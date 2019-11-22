АВТОСТАТ | Автомобильный маркетинг-2015

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Автомобильный маркетинг-2015

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automarketing-2015.jpg

V ежегодная конференция
для руководителей, маркетологов, аналитиков автомобильных компаний.

8 декабря 2015 года.
Москва, гостиница «Бородино», (ул. Русаковская, 13, м. Красносельская, схема проезда).

Организаторы:
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Автомаркетолог»

 

Конференция состоялась!
Ближайшая следующая конференция - 
«Автомобильный рынок России. Итоги и прогнозы»,
в марте 2016 г.

До встречи в новом, 2016-м, году!

Материалы (публикации) по результатам конференции доступны здесь (инфоормация постоянно обновляется):
https://www.autostat.ru/tags/861/ 
Страничка в Facebook:
https://www.facebook.com/events/975188632547596/

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Программа
предварительная, списки компаний и спикеров будут пополняться.

Готовые кейсы от компаний: 

YandexGoogle«Рольф Химки», ГК «АвтоСпецЦентр», «АРТЕКС», ГК «АВИЛОН», «АВТОСТАТ», группа автодилеров «СИМ», ГК «Автомир», Calltouch, «Вилгуд Менеджмент», Brifht Box, «Ассоциация маркетинговых сервисов для автобизнеса», E-promoTandem, CallKeeperI-MediaLeadZeppelin.

Ознакомиться со списком спикеров

Программа-Автомаркетинг2015-04_1-лист.jpg

Программа-Автомаркетинг2015-04_2-лист.jpg

Скачать программу «АВТОМАРКЕТИНГ-2015» в PDF

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АУДИТОРИЯ

Предполагается около 200 участников.
По опыту предыдущих конференций процентный состав участников:

  • автопроизводители (10%)
  • автодилеры (70%)
  • производители автокомпонентов (10%)
  • рекламные группы (2,5%)
  • digital-агентства (2,5%)
  • представители банков, страховых компаний (5%)
  • Из них руководителей разных уровней - 20-25%.

Приняв участие в конференции, Вы получаете: Связи, инструменты, опыт!

пойти.jpg

ПО ВОПРОСАМ:  

- партнёрства и спонсорства обращайтесь к Александру Шацкому
по тел.: +7 499 685-01-51, (8482) 60-55-53;
по e-mail: ash@autostat.ru

 

Партнеры конференции:

kot-logo.jpg  DROM.ru  lead-z.png DINITROL 

CallKeeper CALLTOUCH  CoMagic i-media НАПТО  e-promo.png ihsobmam.jpg marketing profy.jpg

 

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