа | спикеры | РЕГИСТРАЦИЯ | партнёрство | отзывы