Автомобильный маркетинг-2015

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V ежегодная конференция

для руководителей, маркетологов, аналитиков автомобильных компаний.

8 декабря 2015 года.

Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

Организаторы:

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Автомаркетолог»

Конференция состоялась!

Ближайшая следующая конференция -

«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы»,

в марте 2016 г.

До встречи в новом, 2016-м, году!

Материалы (публикации) по результатам конференции доступны здесь (инфоормация постоянно обновляется):

https://www.autostat.ru/tags/861/

Страничка в Facebook:

https://www.facebook.com/events/975188632547596/

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Программа

предварительная, списки компаний и спикеров будут пополняться.

Готовые кейсы от компаний:

Yandex, Google, «Рольф Химки», ГК «АвтоСпецЦентр», «АРТЕКС», ГК «АВИЛОН», «АВТОСТАТ», группа автодилеров «СИМ», ГК «Автомир», Calltouch, «Вилгуд Менеджмент», Brifht Box, «Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса», E-promo, Tandem, CallKeeper, I-Media, LeadZeppelin.

Ознакомиться со списком спикеров

Скачать программу «АВТОМАРКЕТИНГ-2015» в PDF

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АУДИТОРИЯ

Предполагается около 200 участников.

По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:

автопроизводители (10%)

автодилеры (70%)

производители автокомпонентов (10%)

рекламные группы (2,5%)

digital-агентства (2,5%)

представители банков, страховых компаний (5%)

Из них руководителей разных уровней - 20-25%.

Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!

ПО ВОПРОСАМ:

- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому

по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;

по e-mail: ash@autostat.ru

Партнеры конференции:

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